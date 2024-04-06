Google interneti daha hızlı hale getirecek Jpegli teknolojisini tanıttı

Tam Boyutta Gör Google, gelecek vaat eden diğer görüntü formatları olmasına rağmen JPEG'i geliştirmeye devam ediyor. Arama devi, geriye dönük uyumluluğu koruyarak görüntü sıkıştırmasını optimize eden Jpegli adında yeni bir JPEG kodlama kütüphanesi tanıttı.

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Şirket, sayfa yükleme sürelerini iyileştirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanan Jpegli kütüphanesinin öne çıkan avantajlarını şu şekilde sıraladı:

Görüntüleri yüksek kalite ayarlarında geleneksel JPEG kodlayıcılardan %35 daha fazla sıkıştırarak bant genişliğinden ve depolama alanından tasarruf sağlar ve web sayfalarını hızlandırır .

ayarlarında geleneksel JPEG kodlayıcılardan sıkıştırarak bant genişliğinden ve depolama alanından tasarruf sağlar ve web sayfalarını . Daha hassas ve psiko-görsel etkili hesaplamalar yaparak, görsellerin daha net ve daha az sıkıştırma kaynaklı bozulma içeren bir şekilde görünmesine olanak tanır.

etkili hesaplamalar yaparak, görsellerin daha net ve daha az sıkıştırma kaynaklı bozulma içeren bir şekilde görünmesine olanak tanır. 10 bit üzerinde kodlama yapabilmesi sayesinde daha pürüzsüz gradyanlar ve daha az yapaylık içeren görseller üretmesini sağlar.

içeren görseller üretmesini sağlar. Orijinal JPEG standardıyla tam uyumlu. Ayrıca libjpeg-turbo ve MozJPEG ile API/ABI uyumu mevcut. Bu sayede Jpegli, bu kütüphaneleri kullanan uygulamalara kolayca entegre edilebiliyor.

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İnterneti daha hızlı hale getirebilir

Google, Jpegli'nin geliştirilme sürecinde JPEG XL formatından da faydalandı. Şirket az ilgi görmesi ve topluluk tarafından yeterince desteklenmemesi nedeniyle Chrome tarayıcısında bu formatı desteklemekten vazgeçmişti.

Jpegli, interneti daha hızlı ve daha güzel hale getirme potansiyeline sahip. Bu kütüphane yaygınlaştıkça web sayfaları daha hızlı yüklenecek ve görseller daha net ve daha kaliteli görünecek. Web geliştiricileri Jpegli'yi kodlama hızı performansından veya bellek kullanımından ödün vermeden mevcut iş akışlarına zahmetsizce entegre edebilirler.

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