Android 4.0 Ice Cream Sandwich Ocak ayında hacklenmiş modellere gelebilir

Android cihaz üreticisi firmaların modellerini kullanan tüketicilerin en çok merak ettiği konu hangi ürünlerin ne zaman güncellemeyi alacağı. Bunun yanında telefonuna başlangıç ayarlarını değiştirerek farklı işletim sistemleri port eden kullanıcılar da dikkatlerini CyanogenMod ekibine çevirmiş durumda.





Kişiselleştirilmiş Android ROM’ları geliştirmede bir numaralı grup olan CM ekibinin vakit kaybetmeden Android 4.0 Ice Cream Sandwich yüklü ROM’ların geliştirilmesine başladığı belirtiliyor. Galaxy Nexus cihazının da satışına başlanması CM ekibinin işini kolaylaştırıyor.





Yeni sürümü barındıracak olan ROM serisi CyanogenMod 9 olarak yayınlanacak. Tahmini olarak Ocak ayında yeni ROM meraklılarıyla buluşacak. Bu tarihte henüz herhangi bir üreticinin kullanıcılarına güncelleme dağıtması beklenmiyor. Bu bakımdan root edilmiş cihaz kullanıcıları herkesten önce Adroid 4.0 ICS sürümüne kavuşabilir.





Kişisel ROM geliştiren gruplar son dönemde büyük bir popülarite yakaladı. Android güncellemelerinin genelde yakın tarihte piyasaya çıkan cihazlara dağıtılması ve eski model sahiplerinin bu güncellemelerden mahrum kalması bu gruplara olan ilgiyi artırdı. CyanogenMod ekibinin kurucusu şu anda Samsung Mobile’da yazılım mühendisi olarak çalışıyor.





Sony, Motorola, HTC, Samsung gibi üreticiler başlangıç ayarlarının değiştirilmesine imkan veren konfigürasyonla cihazlarını satarak bir anlamda geliştiricilere de yol gösteriyor.





Ancak başlangıç ayarlarının değiştirilerek telefonlara kişisel ROM’ların kurulması cihazın garanti dışı kalmasına neden oluyor.