Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Android Wear hakkında her şey: Giyilebilir cihazlara özel işletim sistemi

5 yıl
29,8b
1
İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, Android Wear işletim sistemi versiyonunu duyurdu. Android'in yeni versiyonu, başta akıllı saatler olmak üzere giyilebilir teknolojileri hedefliyor. Android Wear hakkında merak edilen her şeyi bu videoda açıkladık. İyi seyirler.
 

google,android,android wear,giyilebilir teknoloji,giyilebilir cihaz,motorola moto 360,lg g smartwatch,erdi özüağ,alt_slayt,
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 5 yıl en beğenilen namık53
namık53

Akıllı cep telefonumu kullanmadığımda kendimden uzak tutuyorum çünkü kanser yapdığını biliyorum ve bunun gibi wifi internetimi gece kapatıyorum bi şekilde zararlı olan elektromanyetik radyasyon uzak durmaya çalışıyorum.Bana göre böyle zararlı olan yani 10 sene 15 sene sonra kanser yapabilecek cihazları koluma takmam zaranı bile bile takanıda sevmem bunlar paranı almak için tuzak sakın kanma.


o zaman kotu haberi vereyim. elektromagnetik radyasyondan amazon ormaninin ortasina bile gitseniz kacamazsiniz. cunku isik da bir elektromagnetik radyasyon. ustelik 400-700 terahertz frekansiyla enerjisi wifi ve gsm den (1-5 gigahertz) 100bin kez daha yuksek (bkz. planck-einstein denklemi). siddetine hic girmeye bile gerek yok. gunes tepe zamaninda metre kareye 120watt verirken, ortalama bir gsm telefonun maksimum cikisi 120miliwatt falan, ev tipi wifi modeminkiyse 30miliwatt (0.03w). 10-15 senede kanser yapar demissiniz ama bu cihazlar 20-30yildir hayatimizdalar.

kanserden bu kadar korkuyorsaniz seytaninizi yanlis yerde ariyorsunuz. keza evinizde kullandiginiz, cevrenizde bulunan plastiklerde, metaryallerde o kadar cok zararli ve kanserojen maddeler varki bilseniz koyde ahsap bir eve kacarsiniz. isim geregi bu hammadelerden bazilarinin saglik raporlari su an cekmecemde duruyor. fareler uzerinde yapilmis gercek bilimsel testler ve akademik makaleler. buna karsin 30yildir wireless ve gsm dalgalarinin kansere neden olduguna dair kanitlanmis hic bir bilimsel calisma yok. sadece soylemler var.
namık53Akıllı cep telefonumu kullanmadığımda kendimden uzak tutuyorum çünkü kanser yapdığını biliyorum ve bunun gibi wifi internetimi ge...
Devamını Gör
Yanıtla +59
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Makina Mimarı 5 yıl
Android evimize girdi , cebimize girdi , sonrada kolumuza girdi.Umarım başka yerlere de girmez

Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
civilbugra 5 yıl
bu tür videolarınız da kullandığınız başlıklar neden se bana çok itici geliyor. sistemi herhabngi bir cihazda incelememişsiniz sadece kağıt üzerindeki verilerden hareketler çıkarımlarda bulunmuşsunuz o zaman neden android wear HAKKINDA HER ŞEY demek gibi bir yola baş vuruyorsunuz. hadi desem ki yeni bir sitesiniz de trafik çekmeye çalışıyorsunuz ama o da değil şu halinizle mynet magazin den bir farkı yok bence.

ha derseniz ki tamam onu yazmayalım ne yazalım sen söyle derseniz de şunları örnek gösterebilirim: android wear ön değerlendirme, android wear neler vaadediyor, android wear nedir. belki bu başlıklar da video da olanın tam karşılığı olmaya bilir ama bence HAKKINDA HER ŞEY hiç değil. teşekkürler.
bu tür videolarınız da kullandığınız başlıklar neden se bana çok itici geliyor. sistemi herhabngi bir cihazda incelememişsiniz sadece kağıt üzerindeki verilerd...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ICromwelleI 5 yıl
Farklı tasarım göze hitap etme açısında güzel olabilir. Çeşitlilik iyidir her zaman.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Akıllı Fitilde çıkar yakında :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
down73 5 yıl
O kadar hızlı konusuyorsunki birşey anlamadım ama hakkını yememek lazım, eeee ıııı demeden bu kadar hızlı konuşan kimse görmedim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eray902 5 yıl
Çok iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emredogan1905 5 yıl
Super.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 5 yıl
Android Wear ile akıllı saatler "gereksiz" den "kullanışlı" ya geçiş yapabilir bence. Çünkü Google sesli arama komutu Türkçe de çalışıyor. O nedenle bizim için fena bir cihaz olmaz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eXteras 5 yıl
yalnız şu yuvarlak olan gördüğüm en güzel akıllı saat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By.TRabZonLu™ 5 yıl
Bence böyle şeyler ile uğraşacağınıza batarya konusunda geliştirmeler yapılsın işlemci ile bataryalar uyumlu olsun. Adam 6 çekirdekli işlemci koymuş bataryası 1 çekirdeğin gücünü anca kaldırıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Farklı bir tasarım olmuş. Çeşit çoğalması bizim işimize yarar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caglet 5 yıl
Önceden duvarlarda kol saati şeklinde koskocamaan bir kol saati olurdu , onlarda akıllanacak mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
civilbugra 5 yıl
bu tür videolarınız da kullandığınız başlıklar neden se bana çok itici geliyor. sistemi herhabngi bir cihazda incelememişsiniz sadece kağıt üzerindeki verilerden hareketler çıkarımlarda bulunmuşsunuz o zaman neden android wear HAKKINDA HER ŞEY demek gibi bir yola baş vuruyorsunuz. hadi desem ki yeni bir sitesiniz de trafik çekmeye çalışıyorsunuz ama o da değil şu halinizle mynet magazin den bir farkı yok bence.

ha derseniz ki tamam onu yazmayalım ne yazalım sen söyle derseniz de şunları örnek gösterebilirim: android wear ön değerlendirme, android wear neler vaadediyor, android wear nedir. belki bu başlıklar da video da olanın tam karşılığı olmaya bilir ama bence HAKKINDA HER ŞEY hiç değil. teşekkürler.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oknglr 5 yıl
giyilebilir teknolojiden konu açılmışken ben teknolojik donları bekliyorum
facebook.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,5b izlenme · 4 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2,8b izlenme · 22 sa. yeni video
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
2,3b izlenme · 14 sa. yeni video
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,7b izlenme · 3 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1b izlenme · 14 sa. yeni video
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,6b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim