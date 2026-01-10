Star Wars dart tahtası hareketlerinizi anlık takip edebiliyor

Star Wars dart özellikleri ve fiyatı
Millennium Falcon kokpit tasarımını temel alan dart tahtasının dikkat çekici kısmı 4 farklı kamera ile atışları takip etmesi. Dart dünyasının efsane sunucusu John McDonald’ın sesinden kullanıcılar sonuçlarını dinleyebiliyorlar.
Uygulama üzerinden diğer kullanıcılar ile skorları paylaşmak mümkün. Ayrıca dış çemberde yer alan RGB aydınlatma ile yarışlarda eğlenceli ortamlar da oluşturulabiliyor. Star Wars dart tahtası 650$ fiyat etiketine sahip. Akıllı özellikleri bir kenara bırakarak sadece dart tahtasını almak isterseniz 200$ ödemeniz gerekiyor.