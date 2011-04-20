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Android 3.0'lı Toshiba Regza AT300, haziranda Japonya'da satışa sunulacak

8 yıl
7,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Android 3.0'lı Toshiba Regza AT300, haziranda Japonya'da satışa sunulacak
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Toshiba firmasının, Android 3.0 ''Honeycomb'' işletim sistemli Regza AT300 tabletinin haziran ayından itibaren Japonya'da 60.000 Yen (~725$) etiket fiyatıyla satışa sunulacağı ortaya çıktı.

Toshiba'nın iddialı tabletine gereken gücü Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformu sağlıyor. 10.1 inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 16 GB dahili flash belleğe ver verilen AT300'ün kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda microSDHC kartlar devreye giriyor. Tabletin ön ve arka yüzünde (5 megapiksel) olmak üzere iki tane kamera konumlandırılmış. Öndeki kamera görüntülü konuşma için kullanılıyor. Tablette görüntüyü daha büyük bir ekrana yansıtabilmeniz için HDMI portunun da bulunduğu belirtiliyor.

Android 3.0'lı Toshiba Regza AT300, haziranda Japonya'da satışa sunulacak
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