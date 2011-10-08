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Android Ice Cream Sandwich'den yeni görüntüler internette paylaşıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,1b
1
36
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın eski CEO'su ve kurucusu Steve Jobs'un ölümü üzerine iptal edilen Google ve Samsung ortak lansmanı, Android'in yeni sürümünü heyecanla bekleyen meraklılarını hayal kırıklığına uğrattı. Ancak teselli olacak yeni Ice Cream görselleri WPCentral sitesi tarafından internette paylaşıldı.

Tablet için ayrı akıllı telefon için ayrı Android sürümü olayını ortadan kaldıran Ice Cream Sandwich tüm cihazlara göre optimize edildi. Gingerbread tecrübesini ve Honeycomb arayüzünden pek çok özelliği bünyesinde toplayan Ice Cream Sandwich'in Kasım ayında yayınlanması bekleniyor. 


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TheLoft 8 yıl en beğenilen
herkes arayüz derdinde ama bu default arayüz. Samsung kullanıyorsan TouchWiz, HTC kullanıyorsan Sense, SE kullanıyorsan Timescape, hadi hiçbirini istemiyorsan 3. parti go launcher tarzı arayüz kullanacaksın..
üyelerin neden işletim sistemi'nin ayrıntıları yerine arayüz'e bu kadar taktığını anlayamıyorum gerçekten..
herkes arayüz derdinde ama bu default arayüz. Samsung kullanıyorsan TouchWiz, HTC kullanıyorsan Sense, SE kullanıyorsan Timescape, hadi hiçbirini istemiyorsan 3...
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darkaura 8 yıl
arkaplan ic cokertiyor elestirisi ancak ios kullancilarindan gelebilir. kendileri bu tip ayarlara fazla mudahale edemediklerinden renge takilip kalmislar. arada hatirlarmak gerek: bu android! arayuzde hemen herseyi zevkinize gore degistirebilirsiniz. renk neki.
arkaplan ic cokertiyor elestirisi ancak ios kullancilarindan gelebilir. kendileri bu tip ayarlara fazla mudahale edemediklerinden renge takilip kalmislar. arada...
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hakanr 8 yıl
Yaaa androidi Apple ile karıştırmayın hele bi çıksın size gökkuşağı renginde olanından yaparım meraketmeyin :D
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MURATSPLAT 8 yıl
Linux 3 çekirdeğine geçmişler. Ben arayüzden çok kararlı olup olmamasına ve performansını merak ediyorum.
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ZZ RAT 8 yıl
Arayuz cok fikir vermez, vermiyor da zaten.
Cunku belli basli android kullanicilari (Samsung, HTC, SE)
kendi arayuzlerini kullaniyorlar.
Merak ettigim konu, ics daha stabil olabilecek mi ?
IOS kadar stabil olmasini beklemiyorum ama en azindan ona yaki olsun,
baska bisey istemem.
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Whisper911 8 yıl
Isyanim resmi yayinlayanlara
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bozcan 8 yıl
arkadaş demişki işletim sisteminin detaylarından çok arayüzüne önemveriyorsunuz!
İyide bu haberde işletim detayları falan yer verilmemiş ki resmen arayüz sergilenmiş! ben de yorumumu arayüze yaparım tabi...
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Whisper911 8 yıl
Ui 7273628262 tane farkli basarili launcher var... ulan ne artisi ne eksii var onu yazsalar ya
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SiR MaNiaC 8 yıl
Çok çirkin be. hiç mi grafikeri tipografı yok bunların. şu "1" hali ne öyle.
şu ana kadar kullandığım en iyi arayüz WinP 7 de. Tavsiye ederim.
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Guest-F9764D664 8 yıl
Gio'ya olurmu ki
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cank1981 8 yıl
Arkadaşlar boşuna kavga etmeyin Win Phone Mango kullanıyorum harika bir işletim sistemi :D
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darkaura 8 yıl
arkaplan ic cokertiyor elestirisi ancak ios kullancilarindan gelebilir. kendileri bu tip ayarlara fazla mudahale edemediklerinden renge takilip kalmislar. arada hatirlarmak gerek: bu android! arayuzde hemen herseyi zevkinize gore degistirebilirsiniz. renk neki.
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wox 8 yıl
android bana göre dağınık bir arayüz kullanıyor ,sanki bir poşetin içinde birden fazla şey var ve sen tek bir şeyi arıyormuş havası veriyor.ios ta ise daha sade ve daha iyi kullanıcı deneyimi veriyormuş hissi veriyor..aradaki fark bu..eğerki ios ta android gibi açık kaynaklı olsaydı daha fazla satış elde edebilirdi.ios un tek eksiği açık kaynaklı olmaması.o yüzden istediğiniz gibi şekil veremiyorsunuz..iyikide açık kaynaklı değil..bana göre daha düzgün.
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Frobisher 8 yıl
Bence arka plan rengi güzel.Hiçte iç çökertmiyor.Çıksında hele bi launcherlerle düzeltiriz arka ekranı.
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aceleciburak 8 yıl
samsung bu nexus prime ı geliştirme olayından sonra ics e daha kolay hakim olmuş olacak ve nexus prime üzerindeki tecrübesini daha teri soğumadan diğer cihazlara aktarmak isteyecek ve tahminim yıl bitmeden ARMv7 cihazlar için ICS sürümleri gelir daha alt seviye Armv6 cihazlar içinse çıkarsa yılın ilk aylarında görebiliriz.kısacası samsung referans cihazı tasarladığı için bi adım önde diyebiliriz.
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