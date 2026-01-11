Razer yapay zekâ geliştiricilerine yönelik iş istasyonu duyurdu

Razer Forge AI Dev Workstation
Razer Forge AI Dev Workstation adıyla tanıtılan iş istasyonunun en önemli farkı yapay zekâ işlemlerini yerel olarak gerçekleştirmesi. Böylece harici bir bulut donanımına ihtiyacınız kalmıyor. Kasa hem bağımsız hem de sunucu raflarına eklenerek çalışacak şekilde tasarlanmış.
Kasada AMD veya Nvidia arasından seçeceğiniz 4 ekran kartı, çoklu işlemci ve SSD, 8 adede kadar DDR5 bellek modülleri için yer ayrılmış. Konfigürasyona göre 2000W ya da çift PSU arasından seçim yapılabilirken üst seviye bir soğutma çözümü de yer alıyor.
Ayrıca Tenstorrent ile iş birliği yapan Razer, 280 bin büyük dil modeli ile çalışabilen açık kaynak bir araç kiti ve dizüstünde çalışacak Thunderbolt AI hızlandırıcı da piyasaya sürecek. Kullanıcılar bu ürünleri çoklu dizilimde kullanarak daha büyük güç elde edebilecekler. Şimdilik bu ürünlerin ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.