    Star Wars dart tahtası hareketlerinizi anlık takip edebiliyor

    Star Wars temalı akıllı dart tahtası atışlarınızı anlık olarak takip ederek hassas puanlama yapıyor ve şampiyonalardaki coşkulu havayı tecrübe etmenizi amaçlıyor. 

    Star Wars dart özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    CES 2026 fuarında görücüye çıkan ilginç teknolojilerden birisi de akıllı dart tahtası oldu. Target Darts tarafından geliştirilen dart tahtası akıllı özellikleri de kullanarak atışları en doğru şekilde hesaplamanızı sağlıyor.

    Star Wars dart özellikleri ve fiyatı

    Millennium Falcon kokpit tasarımını temel alan dart tahtasının dikkat çekici kısmı 4 farklı kamera ile atışları takip etmesi. Dart dünyasının efsane sunucusu John McDonald’ın sesinden kullanıcılar sonuçlarını dinleyebiliyorlar.

    Uygulama üzerinden diğer kullanıcılar ile skorları paylaşmak mümkün. Ayrıca dış çemberde yer alan RGB aydınlatma ile yarışlarda eğlenceli ortamlar da oluşturulabiliyor. Star Wars dart tahtası 650$ fiyat etiketine sahip. Akıllı özellikleri bir kenara bırakarak sadece dart tahtasını almak isterseniz 200$ ödemeniz gerekiyor.

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

