Android 4.0'da şu an için Flash desteği yok

Samsung Galaxy Nexus'un satışa sunulmasıyla birlikte kullanıcılarla buluşmaya başlayan Android işletim sisteminin Ice Cream Sandwich kod adlı 4.0 sürümünde Adobe Flash desteği olmadığı Google tarafından resmi olarak doğrulandı. Herhangi bir destek içermediği gibi şu an Android Market üzerinden Flash kurulumuna da izin vermeyen işletim sistemi için uyumlu Flash sürümü yayınlanmadan bu desteğin olmayacağı ifade ediliyor.

Ice Cream Sandwich için Flash uygulamasının henüz yayınlanmadığını söyleyen Google, yeni işletim sistemi için Adobe'nin Flash desteği vereceğini belirtti. Galaxy Nexus'un satışa çıkmasıyla birlikte yayınlanmaya başlayan ilk incelemelerde de Adobe Flash desteğinin olmadığı görülüyor. Bu noktada Adobe'nin ne zaman destek sağlayacağı henüz bilinmiyor ancak diğer taraftan şirket kısa bir süre önce yaptığı açıklamasında Flash'ın mobil versiyonunu sonlandırarak bu alandaki çalışmalarını HTML5 teknolojisine kaydıracağını duyurmuştu.