    Razer yapay zekâ geliştiricilerine yönelik iş istasyonu duyurdu

    Razer Forge AI Dev Workstation firmanın yapay zekâya yönelik ilk ürünü olarak dikkat çekiyor. Devasa bir güce ulaşabilen istasyon böylece yapay zekâ algoritmalarını yerel olarak çalıştırabiliyor.

    Razer Forge AI Dev Workstation Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ sektöründe yaşanan patlama 20 yıllık oyuncu firması Razer’ın da hamle yapmasına neden oldu. Firma tarihinde ilk kez sadece yapay zekâ sektörüne yönelik olarak iddialı bir bilgisayar sistemi duyurdu.

    Razer Forge AI Dev Workstation

    Razer Forge AI Dev Workstation adıyla tanıtılan iş istasyonunun en önemli farkı yapay zekâ işlemlerini yerel olarak gerçekleştirmesi. Böylece harici bir bulut donanımına ihtiyacınız kalmıyor. Kasa hem bağımsız hem de sunucu raflarına eklenerek çalışacak şekilde tasarlanmış.

    Kasada AMD veya Nvidia arasından seçeceğiniz 4 ekran kartı, çoklu işlemci ve SSD, 8 adede kadar DDR5 bellek modülleri için yer ayrılmış. Konfigürasyona göre 2000W ya da çift PSU arasından seçim yapılabilirken üst seviye bir soğutma çözümü de yer alıyor.

    Ayrıca Tenstorrent ile iş birliği yapan Razer, 280 bin büyük dil modeli ile çalışabilen açık kaynak bir araç kiti ve dizüstünde çalışacak Thunderbolt AI hızlandırıcı da piyasaya sürecek. Kullanıcılar bu ürünleri çoklu dizilimde kullanarak daha büyük güç elde edebilecekler. Şimdilik bu ürünlerin ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.

