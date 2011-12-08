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Android için Facebook uygulaması güncellendi

7 yıl
3,2b
1
15
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'un mobil platformlara yönelik hazırladığı uygulamalardan birisi olan Android için Facebook, uzun zamandır beklenen güncellenmiş haliyle kullanıcıların karşısına çıktı.

Yeni sürümde fotoğraf ve albümlerin yüklenme hızları iki katına çıktı. En çok istenen özelliklerden birisi olan sol üst kısma yerleştirilen menü ile artık tüm bölümlere ulaşmak mümkün. Mesajlar ise sayfadan çıkmak yerine ekran üzerinde kayar bir şekilde görüntülenebiliyor.

Tanıtım görselinden de anlaşılacağı gibi güncel sürüm artık Ice Cream Sandwich'li cihazlara da destek verecek. Ancak hali hazırda bazı fonksiyonların eksik olduğu bildiriliyor. Bunlar da gelecek güncellemeyle ortadan kalkmış olacak. Yeni sürümü denemek isteyenler Android Market üzerinden indirebilir veya güncelleme yapabilir.

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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
Güzel görünüyor :)

Böyle işletim sistemine özel olması daha iyi bence. Mobil sürümü bir zaman sonra sinir bozucu hal alabiliyorda.
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A.l.p.r 7 yıl
Böyle çok daha güzel olmuş.
Kullanım biraz daha basitleşmiş.
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__Nikolaus__ 7 yıl
Benım cok hosuma gitti gercekten.
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Mamut 7 yıl
Hala Honeycomb desteği yok. Android bu konularda geride kalıyor. Google kendi Google+'ı için olan programını bile markette Türkiye'den indirmemize "Bulunduğunuz bölgede kullanılamaz" diye izin vermiyor. Çok büyük hatalar bunlar.
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Titanyum Adayı 7 yıl
Eski haline göre çok güzel olmuş benim için oldukça kullanışlı.
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simaros 7 yıl
ben çok beğendim bu yeni facebook uygulamasını hızlı hafif ve şık bence basit olanlar steve Jobs dediği gibi her zaman daha iyidir kullanım tek elle çok hızlı bravo chat kısmına biraz çalışmaları lazım.
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rainblackk 7 yıl
@leon23 dostum bilerek koymuyorlar paylaş butonu normal sitede yapabildiğin her şeyi mobil uygulama ile yaparsan siteye girmeye ihtiyaç duymazsın yani facebookun yayınladığı reklamları göremezsin :)
1 Yanıt Yanıtla
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unflattering 7 yıl rainblackk
rainblackk
@leon23 dostum bilerek koymuyorlar paylaş butonu normal sitede yapabildiğin her şeyi mobil uygulama ile yaparsan siteye girmeye ihtiyaç duymazsın yani facebookun yayınladığı reklamları göremezsin :)

katılıyorum. ama yine koymalılar gerekirse reklam da koysunlar, mobile tam uyum sağlamış gerçek facebook kulağa çok hoş geliyor.
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Gaara34 7 yıl
@mahmutsultan
Evet yeni güncelleme ile böyle oldu, dediğiniz gibi internet üzerinden girilen mobil sayfaya benzetmişler programıda. Daha güzel, yaratıcı bi arayüz kullanılabilirmiş.Facebook gibi popiler bir sosyal paylaşım sitesine yakışmıyor bu basitlik.Daha yeni çıkan google plus'ın arayüzü bile daha güzel.
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mahmutsultan 7 yıl
Arkadaşlar resimdeki Facebook a ben "m.facebook.com" adresinden giriyorum güncelleme yapan arkadaşlar söylüyebilirmi gerçekten böylemi güncel facebook?
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dukenukem82 7 yıl
hala paylaş butonu yok yine skyfire den paylaşıyorum birşey paylaşırken
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leon23 7 yıl
Eskisinden daha iyi ama çok daha iyi hale getirebilir.
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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
Güzel görünüyor :)

Böyle işletim sistemine özel olması daha iyi bence. Mobil sürümü bir zaman sonra sinir bozucu hal alabiliyorda.
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