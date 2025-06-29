TSMC ABD’de ürettiği yongaları Tayvan’a yolluyor: Peki neden?

TSMC beklentileri karşılayamadı
Yonga üretiminde 3nm ya da 2nm gibi ileri süreçler ne kadar önemliyse yongaların birleştirilmesi ve paketlenmesi de o derece önemli. TSMC’nin Arizona tesisleri Nvidia gibi dev müşterilerin istediği seviyede paketleme yapamıyor.
Hal böyle olunca üretilen yongaların önemli bir kısmı Tayvan’daki TSMC paketleme tesislerine uçuyor ve işlemler tamamlanıp geri geliyor. Bu gereksinim havayolu ulaşımına talebi oldukça arttırmış durumda ve Tayvanlı Eva Air talebe yetişemediklerini belirtiyor.
Şimdilik bu soruna bir çözüm bulunamıyor. TSMC’nin yeni yatırımlarında yer alan gelişmiş paketleme tesisleri için henüz bir adım atılamadı. Sürekli uçan uçaklar haliyle masrafları da arttırıyor ancak müşteriler bundan şikayetçi değil. Bu sürecin çevreye zararı ise artık gündeme bile gelmiyor.