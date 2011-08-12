Android 4.0 Ice Cream Sandwich'den ilk görüntüler internete sızdı

Mayıs ayındaki Google I/O geliştirici konferansında duyurulan ancak fazla detayı paylaşılmayan Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümünün hem tablet hem de akıllı telefonlarda kullanılabileceği ve hibrid bir sistem olduğu belirtilmişti. Gelen haberler bu sürümün Ekim ayında yeni bir Nexus modeli ile birlikte piyasaya sürüleceği yönünde. Sürüme ait bazı fotoğraflar ise dün ilk kez internete sızdırıldı.





Android Police ve RootZWiki adlı iki farklı blog tarafından paylaşılan fotoğraflar yeni sürüm hakkında bazı detayları gün yüzüne çıkarıyor.





Fotoğraflarda Nexus S modeli üzerinde çalışan Ice Cream Sandwich görünüyor. Şeffaflık, çoklu uygulamalar arasında geçiş yapabilen bir uygulama kısayolu ve elden geçirilmiş bir bildirim çubuğunun olduğu yenilenmiş bir arayüz göze çarpıyor.





Sürüm numarası ise 2.6. Google geliştirici konferansında sürüm numarasının 3.1 olacağını belirtmişti. Final sürümüne kadar daha da geliştirilmesi bekleniyor.





İki blogun edindikleri izlenimler ise özetle şöyle:





• Gingerbread’deki siyah temalı arayüzden ziyade mavi temalı bir arayüze ağırlık verilmiş.

• Kamerada entegre panromara modu bulunuyor.

• NFC uyumlu cihazlara yönelik Google Shopper uygulaması bulunuyor.

• Gmail yeniden elden geçirilmiş.

• Şu anda Nexus S ile uyumlu çalışıyor. Tanıtımın da bu modelle yapılması ihtimal dahilinde. Güncellemeyi ilk bu model alacak.

• Nexus Prime ise ikinci model olarak direkt bu sürümü çalıştıracak ve satışa sunulacak.

• Ortalama bir yıllık cihazlarda sürümün sorunsuz çalışabileceği tespit edilmiş.

• Sağ alttaki ikon çoklu uygulamaları barındıran bir çubuk haline dönüşüyor.

• Google arama çubuğu Honeycomb sürümüne benzer şekilde entegre edilmiş.

• Uygulama ve widget başlatıcısı Honeycomb ile hemen hemen aynı.

• Görüntülenen sürüm halen geliştirme aşamasında.





Ice Cream Sandwich sürümü duyurulmasından bu yana gitgide daha da çok merak ediliyor. Google’ın mobil platformlarda daha iyi mücadele edebilmesi adına büyük beklentilerin olduğu da bir gerçek. Ayrıca görüntülerin Gingerbread sürümünün test versiyonundan alınmış olabileceği iddia ediliyor.