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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Gingerbread kullanım oranı yüzde 50'yi geçti, Honeycomb tabletler 4.8 milyon satıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Android işletim sistemi, yayınlandığı günden bu yana 200 milyon cihazda kullanılır hale geldi. Ancak 3 yılda bir çok sürümü yayınlandı ve neredeyse tüm sürümler aktif olarak kullanılıyor. 

Google'ın akıllı telefonlar için yayınladığı son yaygın sürüm Gingerbread. Operatör ve üretici firmaların çalışmalarıyla Gingrebread sürümü artık tüm modellerin yarısından fazlasında kullanılıyor. 

15 Kasım-1 Aralık arası Android Market erişimi üzerinden ölçülen son platform verilerine göre 2.3.x sürümleri yüzde 50.6 seviyesini yakalamış durumda. Geçen ay bu oran yüzde 43.9 idi. 

Android 2.2/2.1 sürümleri ise toplamda yüzde 44.9 ile ikinci sıraya geriledi. En çok kullanılan sürüm ise 2.3.3 sürümü olarak belirtiliyor. Sonrasında ise yüzde 35.3 ile 2.2 sürümü geliyor. 

Tabletler için özel olarak geliştirilen Honeycomb ise yüzde 2.4 oranında kaldı. Sayıya oranlandığında 4.8 milyon Honeycomb tablet satıldığı ortaya çıkıyor. Ancak 2.x sürümleri tabletlerde daha çok kullanılıyor ve bu oran akıllı telefon oranının içine dahil edildiği için kesin sayı bilinmiyor.

Firmalar güncellemelere devam ettiği için Android Gingerbread oranı daha da büyüyecektir. Ancak Ice Cream Sandwich resmi olarak yayınlandığı için artık tüm bu sürümler eski sayılıyor.

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berkkarabacak 7 yıl
Android yavaş ama sağlam adımlarla ilerliyor.Yakında piyasada Androidten başka telefon olmayacak olsa bile çok az
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acbold 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

Android yavaş ama sağlam adımlarla ilerliyor.Yakında piyasada Androidten başka telefon olmayacak olsa bile çok az

Şu son zamlar gelmeden 300-320 Tl ye android telefon bulunuyordu android 2.1. Durum bu haldeyken bu durumda ise,ilerde daha etkin olacağı %100 olarak kesin birşey zaten.Fakat eksikler gidererek ve kullanıcı memnunıyetını dıkkatete alarak ürün çıkarmaları iyi olur.şuan çıkan yeni cihazlara bile 2.3 koyuyorlar,sadece 4.0 güncellemesini verip ortada bırakmak için...Sonra yine telefon almak gerekiyor,costum rom ile uğraşmak istemiyorsanız tabi..
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