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Android 5.0 gelişmiş dock desteği sunabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4b
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27
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz Android işletim sisteminin 4.0 güncellemesi yüzde 1 gibi bir kullanım oranına sahipken, kullanım oranının yavaş artması nedeniyle firmanın Android 5.0 güncellemesini yılın ikinci çeyreğinde yayınlayabileceği beklentisi giderek hakim olmaya başladı.
Aynı anda hem Android işletim sistemini hem de Windows 8 işletim sistemini aynı cihazda kullanabilme imkanı sunacağı belirtilen 5.0 sürümü ile ilgili teknoloji editörü Eldar Murtazin tarafından bazı değerlendirmeler yapıldı.
Murtazin öncelikle çift işletim sistemli tabletlerin bir fantaziden ibaret olduğunu ve üreticilerin bu seçeneği tercih etmeyeceklerini belirtti. Ayrıca tablet ve akıllı telefon sürümlerini tek çatı altında toplamayı amaçlayan Ice Cream Sandwich güncellemesi de başarıya ulaşamamış gözüküyor.
Android 5.0 sürümünün en ilgi çekici özelliği ise gelişmiş dock desteği olacak. Android 5.0 uyumlu uygulamalar da bu gelişmiş dock desteğine göre fonksiyonlar sunacak. Cihaz dock üzerine yerleştirildikten sonra uygulamalar gelişmiş versiyona geçiş yapacak.
Murtazin bunu Motorola Atrix modelinde uygulanan sistemle benzer olacağını belirtiyor. Atrix modelini laptop dockuna yerleştirdiğinizde karşınıza bir masaüstü arayüzü geliyor ve çalışmaya bu arayüzden devam edebiliyorsunuz.
Bu Google'a bir fikir vermiş gibi görünüyor. Ancak ayrı masaüstü uygulamaları yerine aynı uygulamanın böyle bir fonksiyon sunacak şekilde optimize edilmesi geliştiricileri zorlayabilir. Ayrıca sadece dock değil, harici bir ekrana veya klavye-fare setine bağlanan cihazların da bu arayüze geçeceği belirtiliyor.
Şimdilik sadece spekülasyondan ibaret olan bu bilgi doğrulanırsa Android işletim sisteminin masaüstü sistemlere bir adım daha yaklaştığını söylemek abartı olmaz.
 

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erci501 7 yıl en beğenilen
eğer 2012 içinde 5.0 gelirse bunu da kullanabilmemiz için 6 ay bekleyin derlerse bi daha da android kullanmam. [>:]
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MHEC 3 yıl
2 sene önceden android l konuşmak nedir
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MrSilence 7 yıl
ICS 4.0.3 , özellikle 3G'de bataryayı yiyor, major minor farketmez ama bir çözüm bulunmalı...
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amylee 7 yıl MrSilence
MrSilence

ICS 4.0.3 , özellikle 3G'de bataryayı yiyor, major minor farketmez ama bir çözüm bulunmalı...

3G ile batarya yemeyen bir işletim sistemi yok.
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Dark Shade 7 yıl
daha ics lere elimizi bile süremedik ne 5.0 ı...
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Erasmus78 7 yıl
Daha ICS yükleyeceeedik? :D
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cesur0606 7 yıl

Ahanda bir mac çakması daha geliyor ulan bikerede birşey yaparken apple a önenmeyin be...Kendi fikirlerinizi ortaya koyun biraz
Dock desteği olunca çakma mı oluyor ?Zaten motorolanın böyler bir desteği webtop diye var.
yok o değilde apple bi patent davası açmasın dock u biz bulduk diye :)
linüx cairo dock bi bak istersen
asıl cakma işletim sistemi mac os fbsd nin üstüne çak gitsin
varmı cesaretin yaz bir çekirdek öle unixden ekmek yemekle olmuyor
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cceviz 7 yıl
Google, 5.0'ı sgs 1 de bile rahatlıkla çalışabilecek seviyede çıkarırsa durumu kurtarır. Kimse ics yi falan düşünmez.
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artcraft35 7 yıl
içinde işlemcisi anakartı harddiski rami olan 10 inçlik bir netbook 500-600 tl iken sadece klavye mause ve ekrandan oluşan bir dock ünitesi nasıl 499 dolar olabilir biri bana bunu açıklasın
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engurlu 7 yıl
Bu kadar saçma bi eldar murtazin yorumu ilk defa okuyorum (gerçekten eldar murtazin yorumu ise tabiki ) ..

Daha hicbir cihaza ics güncellemesi gelmemişken nasıl oluyorda ics hayal kırıklığı oluyor ??!!??



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Azumi 7 yıl
İlk defa engurlu'ya katılıyorum
ics hayal kırıklığı diyorsunuzda hangi cihaz ics güncellemesini aldı da hayal kırıklığı oldu sorun google'da değil telefon üreticilerinde andrid 5.0 geliyo ama daha ics güncellemesini alan yok ics güncellemesi için 2012'in 4. çeyreğine tarih verenler var.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Makarov06
Ahanda bir mac çakması daha geliyor ulan bikerede birşey yaparken apple a önenmeyin be...Kendi fikirlerinizi ortaya koyun biraz
Dock desteği olunca çakma mı oluyor ?Zaten motorolanın böyler bir desteği webtop diye var.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
createemir
Bunun için en az 1.5GB Ram gerekir.
Atış serbest...
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