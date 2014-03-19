Android Wear hakkında her şey: Giyilebilir cihazlara özel işletim sistemi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google, Android Wear işletim sistemi versiyonunu duyurdu. Android'in yeni versiyonu, başta akıllı saatler olmak üzere giyilebilir teknolojileri hedefliyor. Android Wear hakkında merak edilen her şeyi bu videoda açıkladık. İyi seyirler.
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o zaman kotu haberi vereyim. elektromagnetik radyasyondan amazon ormaninin ortasina bile gitseniz kacamazsiniz. cunku isik da bir elektromagnetik radyasyon. ustelik 400-700 terahertz frekansiyla enerjisi wifi ve gsm den (1-5 gigahertz) 100bin kez daha yuksek (bkz. planck-einstein denklemi). siddetine hic girmeye bile gerek yok. gunes tepe zamaninda metre kareye 120watt verirken, ortalama bir gsm telefonun maksimum cikisi 120miliwatt falan, ev tipi wifi modeminkiyse 30miliwatt (0.03w). 10-15 senede kanser yapar demissiniz ama bu cihazlar 20-30yildir hayatimizdalar.
kanserden bu kadar korkuyorsaniz seytaninizi yanlis yerde ariyorsunuz. keza evinizde kullandiginiz, cevrenizde bulunan plastiklerde, metaryallerde o kadar cok zararli ve kanserojen maddeler varki bilseniz koyde ahsap bir eve kacarsiniz. isim geregi bu hammadelerden bazilarinin saglik raporlari su an cekmecemde duruyor. fareler uzerinde yapilmis gercek bilimsel testler ve akademik makaleler. buna karsin 30yildir wireless ve gsm dalgalarinin kansere neden olduguna dair kanitlanmis hic bir bilimsel calisma yok. sadece soylemler var.
ha derseniz ki tamam onu yazmayalım ne yazalım sen söyle derseniz de şunları örnek gösterebilirim: android wear ön değerlendirme, android wear neler vaadediyor, android wear nedir. belki bu başlıklar da video da olanın tam karşılığı olmaya bilir ama bence HAKKINDA HER ŞEY hiç değil. teşekkürler.