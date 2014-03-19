Android Wear hakkında her şey: Giyilebilir cihazlara özel işletim sistemi

Google, Android Wear işletim sistemi versiyonunu duyurdu. Android'in yeni versiyonu, başta akıllı saatler olmak üzere giyilebilir teknolojileri hedefliyor. Android Wear hakkında merak edilen her şeyi bu videoda açıkladık. İyi seyirler.

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