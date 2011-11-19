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Android 4.0'da şu an için Flash desteği yok

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,4b
1
83
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android 4.0'da şu an için Flash desteği yok
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Samsung Galaxy Nexus'un satışa sunulmasıyla birlikte kullanıcılarla buluşmaya başlayan Android işletim sisteminin Ice Cream Sandwich kod adlı 4.0 sürümünde Adobe Flash desteği olmadığı Google tarafından resmi olarak doğrulandı. Herhangi bir destek içermediği gibi şu an Android Market üzerinden Flash kurulumuna da izin vermeyen işletim sistemi için uyumlu Flash sürümü yayınlanmadan bu desteğin olmayacağı ifade ediliyor.
Ice Cream Sandwich için Flash uygulamasının henüz yayınlanmadığını söyleyen Google, yeni işletim sistemi için Adobe'nin Flash desteği vereceğini belirtti. Galaxy Nexus'un satışa çıkmasıyla birlikte yayınlanmaya başlayan ilk incelemelerde de Adobe Flash desteğinin olmadığı görülüyor. Bu noktada Adobe'nin ne zaman destek sağlayacağı henüz bilinmiyor ancak diğer taraftan şirket kısa bir süre önce yaptığı açıklamasında Flash'ın mobil versiyonunu sonlandırarak bu alandaki çalışmalarını HTML5 teknolojisine kaydıracağını duyurmuştu.
Android 4.0'da şu an için Flash desteği yok
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damn2u 8 yıl en beğenilen
Android için illegal yollarla bile kısa sürede aşılabilecek bir durum aslında fakat bende flash yerine artık tamamen html5 üzerine yoğunlaşılması taraftarıyım. Özellikle herkesin yüksek donanımlı cihazlar alamadığını düşününce flash gibi telefonları zorlayan bir yazılımı bir an önce mazide bırakılmasından yanayım.


Tabi bu mesajlardan hiç bir Apple fan'ı kendine nasiplenmeye çalışmasın, bilmeyende Apple'da hissesi var sanar.
Android için illegal yollarla bile kısa sürede aşılabilecek bir durum aslında fakat bende flash yerine artık tamamen html5 üzerine yoğunlaşılması taraftarıy...
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mbsahan 8 yıl
Batuist
sertacarslan
Batuist
Sezgintr Hangisinden baslayayim hadi herkes flash flash diyo ben onu demicem. Hadi temalari widgetlarida yazmiyorum. Bluetoothtan pcye kolayca baglanma ki bunu gunde 10kere kullaniyorum ayni sekilde baska cihazlarla veri alisverisi. Usb gibi kullanma telefona usb baglama telefonu hdmi ile lcdye baglama Cok kolay bi sekilde istedigim bilgisayardan mp3aktarimi Convert etmeden film aktarimi ve hd 1080 film oynatimi İstedigim 3gli telefon ile goruntulu gorusme hatta tango ile iphonlarida ariyabiliyorum yalniz onlar beni ariyamiyor. İnternetten istedigim gibi istedigim dosyayi download yapabilme mp3ler filmler arşivler falan filan. Pilin degistirilebilir olmasi cok onemli bi ayrintidir butun gun telefonu yogun kullanan biriyim ip4varken elimde sarj cihaziyla gezerdim simdi pilim bittigi gibi dolu pili takiyorum kimseyede sunu sarja takayim diye eyvallah etmiyorum Hani o yazma dedigin widgetlar bile baslibasina ozgurlugun sebebidir. Sen simdi bunlar bana lazim degil diyebilirsin ama ben bunlari surekli kullaniyorum ve ip4ten s2ye gectikten sonra sirtimda nasil bi yuk tasiyormusum ben yaa dedim.
Bunları yazan birinin en sonda iphone4ten galaxyye geçtim demesine hayatta inanmam.. bunları söyleyen birinin iphone kullanmış olması muhtemel değil yada sıradan , iphoneun appstorendan başka birşey bilmeyen bir kullanıcısı olduğunu düşünürüm.. hatta appstoreda dahi yazdıklarının birkaçtanesini kullanabileceğin programlar mevcut ki daha appstoredan habersiz birine cydiadan bahsetmek bana anlamsız geliyor.. ama yinede cevap vermek gerekirse yazdıklarına, büyük bölümünü iphone ile yapabilirsin.. ama yapamamış isen kullandığın süre boyunca iphonedan samsunga geçiş yapman senin için daha hayırlı olmuş...
Ben 2009 Kasımdan beri iOS kullanmadım, bilmediğimden soruyorum, yanlış anlamayın lütfen; Arkadaşın bahsettiği tüm bu işlemleri standart iOSta mı yapıyorsunuz, yoksa JB ile mi? JB ile ise, neden JB yapmak ihtiyacı hissediyorsunuz, kısıtlamalı şekli Steve Jobsın söylediği ve kullanıcıların da sorgulamadan kabul ettiği gibi kullanıcılar için daha hayırlı idiyse?
Tabiki jailbreak ile.. Aslında düşünülenin aksine jailbreakli bir ios platformu android platformunda çok daha fazla özgürlük sunar.. Çünkü jailbreak yapılmış bir ios ile direkt olarak işletim sisteminin kendisine özellik katabiliyorsunuz. Yani ayrı bir uygulama üzerinde çalıştırma olmadan.. yani normalde bir özelliğe sahip olmak için program yükler kullanırsınız değil mi.. mesela şimdi hemen aklıma gelen bir tanesini paylaşayım.. diyalim uygulama yada klasör şifrelemek için program kullanırsınız. böyle bir seçeneğiniz vardır android yada ios için.. iosda öyle bir seçeneğiniz varki bunu program olmadan direkt işletim sisteminin kendinden bir özelliği haline getirebilirsiniz.. Android platformunda siz size sunulan custom romlarla istediğiniz özelleştirilmiş androide sahip olurken biraz tecrübe deneme yanılma yoluyla normal bir vatandaş bu şekildeki tüm özelliklere jailbreak ile istediği şekilde istediği kadarına istediği şekliyle kendisi sahip olabiliyor. Yukarıda arkadaşın yazdıkları şaka gibi. usb filan özellikler hali hazırda appstoreda uygulama olarak dahi indirilebiliyorken jailbreak ile neler yapabileceğinden bahsetmem ona tamamen duvara konuşmaktan farksız olacaktı.. Ha kullanıcılar için daha hayırlı olduğu konusunda steve öyle bir kelime sarfetmişse haklıdır. Çünkü işin içinde risk faktörü vardır. hangi repolardan hangi yazılım geliştiriciden dosya indirdiğinizi güvenilir olup olmadığını iyi bilmeniz gerekir düşüncesindeyim.. Şimdiye kadar bu konuda olumsuz bir haber gelmemiş olsada art niyetli yazılımcılarda olabilecektir. Ama biraz meraklı kullanıcıların kolayca halledebileceği ve zevkle sistemlerini modifiye edebilecekleri bir platform olduğu kullanmayanların anlayamayacakları kadar aslında derin kişiselleştirebilme seçeneklerinin var olduğu bir platformdur. iosun aslında birde bilinmeyen jailbreakli işlemler için bir derya genişliğinde size imkan sunan tarafı vardır.. öyleki sadece appstoru kuru bir mağaza olarak görenler vardır. işin içine jailbreak girdiği zaman androidden daha fazla özgür olduğunuzu aslında görürsünüz... android için böyle kolay bir imkan yok maalesef.. Ama dediğim gibi risk faktörü mutlaka vardır.. ama aynı risk faktörü sadece googleın kendi resmi mağazasında geçerli.. appstore için böyle bir risk yokken bahsettiğim risk faktörünün derecesine siz karar verin..

Şimdi merak ettim. Jailbreak le ios kırılabiliyorsa güvenlik nerde kaldı. ios kendini koruyamamış benimi koruyacak?
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snomask 8 yıl
flash player 11'in mobil versiyona çıkmamasının en büyük nedeni yeni sistemdeki GPU hızlandırmadır. bunu şuan mobil versiyona adapte edemediler. flash artık 3d'ye geçişi tamamen yapmış durumda. mobil tarafda sadece bir player olarak kullanılmaktan başka bir işe yaramayacak. bu yüzden de geliştirmekten vazgeçtiler. ne zaman pil işlemci ve grafik durumu pclerin seviyesine yaklaşır o zaman flash tekrar mobil platforma geri döner.
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aydink_1903 8 yıl snomask
snomask

