Android işletim sistemine sahip telefonlar için yeni bir oyun kolu,"XOPAD"





Kickstarter üzerinde başlatılan XOPAD projesi, Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ile oyun oynamayı seven kullanıcılar için geliştirilmiş bir oyun kumandası.

XOPAD, Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarının boyutlarına göre ayarlanabilir bir yapıda hazırlanmış ve açık kaynak kodlu sistemi sayesinde, herkesin geliştirmesine açık bir sistem haline getirilmiş durumda. Cihaz telefonlara USB kablosu üzerinden bağlanıyor ve 3000mAh boyutundaki dahili batarya ile oyun oynarken telefon şarj görevini de görebiliyor.

Oldukça ergonomik bir yapıda hazırlanmış olan XOPAD üzerinde, iki analog kontrolcü, çok yönlü kontrol tuşu, seçim tuşları, iki adet stereo hoparlör ve dört adet arka tuş barındırıyor. Bu tuşlar sayesinde, Android için hazırlanmış oyunlarda en iyi deneyim elde edilmiş oluyor. HID protokolünü kullanan XOPAD şimdiden birçok oyuna destek vermiş durumda. Bu oyunlara bakarsak;

-Grand Theft Auto 3

-Shadowgun

-Zen Pinball

-Soulcraft THD

-Riptide GP

-Gem Miner Dig Deeper

-Dink Smallwood

-Jet Set Radio

-Sprinkle

-Pac-Man

-Zenonia

-Max Payne

-Dead Trigger

-Virtua Tennis

-SupaSupaX

-Muffin Knight

-Sleepy Jack

-Shine Runner

-Symphony of Eternity

-Meganoid

-Gunman Clive

-Helium Boy

Space Coast Gadgets LLC tarafından Kickstarter üzerinden başlatılan XOPAD, hedef olarak koyduğu $110,000'ın henüz 49 bağış ile $2,500'lık kısmını toplamış durumda. Başarıya ulaşırsa mayıs ayında farklı renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak olan XOPAD'ın satış fiyatı henüz belli olmadı. Ayrıca proje hakkında hazırlanmış tanıtım videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/xopad/xopad-an-open-source-usb-gamepad-for-android-smart