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Android 4.0 Ice Cream Sandwich'den ilk görüntüler internete sızdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,1b
1
38
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 4.0 Ice Cream Sandwich'den ilk görüntüler internete sızdı
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Mayıs ayındaki Google I/O geliştirici konferansında duyurulan ancak fazla detayı paylaşılmayan Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümünün hem tablet hem de akıllı telefonlarda kullanılabileceği ve hibrid bir sistem olduğu belirtilmişti. Gelen haberler bu sürümün Ekim ayında yeni bir Nexus modeli ile birlikte piyasaya sürüleceği yönünde. Sürüme ait bazı fotoğraflar ise dün ilk kez internete sızdırıldı. 

Android Police ve RootZWiki adlı iki farklı blog tarafından paylaşılan fotoğraflar yeni sürüm hakkında bazı detayları gün yüzüne çıkarıyor.

Fotoğraflarda Nexus S modeli üzerinde çalışan Ice Cream Sandwich görünüyor. Şeffaflık, çoklu uygulamalar arasında geçiş yapabilen bir uygulama kısayolu ve elden geçirilmiş bir bildirim çubuğunun olduğu yenilenmiş bir arayüz göze çarpıyor.

Sürüm numarası ise 2.6. Google geliştirici konferansında sürüm numarasının 3.1 olacağını belirtmişti. Final sürümüne kadar daha da geliştirilmesi bekleniyor.

İki blogun edindikleri izlenimler ise özetle şöyle:

• Gingerbread’deki siyah temalı arayüzden ziyade mavi temalı bir arayüze ağırlık verilmiş.
• Kamerada entegre panromara modu bulunuyor.
• NFC uyumlu cihazlara yönelik Google Shopper uygulaması bulunuyor.
• Gmail yeniden elden geçirilmiş.
• Şu anda Nexus S ile uyumlu çalışıyor. Tanıtımın da bu modelle yapılması ihtimal dahilinde. Güncellemeyi ilk bu model alacak.
• Nexus Prime ise ikinci model olarak direkt bu sürümü çalıştıracak ve satışa sunulacak.
• Ortalama bir yıllık cihazlarda sürümün sorunsuz çalışabileceği tespit edilmiş.
• Sağ alttaki ikon çoklu uygulamaları barındıran bir çubuk haline dönüşüyor.
• Google arama çubuğu Honeycomb sürümüne benzer şekilde entegre edilmiş.
• Uygulama ve widget başlatıcısı Honeycomb ile hemen hemen aynı.
• Görüntülenen sürüm halen geliştirme aşamasında.

Ice Cream Sandwich sürümü duyurulmasından bu yana gitgide daha da çok merak ediliyor. Google’ın mobil platformlarda daha iyi mücadele edebilmesi adına büyük beklentilerin olduğu da bir gerçek. Ayrıca görüntülerin Gingerbread sürümünün test versiyonundan alınmış olabileceği iddia ediliyor.
Android 4.0 Ice Cream Sandwich'den ilk görüntüler internete sızdı
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aceleciburak 8 yıl en beğenilen
Nexus S e gelecekse 1 ghz işlemcili cihazı olan arkadaşlara müjde diyelim,ama sağlıklı bilgileri beklemekte yarar var
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rbronline 8 yıl
haber için teşekkürler
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punchpranha 8 yıl
acaba çoklu çekirdek desteği bu sürümle gelmiş olacakmı olursa mükemmel olur ayrıca panorama eklentisi iyi olmuş neyse hele bir çıksında o zaman bakarız şimdi ne desek boş...
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quzman 8 yıl
@sertacarslan ;
Çok nadiren de olsa 1-2 saniyeliğine tüm şebeke sinyali gidiyor .
Radio ile alakalı olduğunu söylüyorlar .
3g kullanımından da gayet memnunum yarı yolda bırakmadı :)
Uzun süredir kullanıyorum ve bir elin parmağını geçmeyecek kadar resetledi telefon kendini .
Şu ana kadar kullandığım en iyi rom bunu belirteyim .
Mümkünde DAF versiyonu eğer yoksa CWR versiyonunu kullandım ve TMobile HD2'ye de sahip olduğumu belirteyim .
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batuhanmekiker 8 yıl
quzman
batuhanmekiker
sertacarslan
quzmanHD2 ile 2.3.5 kullanıyorum .Androidin tadını çıkarıyorum . Keyfi gelip güncelleme çıkaracak firmalara inat ...
Hangi romu kullanıyorsun?Yeterince stabl mı?
2.3.5 çıktımı ya ?
Xdada tüm HD2 romları 2.3.5e geçmeye başladı :)

hımm :) ben galaxy s kullanıyorum da 2.3.4 var onlar için en yeni o yüzden dedim çıktıda haberimiz mi yok diye
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quzman 8 yıl
batuhanmekiker
sertacarslan
quzmanHD2 ile 2.3.5 kullanıyorum .Androidin tadını çıkarıyorum . Keyfi gelip güncelleme çıkaracak firmalara inat ...
Hangi romu kullanıyorsun?Yeterince stabl mı?
2.3.5 çıktımı ya ?

