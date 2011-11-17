Android 4.0 Ice Cream Sandwich Ocak ayında hacklenmiş modellere gelebilir

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Android cihaz üreticisi firmaların modellerini kullanan tüketicilerin en çok merak ettiği konu hangi ürünlerin ne zaman güncellemeyi alacağı. Bunun yanında telefonuna başlangıç ayarlarını değiştirerek farklı işletim sistemleri port eden kullanıcılar da dikkatlerini CyanogenMod ekibine çevirmiş durumda.
Kişiselleştirilmiş Android ROM’ları geliştirmede bir numaralı grup olan CM ekibinin vakit kaybetmeden Android 4.0 Ice Cream Sandwich yüklü ROM’ların geliştirilmesine başladığı belirtiliyor. Galaxy Nexus cihazının da satışına başlanması CM ekibinin işini kolaylaştırıyor.
Yeni sürümü barındıracak olan ROM serisi CyanogenMod 9 olarak yayınlanacak. Tahmini olarak Ocak ayında yeni ROM meraklılarıyla buluşacak. Bu tarihte henüz herhangi bir üreticinin kullanıcılarına güncelleme dağıtması beklenmiyor. Bu bakımdan root edilmiş cihaz kullanıcıları herkesten önce Adroid 4.0 ICS sürümüne kavuşabilir.
Kişisel ROM geliştiren gruplar son dönemde büyük bir popülarite yakaladı. Android güncellemelerinin genelde yakın tarihte piyasaya çıkan cihazlara dağıtılması ve eski model sahiplerinin bu güncellemelerden mahrum kalması bu gruplara olan ilgiyi artırdı. CyanogenMod ekibinin kurucusu şu anda Samsung Mobile’da yazılım mühendisi olarak çalışıyor.
Sony, Motorola, HTC, Samsung gibi üreticiler başlangıç ayarlarının değiştirilmesine imkan veren konfigürasyonla cihazlarını satarak bir anlamda geliştiricilere de yol gösteriyor.
Ancak başlangıç ayarlarının değiştirilerek telefonlara kişisel ROM’ların kurulması cihazın garanti dışı kalmasına neden oluyor.
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İkinizde yanlış biliyorsunuz... ICS Galaxy Nexus'a geliyor. Yani 1.2 Ghz çift çekirdek işlemcili 1 GB Ram'li ve PowerVR'nin en yeni gpusunu kullanan yeni modele gelecek. Nexus S'de 512 MB Ram ve tek çekirdek işlemci vardı ancak ona Gingerbread gelmişti. Galaxy Nexus ile karıştırmayalım.
Dolayısıyla ne Ideos X5'e nede kendi kullandığım Acer Liquid'e hiç sanmıyorum düzgün çalışan bir ICS sürümü gelsin..
Bekliyoruz
Bu oradaki servisi elemanının inisiyatifine ve/ya müşteri memnuniyetine bağlı bişey. Sizin telefonunuzu kabul etmeleri kaideyi bozmaz. İstediğiniz savunmayı yazın, söyleyin. Garanti koşullarında açıkça belirtilmiş root edilirse garanti dışı kalır diye. Bu sebeple kabul etmezlerse hiçbir hak talep edemezsiniz.
Orta ve alt segment cihazlara yapmazlar.
ben onları adreno 200 ve 275mb ram biliyordum ozamn olabilir
işlemcisi default 800 mhz ama oc ile 1.2 ghzyi rahat görüyor
işlemcisi bence sorun degik asıl ram ve gpu sorun bence
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