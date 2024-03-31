YouTube Music artık web sitesinden müzik indirmenize izin verecek

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Windows ve Mac kullanıcıları artık YouTube Music üzerinden şarkı indirebilecek

Uzun yıllardır hayatımızda olan YouTube Music, maalesef Windows, Linux ve macOS işletim sistemleri için yerel bir uygulamaya sahip değil. Google, bu platformlara yerel destek sağlamasa da YouTube Music’in web sitesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bazı kullanıcılar için kullanıma sunulan ve web sitesinden müzik indirmeye izin veren özellik daha çok kullanıcıya dağıtılmaya başladı. Bu özelliğin önümüzdeki haftalarda ücretli kullanıcılar için kullanıma sunulacaktır.

Bu özellik sayesinde Windows, macOS ve Linux gibi işletim sistemi kullanan kullanıcılar, YouTube Music sitesine giderek diledikleri şarkıları, albümleri ve çalma listelerini indirebilecek. İndirilen parçalar, internet erişimiz olmadığında da YouTube Music sayfasından erişilebilecek. YouTube Music, aynı anda maksimumu 10 farklı cihaza indirme sağladığını ve indirilen parçaların 30 gün sonra otomatik olarak kaybolduğunu hatırlatalım.



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YouTube Music web sitesi üzerinden müzik indirebileceksiniz