flash player 11'in mobil versiyona çıkmamasının en büyük nedeni yeni sistemdeki GPU hızlandırmadır. bunu şuan mobil versiyona adapte edemediler. flash artık 3d'ye geçişi tamamen yapmış durumda. mobil tarafda sadece bir player olarak kullanılmaktan başka bir işe yaramayacak. bu yüzden de geliştirmekten vazgeçtiler. ne zaman pil işlemci ve grafik durumu pclerin seviyesine yaklaşır o zaman flash tekrar mobil platforma geri döner.

Yanlış bilgi

Flash Player ın son PC versiyonu : Adobe Flash Player 11.1.102.55 (Bknz. Adobe nin resmi sitesi)

Son Android versiyonu: Adobe Flash Player 11.1.102.59 (Bknz. Android Market)

Kolay Gelsin
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sertacarslan 8 yıl
Batuist
Sezgintr Hangisinden baslayayim hadi herkes flash flash diyo ben onu demicem. Hadi temalari widgetlarida yazmiyorum. Bluetoothtan pcye kolayca baglanma ki bunu gunde 10kere kullaniyorum ayni sekilde baska cihazlarla veri alisverisi. Usb gibi kullanma telefona usb baglama telefonu hdmi ile lcdye baglama Cok kolay bi sekilde istedigim bilgisayardan mp3aktarimi Convert etmeden film aktarimi ve hd 1080 film oynatimi İstedigim 3gli telefon ile goruntulu gorusme hatta tango ile iphonlarida ariyabiliyorum yalniz onlar beni ariyamiyor. İnternetten istedigim gibi istedigim dosyayi download yapabilme mp3ler filmler arşivler falan filan. Pilin degistirilebilir olmasi cok onemli bi ayrintidir butun gun telefonu yogun kullanan biriyim ip4varken elimde sarj cihaziyla gezerdim simdi pilim bittigi gibi dolu pili takiyorum kimseyede sunu sarja takayim diye eyvallah etmiyorum Hani o yazma dedigin widgetlar bile baslibasina ozgurlugun sebebidir. Sen simdi bunlar bana lazim degil diyebilirsin ama ben bunlari surekli kullaniyorum ve ip4ten s2ye gectikten sonra sirtimda nasil bi yuk tasiyormusum ben yaa dedim.
Bunları yazan birinin en sonda iphone4ten galaxyye geçtim demesine hayatta inanmam.. bunları söyleyen birinin iphone kullanmış olması muhtemel değil yada sıradan , iphoneun appstorendan başka birşey bilmeyen bir kullanıcısı olduğunu düşünürüm.. hatta appstoreda dahi yazdıklarının birkaçtanesini kullanabileceğin programlar mevcut ki daha appstoredan habersiz birine cydiadan bahsetmek bana anlamsız geliyor.. ama yinede cevap vermek gerekirse yazdıklarına, büyük bölümünü iphone ile yapabilirsin.. ama yapamamış isen kullandığın süre boyunca iphonedan samsunga geçiş yapman senin için daha hayırlı olmuş...

Ben 2009 Kasımdan beri iOS kullanmadım, bilmediğimden soruyorum, yanlış anlamayın lütfen;
Arkadaşın bahsettiği tüm bu işlemleri standart iOS'ta mı yapıyorsunuz, yoksa JB ile mi?
JB ile ise, neden JB yapmak ihtiyacı hissediyorsunuz, kısıtlamalı şekli Steve Jobs'ın söylediği ve kullanıcıların da sorgulamadan kabul ettiği gibi "kullanıcılar için daha hayırlı" idiyse?
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Batuist 8 yıl sertacarslan
sertacarslan

