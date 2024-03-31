YouTube Music artık web sitesinden müzik indirmenize izin verecek

Windows ve Mac kullanıcıları artık YouTube Music üzerinden şarkı indirebilecek
Uzun yıllardır hayatımızda olan YouTube Music, maalesef Windows, Linux ve macOS işletim sistemleri için yerel bir uygulamaya sahip değil. Google, bu platformlara yerel destek sağlamasa da YouTube Music’in web sitesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bazı kullanıcılar için kullanıma sunulan ve web sitesinden müzik indirmeye izin veren özellik daha çok kullanıcıya dağıtılmaya başladı. Bu özelliğin önümüzdeki haftalarda ücretli kullanıcılar için kullanıma sunulacaktır.
Bu özellik sayesinde Windows, macOS ve Linux gibi işletim sistemi kullanan kullanıcılar, YouTube Music sitesine giderek diledikleri şarkıları, albümleri ve çalma listelerini indirebilecek. İndirilen parçalar, internet erişimiz olmadığında da YouTube Music sayfasından erişilebilecek. YouTube Music, aynı anda maksimumu 10 farklı cihaza indirme sağladığını ve indirilen parçaların 30 gün sonra otomatik olarak kaybolduğunu hatırlatalım.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...