Android Lollipop sürümünde bazı ayarlar sesli komut ile kontrol edilebiliyor

Lollipop 5.0 sürümü ile Google Now arayüzü beraber kullanıldığında bazı sesli komutlar ile ayarların değiştirebildiği keşfedildi. Ancak Wifi, bluetooth ve flaş ışığını açma gibi kısıtlı ayarlar ile birlikte kullanılabiliyor. Android cihazınız sizi dinlerken "OK, Google. Turn on BlueTooth" gibi bir cümle kurduğunuzda sadece bluetooth ayarı olan ufak bir kart ekrana geliyor ve bluetooth açılıyor, herhangi bir hata olursa bu ekrandan istediğiniz ayarın açık veya kapalı konuma gelmesini hemen değiştirebiliyorsunuz.

Android Kitkat 4.4 ile henüz çalışmayan bu sesli komut özellikleri kullanıcılara örneğin araba sürerken büyük kolaylık sağlayabilir. Şimdilik sesli komutlar ile Wifi, Uçak modu , Bluetooth, Flaş ışığı ve Lokasyon ayarları kontrol edilebiliyor. Ancak örneğin NFC için özellik şimdilik aktif değil.