Batuist

Sezgintr Hangisinden baslayayim hadi herkes flash flash diyo ben onu demicem. Hadi temalari widgetlarida yazmiyorum. Bluetoothtan pcye kolayca baglanma ki bunu gunde 10kere kullaniyorum ayni sekilde baska cihazlarla veri alisverisi. Usb gibi kullanma telefona usb baglama telefonu hdmi ile lcdye baglama Cok kolay bi sekilde istedigim bilgisayardan mp3aktarimi Convert etmeden film aktarimi ve hd 1080 film oynatimi İstedigim 3gli telefon ile goruntulu gorusme hatta tango ile iphonlarida ariyabiliyorum yalniz onlar beni ariyamiyor. İnternetten istedigim gibi istedigim dosyayi download yapabilme mp3ler filmler arşivler falan filan. Pilin degistirilebilir olmasi cok onemli bi ayrintidir butun gun telefonu yogun kullanan biriyim ip4varken elimde sarj cihaziyla gezerdim simdi pilim bittigi gibi dolu pili takiyorum kimseyede sunu sarja takayim diye eyvallah etmiyorum Hani o yazma dedigin widgetlar bile baslibasina ozgurlugun sebebidir. Sen simdi bunlar bana lazim degil diyebilirsin ama ben bunlari surekli kullaniyorum ve ip4ten s2ye gectikten sonra sirtimda nasil bi yuk tasiyormusum ben yaa dedim.
Bunları yazan birinin en sonda iphone4ten galaxyye geçtim demesine hayatta inanmam.. bunları söyleyen birinin iphone kullanmış olması muhtemel değil yada sıradan , iphoneun appstorendan başka birşey bilmeyen bir kullanıcısı olduğunu düşünürüm.. hatta appstoreda dahi yazdıklarının birkaçtanesini kullanabileceğin programlar mevcut ki daha appstoredan habersiz birine cydiadan bahsetmek bana anlamsız geliyor.. ama yinede cevap vermek gerekirse yazdıklarına, büyük bölümünü iphone ile yapabilirsin.. ama yapamamış isen kullandığın süre boyunca iphonedan samsunga geçiş yapman senin için daha hayırlı olmuş...


Ben 2009 Kasımdan beri iOS kullanmadım, bilmediğimden soruyorum, yanlış anlamayın lütfen;

Arkadaşın bahsettiği tüm bu işlemleri standart iOS'ta mı yapıyorsunuz, yoksa JB ile mi?

JB ile ise, neden JB yapmak ihtiyacı hissediyorsunuz, kısıtlamalı şekli Steve Jobs'ın söylediği ve kullanıcıların da sorgulamadan kabul ettiği gibi "kullanıcılar için daha hayırlı" idiyse?

