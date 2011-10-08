Android Ice Cream Sandwich'den yeni görüntüler internette paylaşıldı

Apple'ın eski CEO'su ve kurucusu Steve Jobs'un ölümü üzerine iptal edilen Google ve Samsung ortak lansmanı, Android'in yeni sürümünü heyecanla bekleyen meraklılarını hayal kırıklığına uğrattı. Ancak teselli olacak yeni Ice Cream görselleri WPCentral sitesi tarafından internette paylaşıldı.





Tablet için ayrı akıllı telefon için ayrı Android sürümü olayını ortadan kaldıran Ice Cream Sandwich tüm cihazlara göre optimize edildi. Gingerbread tecrübesini ve Honeycomb arayüzünden pek çok özelliği bünyesinde toplayan Ice Cream Sandwich'in Kasım ayında yayınlanması bekleniyor.



