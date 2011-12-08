Android için Facebook uygulaması güncellendi

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'un mobil platformlara yönelik hazırladığı uygulamalardan birisi olan Android için Facebook, uzun zamandır beklenen güncellenmiş haliyle kullanıcıların karşısına çıktı.





Yeni sürümde fotoğraf ve albümlerin yüklenme hızları iki katına çıktı. En çok istenen özelliklerden birisi olan sol üst kısma yerleştirilen menü ile artık tüm bölümlere ulaşmak mümkün. Mesajlar ise sayfadan çıkmak yerine ekran üzerinde kayar bir şekilde görüntülenebiliyor.





Tanıtım görselinden de anlaşılacağı gibi güncel sürüm artık Ice Cream Sandwich'li cihazlara da destek verecek. Ancak hali hazırda bazı fonksiyonların eksik olduğu bildiriliyor. Bunlar da gelecek güncellemeyle ortadan kalkmış olacak. Yeni sürümü denemek isteyenler Android Market üzerinden indirebilir veya güncelleme yapabilir.