Tabiki jailbreak ile.. Aslında düşünülenin aksine jailbreakli bir ios platformu android platformunda çok daha fazla "özgürlük" sunar.. Çünkü jailbreak yapılmış bir ios ile "direkt olarak işletim sisteminin kendisine" özellik katabiliyorsunuz. Yani ayrı bir uygulama üzerinde çalıştırma olmadan.. yani normalde bir özelliğe sahip olmak için program yükler kullanırsınız değil mi.. mesela şimdi hemen aklıma gelen bir tanesini paylaşayım.. diyalim uygulama yada klasör şifrelemek için program kullanırsınız. böyle bir seçeneğiniz vardır android yada ios için.. iosda öyle bir seçeneğiniz varki bunu program olmadan direkt işletim sisteminin kendinden bir özelliği haline getirebilirsiniz.. Android platformunda siz size sunulan custom romlarla istediğiniz özelleştirilmiş androide sahip olurken biraz tecrübe deneme yanılma yoluyla normal bir vatandaş bu şekildeki tüm özelliklere jailbreak ile istediği şekilde istediği kadarına istediği şekliyle kendisi sahip olabiliyor. Yukarıda arkadaşın yazdıkları şaka gibi. usb filan özellikler hali hazırda appstoreda uygulama olarak dahi indirilebiliyorken jailbreak ile neler yapabileceğinden bahsetmem ona tamamen duvara konuşmaktan farksız olacaktı.. Ha kullanıcılar için daha hayırlı olduğu konusunda steve öyle bir kelime sarfetmişse haklıdır. Çünkü işin içinde risk faktörü vardır. hangi repolardan hangi yazılım geliştiriciden dosya indirdiğinizi güvenilir olup olmadığını iyi bilmeniz gerekir düşüncesindeyim.. Şimdiye kadar bu konuda olumsuz bir haber gelmemiş olsada art niyetli yazılımcılarda olabilecektir. Ama biraz meraklı kullanıcıların kolayca halledebileceği ve zevkle sistemlerini modifiye edebilecekleri bir platform olduğu kullanmayanların anlayamayacakları kadar aslında derin kişiselleştirebilme seçeneklerinin var olduğu bir platformdur. iosun aslında birde bilinmeyen jailbreakli işlemler için bir derya genişliğinde size imkan sunan tarafı vardır.. öyleki sadece appstoru kuru bir mağaza olarak görenler vardır. işin içine jailbreak girdiği zaman androidden daha fazla özgür olduğunuzu aslında görürsünüz... android için böyle kolay bir imkan yok maalesef.. Ama dediğim gibi risk faktörü mutlaka vardır.. ama aynı risk faktörü sadece googleın kendi resmi mağazasında geçerli.. appstore için böyle bir risk yokken bahsettiğim risk faktörünün derecesine siz karar verin..
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sertacarslan 8 yıl
EmreOzcelik61
Pardus Linux
EmreOzcelik61 Peki Flash kalkarsa binlerce Flash içerikli büyük siteler nolacak? Herkes aynı anda geçemez ya. Bence Flashın daha ömrü var. Bu kadar çabuk bırakılmamalı. HTML5in de yeri ayrı tabi. HTML5e geçilirse arada çok iyi bir fark olacaktır ama daha zamanı tam gelmedi. Şu anda bulunduğumuz Donanım Haber bile Flash kullanmakta. Ama bir gün bütün siteler yavaş yavaş HTML5e geçmeye başlayacaktır.
Kaldırılan sürüm sadece mobil sürüm masaüstü(Windows, Linux, Mac OS) sistemler için yeni sürüm yayınlandı bile ve geliştirilmeye de devam edecek.Adobenin mobil sürümü neden kaldırdığı bilinmez ama masaüstü sürümü kaldırması resmen apatallık olur sonuçta flash içerik oluşturmak için sattığı uygulamalardan tonla para kazanıyor belki mobil sürüm bu gelirlere pekte katkı sağlamadığından dolayı durdrulmuştur fakat zaten flashın asıl yeri olan masaüstü sistemler için geliştirmeyi durdurması şuan için pek akıllıca olmaz ne zamanki tüm siteler HTLM5 yada farklı bir teknolojiye eğim gösterir ve flash gelirleri düşerse o zaman Adobe flashı komple bırakır fakat şuan hem masaüstü hem mobil için flash gerekli hatta olmazsa olmaz...
Dediğine katılıyorum. Senin de dediğin gibi telefon için gerekli. Bu yüzden 4.0 sürümünde de olmalı bence. Çünkü yeni nesil telefonlarla birlikte mobil internet kullanma oranı gözle görülecek şekilde ortada.