Xda'da tüm HD2 romları 2.3.5'e geçmeye başladı :)
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1963bursa 8 yıl
Ekrem Bey, yazınızda Hibrid olarak kullandığınız kelime onca Türkçe cümlenin arasında çok göze batmış, Türkçesi "Melez" olacaktı.
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Venerable 8 yıl
galaxy s e çıkacağını düşünüyorum umarım ondan sonraki de çıkar...
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aceleciburak 8 yıl
NDS
righteous@
NDS Buda demek oluyorki Samsung Galaxy S güncelleme alacak çünkü kardeş telefon
daha önce her yerde Androidde destek yok, çıkarıyorlar telefonu sürüyorlar piyasaya sonra boş veriyorlar veya bunların alacağı güncelleme bitti yenisi gelmez bunlara diyenler şimdi nerdesiniz ?
not: 2.1 ile çıkan Galaxy S 2.2 ve 2.3 güncellemerini aldı şimdi 4.0 (2.4 ?) güncellemesi gerçekten son güncelleme olabilir...
birşeyler yazmadan önce biraz araştırıp yazsanız daha faydalı olur evet söylediğiniz gibiydi fakat google buna noktayı koydu,oturdu üreticilerle konuştu belirli donanımı taşıyan modellere şu güncellemeleri yapmak zorundasınız şartını getirdi
is ok?
Merak etme ben oldukça iyi araştırıyorum
O güncelleme yapmak zorundasın dan sonra bir madde daha var DONANIM YETİYORSA şimdi Nexus S, SGS ile aynı donanıma sahip olduğu için güncelleme almak zorunda samsung bunu güncelleyemem diyemez
peki ya galaxy ace veya gio veya fit güncelleme alabilir mi? bence alamayacaklar alsalar bile iOS 4 yüklü iPhone 3G gibi olucak
(samsung güncellemese bile zaten xdada bulabilirsin ama başka biri bulamaz, xda nasıl bir sitedir bilmez)

Galaxy 551 kullanıcısıyım bu donanımı yetiyosa muhabbeti bence saçma neden mi örneklendirelim hemen cihazımın 600 mhz qualcomm msm7227 ve 283 mb ram ki bu özellklerin aynısı galaxy mini ve fit de bulunmakta onların donanımı yetiyo 2.3.4 güncellemesi alıyor benim telefonun donanımı yetmiyormu hadi bunu geçtim turkcell T20 600 mhz msm7227 armv6 işlemci ve 256 mb ram var ve 2.3.3 ile geliyor ki piyasada 600 mhz olupta 2.3.4 destekleyen telefon var bu donanım olayı sadece çıkarmamak için bi sebep bence ayrıca 18 ay muhabbeti varsa telefonum 2010 4. çeyrekte sunuldu 18 ay içerisinde mutlaka bi sürüm gelmeli bu duruma göre
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batuhanmekiker 8 yıl
sertacarslan
quzmanHD2 ile 2.3.5 kullanıyorum .Androidin tadını çıkarıyorum . Keyfi gelip güncelleme çıkaracak firmalara inat ...
Hangi romu kullanıyorsun?Yeterince stabl mı?

2.3.5 çıktımı ya ?
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Mein Teil 8 yıl
kernel sürümü doğruysa 2.3ü destekleyen cihazlara küçük bir işlemle 4.0 hazırlanabilir
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Bl00dyHell 8 yıl Mein Teil
D_eagle

kernel sürümü doğruysa 2.3ü destekleyen cihazlara küçük bir işlemle 4.0 hazırlanabilir


Evet öyle fakat bu versiyonun Android 4.0 olacağı tartışılır. Bence 2.4 falan olur. 4.0 için kernel 3.0 falan kullanırlar bence
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quzman 8 yıl
sertacarslan
quzmanHD2 ile 2.3.5 kullanıyorum .Androidin tadını çıkarıyorum . Keyfi gelip güncelleme çıkaracak firmalara inat ...
Hangi romu kullanıyorsun?Yeterince stabl mı?

BOYPPC-SHIFTPDA CM7_v41 kullanıyorum şu anda .
V19'dan beri kullandığım bir rom .
Hem çok stabil hem de batarya kalibrasyonu çok iyi .
Tavsiye ederim .
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sertacarslan 8 yıl quzman
quzman

sertacarslan

quzmanHD2 ile 2.3.5 kullanıyorum .Androidin tadını çıkarıyorum . Keyfi gelip güncelleme çıkaracak firmalara inat ...
Hangi romu kullanıyorsun?Yeterince stabl mı?


BOYPPC-SHIFTPDA CM7_v41 kullanıyorum şu anda .
V19'dan beri kullandığım bir rom .
Hem çok stabil hem de batarya kalibrasyonu çok iyi .
Tavsiye ederim .



Uzun zamandır takip ediyorum ama kurmadım bir türlü.
Ben de NexusHD2-Gingerbread v2.9 clk versiyonunu kullanıyorum şu an, o da 2.3.5, çok da süper hem pil kullanımı, hem performans bakımından.
Ama iki tane bug var, birincisi 3G ara sıra kopuyor(clk olduğu için PPP'den kaynaklanıyor, muhtemelen magldr versiyonunda yoktur, onda RMNET var), bir de ara sıra bir şekilde hoparlörü kullandıktan sonra gelen aramalarda ses alamıyorum.
Sende bu sorunlar var mı? Bir de bluetooth problemi yok değil mi? Sorun yoksa akşam shiftpda kurayım :)

Biraz konu dışı oldu, diğer arkadaşlardan özür diliyorum :)
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