Android 5.0 gelişmiş dock desteği sunabilir

Henüz Android işletim sisteminin 4.0 güncellemesi yüzde 1 gibi bir kullanım oranına sahipken, kullanım oranının yavaş artması nedeniyle firmanın Android 5.0 güncellemesini yılın ikinci çeyreğinde yayınlayabileceği beklentisi giderek hakim olmaya başladı.

Aynı anda hem Android işletim sistemini hem de Windows 8 işletim sistemini aynı cihazda kullanabilme imkanı sunacağı belirtilen 5.0 sürümü ile ilgili teknoloji editörü Eldar Murtazin tarafından bazı değerlendirmeler yapıldı.

Murtazin öncelikle çift işletim sistemli tabletlerin bir fantaziden ibaret olduğunu ve üreticilerin bu seçeneği tercih etmeyeceklerini belirtti. Ayrıca tablet ve akıllı telefon sürümlerini tek çatı altında toplamayı amaçlayan Ice Cream Sandwich güncellemesi de başarıya ulaşamamış gözüküyor.

Android 5.0 sürümünün en ilgi çekici özelliği ise gelişmiş dock desteği olacak. Android 5.0 uyumlu uygulamalar da bu gelişmiş dock desteğine göre fonksiyonlar sunacak. Cihaz dock üzerine yerleştirildikten sonra uygulamalar gelişmiş versiyona geçiş yapacak.

Murtazin bunu Motorola Atrix modelinde uygulanan sistemle benzer olacağını belirtiyor. Atrix modelini laptop dockuna yerleştirdiğinizde karşınıza bir masaüstü arayüzü geliyor ve çalışmaya bu arayüzden devam edebiliyorsunuz.

Bu Google'a bir fikir vermiş gibi görünüyor. Ancak ayrı masaüstü uygulamaları yerine aynı uygulamanın böyle bir fonksiyon sunacak şekilde optimize edilmesi geliştiricileri zorlayabilir. Ayrıca sadece dock değil, harici bir ekrana veya klavye-fare setine bağlanan cihazların da bu arayüze geçeceği belirtiliyor.

Şimdilik sadece spekülasyondan ibaret olan bu bilgi doğrulanırsa Android işletim sisteminin masaüstü sistemlere bir adım daha yaklaştığını söylemek abartı olmaz.