Katılıyorum.
Hatta kısa zaman içinde Adobe'un mobil flash player konusunda kararını değiştirmesini bile bekliyorum. (En azından öyle umuyorum).
Ortalıkta 3-5 çekirdekli işlemcili 1-2 gb ramli HD ekranlı telefonlar cirit atacak, bunlardan flash içerikli sitelere giremeyeceğiz. Çok saçma.
Masaüstü platform desteği devam ettiği sürece flash sitelerin tamamen HTML5'e dönüşmesine en az 5 sene vardır, piyasada para ödenmiş yüzbinlerce flash aracı ve flash programcısı/tasarımcısı varken...
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AndryTR 8 yıl
Öncelikle şunu kesin olarak belirtmek isterim ki Android akıllı telefon piyasasında olmazsa olmaz bir üründür. Çünkü piyasada rekabeti ve çeşitliliği arttırır. Bu nedenle her zaman desteklemişimdir.
Öte yandan kullanıcı yorumlarına bakınca gerçekten garip geliyor bazıları. Andorid'i özgür yazılım olduğu için kullandığını iddia eden arkadaşlar var. Tamamen kapalı bir işletim sistemi olan Windows üzerinden yazılarınızı yazarken özgürlükten bahsetmek tuhaf geliyor bana. Richard Stallman böyle bir şey deseydi çok normal karşılardım. Zira kendisi kullandığı bilgisayarı, BIOS'una kadar açık kaynak kullanır. Çünkü neyi, niye kullandığını bilir. Açık kaynağın esprisi istediğiniz değişikliği yapıp derleyebilmenizdir. Hangi Android sürümünü derleyip kendi telefonunuza yüklediniz? Yazılım geliştirmek mi? iOS da zaten aynı imkânı veriyor. E özgürlük nerede?
Bakın kullanım kolaylığı (PC'den kolayca MP3 ya da video aktarımı vs) özgürlük demek değildir. En azından yazılımsal olarak. Bunlar, adı üzerinde, kullanım kolaylığıdır. Evet Apple bu konuda nispeten daha zorlayıcı ve kısıtlayıcıdır. Fakat zararlı yazılım içeriğindeki artışa dikkat ettiniz mi hiç? Hangi platform bu konuda liste başı fark ettiniz mi?
Android'in art niyetli kullanımına karşıyım. Zira böyle güzel bir platforma yazık ediyorlar. Fakat bir yerlerde biraz kısıtlayıcı olmak gerekiyor. Google da bunun farkında. Yakın zamanda da görürsünüz yapılacakları.
Flash'a gelince, mobil cihazlarda kendisine karşıyım. Android de dahil kullanıldığı her platformu riske atan bir eklentidir. Windows'ta dahi en çok Adobe ürünlerinin açıkları mevcuttur. Bu nedenle mobil cihazımı riske sokmasını istemem. HTML5 çok daha hafif ve bağımsız. Özgürlükse HTML5 daha özgürdür. Geliştirmek için bir dünya para verip yazılım satın almanız gerekmiyor. Ayrıca telefonun kendi yazılımını güncellediğinizde uygun bir HTML5 sürümü çıkmasını beklemiyorsunuz. Zaten standart ve o tarz güncellemelere ihtiyacı yok. Bu nedenle mobil kullanımda HTML5 kaçınılmaz.
Son olarak; her iki platform da (Android ve iOS) temelde benzerler ve aynı işlevleri yerine getiriyorlar. Kim neyi isterse alıp kullanıyor. Hoş bizde iPhone 1200$ ve Galaxy S II 800$ o ayrı. Her ikisi de alınabilir ürünler. Tedarikçilerimiz sağolsun alamıyoruz. Bu nedenle boşuna tartışmaya lüzum yok. Bu ürünler yurt dışında ederinden satın alanlara daha çok hitap ediyor...
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Batuist 8 yıl AndryTR
AndryTR

Öncelikle şunu kesin olarak belirtmek isterim ki Android akıllı telefon piyasasında olmazsa olmaz bir üründür. Çünkü piyasada rekabeti ve çeşitliliği arttırır. Bu nedenle her zaman desteklemişimdir.

Öte yandan kullanıcı yorumlarına bakınca gerçekten garip geliyor bazıları. Andorid'i özgür yazılım olduğu için kullandığını iddia eden arkadaşlar var. Tamamen kapalı bir işletim sistemi olan Windows üzerinden yazılarınızı yazarken özgürlükten bahsetmek tuhaf geliyor bana. Richard Stallman böyle bir şey deseydi çok normal karşılardım. Zira kendisi kullandığı bilgisayarı, BIOS'una kadar açık kaynak kullanır. Çünkü neyi, niye kullandığını bilir. Açık kaynağın esprisi istediğiniz değişikliği yapıp derleyebilmenizdir. Hangi Android sürümünü derleyip kendi telefonunuza yüklediniz? Yazılım geliştirmek mi? iOS da zaten aynı imkânı veriyor. E özgürlük nerede?

Bakın kullanım kolaylığı (PC'den kolayca MP3 ya da video aktarımı vs) özgürlük demek değildir. En azından yazılımsal olarak. Bunlar, adı üzerinde, kullanım kolaylığıdır. Evet Apple bu konuda nispeten daha zorlayıcı ve kısıtlayıcıdır. Fakat zararlı yazılım içeriğindeki artışa dikkat ettiniz mi hiç? Hangi platform bu konuda liste başı fark ettiniz mi?

Android'in art niyetli kullanımına karşıyım. Zira böyle güzel bir platforma yazık ediyorlar. Fakat bir yerlerde biraz kısıtlayıcı olmak gerekiyor. Google da bunun farkında. Yakın zamanda da görürsünüz yapılacakları.

