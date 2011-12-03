Android Gingerbread kullanım oranı yüzde 50'yi geçti, Honeycomb tabletler 4.8 milyon satıldı

Google'ın Android işletim sistemi, yayınlandığı günden bu yana 200 milyon cihazda kullanılır hale geldi. Ancak 3 yılda bir çok sürümü yayınlandı ve neredeyse tüm sürümler aktif olarak kullanılıyor.





Google'ın akıllı telefonlar için yayınladığı son yaygın sürüm Gingerbread. Operatör ve üretici firmaların çalışmalarıyla Gingrebread sürümü artık tüm modellerin yarısından fazlasında kullanılıyor.





15 Kasım-1 Aralık arası Android Market erişimi üzerinden ölçülen son platform verilerine göre 2.3.x sürümleri yüzde 50.6 seviyesini yakalamış durumda. Geçen ay bu oran yüzde 43.9 idi.





Android 2.2/2.1 sürümleri ise toplamda yüzde 44.9 ile ikinci sıraya geriledi. En çok kullanılan sürüm ise 2.3.3 sürümü olarak belirtiliyor. Sonrasında ise yüzde 35.3 ile 2.2 sürümü geliyor.





Tabletler için özel olarak geliştirilen Honeycomb ise yüzde 2.4 oranında kaldı. Sayıya oranlandığında 4.8 milyon Honeycomb tablet satıldığı ortaya çıkıyor. Ancak 2.x sürümleri tabletlerde daha çok kullanılıyor ve bu oran akıllı telefon oranının içine dahil edildiği için kesin sayı bilinmiyor.





Firmalar güncellemelere devam ettiği için Android Gingerbread oranı daha da büyüyecektir. Ancak Ice Cream Sandwich resmi olarak yayınlandığı için artık tüm bu sürümler eski sayılıyor.