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Android 4.0 Ice Cream Sandwich Ocak ayında hacklenmiş modellere gelebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android cihaz üreticisi firmaların modellerini kullanan tüketicilerin en çok merak ettiği konu hangi ürünlerin ne zaman güncellemeyi alacağı. Bunun yanında telefonuna başlangıç ayarlarını değiştirerek farklı işletim sistemleri port eden kullanıcılar da dikkatlerini CyanogenMod ekibine çevirmiş durumda.

Kişiselleştirilmiş Android ROM’ları geliştirmede bir numaralı grup olan CM ekibinin vakit kaybetmeden Android 4.0 Ice Cream Sandwich yüklü ROM’ların geliştirilmesine başladığı belirtiliyor. Galaxy Nexus cihazının da satışına başlanması CM ekibinin işini kolaylaştırıyor. 

Yeni sürümü barındıracak olan ROM serisi CyanogenMod 9 olarak yayınlanacak. Tahmini olarak Ocak ayında yeni ROM meraklılarıyla buluşacak. Bu tarihte henüz herhangi bir üreticinin kullanıcılarına güncelleme dağıtması beklenmiyor. Bu bakımdan root edilmiş cihaz kullanıcıları herkesten önce Adroid 4.0 ICS sürümüne kavuşabilir. 

Kişisel ROM geliştiren gruplar son dönemde büyük bir popülarite yakaladı. Android güncellemelerinin genelde yakın tarihte piyasaya çıkan cihazlara dağıtılması ve eski model sahiplerinin bu güncellemelerden mahrum kalması bu gruplara olan ilgiyi artırdı. CyanogenMod ekibinin kurucusu şu anda Samsung Mobile’da yazılım mühendisi olarak çalışıyor.

Sony, Motorola, HTC, Samsung gibi üreticiler başlangıç ayarlarının değiştirilmesine imkan veren konfigürasyonla cihazlarını satarak bir anlamda geliştiricilere de yol gösteriyor. 

Ancak başlangıç ayarlarının değiştirilerek telefonlara kişisel ROM’ların kurulması cihazın garanti dışı kalmasına neden oluyor.  


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tolga_casanova 8 yıl en beğenilen
garanti dışı kalmıyor. akıllıca bi savunma yaparsanız, (örn: açık kaynak kodlu telefon istediğimi yaparım karışamazsınız gibi) garantiye verirsiniz. rootlu sonyericsson arc telefonu verdim ipe ipe kabul ettiler. işi bilmek gerek.
garanti dışı kalmıyor. akıllıca bi savunma yaparsanız, (örn: açık kaynak kodlu telefon istediğimi yaparım karışamazsınız gibi) garantiye verirsiniz. rootlu son...
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BuYaZ 8 yıl
Huawei İdeos X5 e de Bekliyoruz
1 Yanıt Yanıtla +8
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OzanSRC 8 yıl
Red_Devil33
asisar1907 yha adreno 205 var 512 ram var nexus s te aYNI ÖZELLİKLER
ben onları adreno 200 ve 275mb ram biliyordum ozamn olabilir

İkinizde yanlış biliyorsunuz... ICS Galaxy Nexus'a geliyor. Yani 1.2 Ghz çift çekirdek işlemcili 1 GB Ram'li ve PowerVR'nin en yeni gpusunu kullanan yeni modele gelecek. Nexus S'de 512 MB Ram ve tek çekirdek işlemci vardı ancak ona Gingerbread gelmişti. Galaxy Nexus ile karıştırmayalım.
Dolayısıyla ne Ideos X5'e nede kendi kullandığım Acer Liquid'e hiç sanmıyorum düzgün çalışan bir ICS sürümü gelsin..
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S@HMeRDaN 8 yıl
BuYaZ
Huawei İdeos X5 e de Bekliyoruz

Bekliyoruz
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TaLeNDiL 8 yıl
tolga_casanova
garanti dışı kalmıyor. akıllıca bi savunma yaparsanız, (örn: açık kaynak kodlu telefon istediğimi yaparım karışamazsınız gibi) garantiye verirsiniz. rootlu sonyericsson arc telefonu verdim ipe ipe kabul ettiler. işi bilmek gerek.

Bu oradaki servisi elemanının inisiyatifine ve/ya müşteri memnuniyetine bağlı bişey. Sizin telefonunuzu kabul etmeleri kaideyi bozmaz. İstediğiniz savunmayı yazın, söyleyin. Garanti koşullarında açıkça belirtilmiş root edilirse garanti dışı kalır diye. Bu sebeple kabul etmezlerse hiçbir hak talep edemezsiniz.
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mesut89 8 yıl
arkadaslar galaxs s2 kullanıyom alpha surumunu nasıl yuklücem yardımcı olurmusunuz
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iAndroid 8 yıl
galaxy fit'de çalışır mı acaba?
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Musketeer. 8 yıl iAndroid
iAndroid

galaxy fit'de çalışır mı acaba?

Orta ve alt segment cihazlara yapmazlar.
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T3RR1BL3WH1SP3R 8 yıl
yha adreno 205 var 512 ram var nexus s te aYNI ÖZELLİKLER
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Red_devil33 8 yıl T3RR1BL3WH1SP3R
asisar1907

yha adreno 205 var 512 ram var nexus s te aYNI ÖZELLİKLER

ben onları adreno 200 ve 275mb ram biliyordum ozamn olabilir
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T3RR1BL3WH1SP3R 8 yıl
yha huawei ideos x5 alması zor çünkü işlemci yetmez ideos alıp neden 4.0 çıkmıyor demek saçmalık
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Red_devil33 8 yıl
asisar1907

yha huawei ideos x5 alması zor çünkü işlemci yetmez ideos alıp neden 4.0 çıkmıyor demek saçmalık

işlemcisi default 800 mhz ama oc ile 1.2 ghzyi rahat görüyor
işlemcisi bence sorun degik asıl ram ve gpu sorun bence
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ReDComrade 8 yıl
galaxy S plus için çıkacak mı kiesten Resmi güncelleme?
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acbold 8 yıl
açık kaynak değeelmmi =)) yapsın donanimhaber bir kaç costum rom incelemeside izlesek =)) en başından sonuna kadar eğitici bir şekilde tabiki :)
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mselmany 8 yıl
Galaxy S 'e de alpha sürümü çıktı....
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