Flash'a gelince, mobil cihazlarda kendisine karşıyım. Android de dahil kullanıldığı her platformu riske atan bir eklentidir. Windows'ta dahi en çok Adobe ürünlerinin açıkları mevcuttur. Bu nedenle mobil cihazımı riske sokmasını istemem. HTML5 çok daha hafif ve bağımsız. Özgürlükse HTML5 daha özgürdür. Geliştirmek için bir dünya para verip yazılım satın almanız gerekmiyor. Ayrıca telefonun kendi yazılımını güncellediğinizde uygun bir HTML5 sürümü çıkmasını beklemiyorsunuz. Zaten standart ve o tarz güncellemelere ihtiyacı yok. Bu nedenle mobil kullanımda HTML5 kaçınılmaz.

Son olarak; her iki platform da (Android ve iOS) temelde benzerler ve aynı işlevleri yerine getiriyorlar. Kim neyi isterse alıp kullanıyor. Hoş bizde iPhone 1200$ ve Galaxy S II 800$ o ayrı. Her ikisi de alınabilir ürünler. Tedarikçilerimiz sağolsun alamıyoruz. Bu nedenle boşuna tartışmaya lüzum yok. Bu ürünler yurt dışında ederinden satın alanlara daha çok hitap ediyor...

Çok harika bir açıklama olmuş altına bende imza atıyorum. Bakış açısı geniş, mükemmel tarafsız bir üye keşke herkes böyle olabilse..

Özellikle Özgürlük ve android ilişkisini çok iyi anlatmışsın...
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meyhem 8 yıl
damn2u
...
Özellikle herkesin yüksek donanımlı cihazlar alamadığını düşününce flash gibi telefonları zorlayan bir yazılımı bir an önce mazide bırakılmasından yanayım. ....

Flash'ta donanım hızlandırması bulunuyor. Bu durum mobil cihazlarda var mıdır bilmiyorum ama bilgisayarımda html5 ile videoları açtığımda izlenemeyecek kadar işlemci kullanıyor. Şu an videolar için senin dediğinin tersine flash daha az kaynak tüketiyor.
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Rusty 8 yıl
ayfonso lara ekmek çıktı
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M.C.B 8 yıl
anlamadığım nokta şu. ios dan androide geçmiş biri olarak söylemek istiyorum android varken neden ios tercih edilir ki? iosun ben tek bir artısını gördüm oda arkasındaki elma logusu gören aaa ayfon u var diyor.
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alpa07 8 yıl
1 HAFTAYA
KALMAZ ÇIKARIRLAR
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mbsahan 8 yıl
Ya birde şunu anlamıyorum flash cihazı kasıyor pil yiyor... yaw arkadaşım adı üzerinde bu bir eklenti yükleme senin cihazını kasılmasın yüklediysende pasif hale getir olsun bitsin. çift çekirdek işlemciler standart oldu dört çekirdekler geliyor, desktop performasına yakın işlem gücünü artık cebimizde taşıyor olacaz. Kaldıki performans anlamında SGSII, flash mılaş taktığı yok çatır çatır sörf yapıyor üstelik desktop performasını aratmaksızın... Neden bu kadar taktılar flash a anlamdaım gitti, sen git dünyanın en pahalı fiyat/performans oranına sahip telefonunu al sonrada üretici desinki sen flash kullanma kasıyor :)))) Adama dabi dabi deler valla..

Applecılar flash playersız telefonu eksik görselerdi ve satın almaslardı bugün marketlerinde download edebildikleri bir flashplayer programları olurdu :)))

Bak buraya yazıyorum appstore flash player eklenmiş diye haber yayılsa gereksiz diyen tüm elmacılar appstore a saldırırlar bir an evvel yüklemek için...

Ne aptal bir düşünce steve gereksiz dedi diye hepsi flash player düşmanı, işlemci dostu, sistem stabilizatörü oldu çıktılar. Arkadaşım talep et 2000TL üzeri rakam verdiğin telefonuna flash player gelsin marketinde olsunda ister yükle ister yükleme...
Şaka bir yana APPSTORE a FLASH PLAYER port edilerek eklenmiş :))))
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