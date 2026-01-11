Razer yapay zekâ geliştiricilerine yönelik iş istasyonu duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ sektöründe yaşanan patlama 20 yıllık oyuncu firması Razer’ın da hamle yapmasına neden oldu. Firma tarihinde ilk kez sadece yapay zekâ sektörüne yönelik olarak iddialı bir bilgisayar sistemi duyurdu.

Razer Forge AI Dev Workstation

Razer Forge AI Dev Workstation adıyla tanıtılan iş istasyonunun en önemli farkı yapay zekâ işlemlerini yerel olarak gerçekleştirmesi. Böylece harici bir bulut donanımına ihtiyacınız kalmıyor. Kasa hem bağımsız hem de sunucu raflarına eklenerek çalışacak şekilde tasarlanmış.

Lollipop Star tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Kasada AMD veya Nvidia arasından seçeceğiniz 4 ekran kartı, çoklu işlemci ve SSD, 8 adede kadar DDR5 bellek modülleri için yer ayrılmış. Konfigürasyona göre 2000W ya da çift PSU arasından seçim yapılabilirken üst seviye bir soğutma çözümü de yer alıyor.

Ayrıca Tenstorrent ile iş birliği yapan Razer, 280 bin büyük dil modeli ile çalışabilen açık kaynak bir araç kiti ve dizüstünde çalışacak Thunderbolt AI hızlandırıcı da piyasaya sürecek. Kullanıcılar bu ürünleri çoklu dizilimde kullanarak daha büyük güç elde edebilecekler. Şimdilik bu ürünlerin ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Kasa Haberleri

Razer Forge AI Dev Workstation tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: