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    Google interneti daha hızlı hale getirecek Jpegli teknolojisini tanıttı

    Google web sayfalarının daha hızlı yüklenmesini sağlayacak Jpegli kütüphanesini tanıttı. Jpegli, görüntüleri mevcut JPEG kodlayıcılara göre %35 daha fazla sıkıştırarak daha hızlı yüklenmesini sağlıyor
    Google interneti daha hızlı hale getirecek Jpegli'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Google, gelecek vaat eden diğer görüntü formatları olmasına rağmen JPEG'i geliştirmeye devam ediyor. Arama devi, geriye dönük uyumluluğu koruyarak görüntü sıkıştırmasını optimize eden Jpegli adında yeni bir JPEG kodlama kütüphanesi tanıttı.

    Şirket, sayfa yükleme sürelerini iyileştirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanan Jpegli kütüphanesinin öne çıkan avantajlarını şu şekilde sıraladı:

    • Görüntüleri yüksek kalite ayarlarında geleneksel JPEG kodlayıcılardan %35 daha fazla sıkıştırarak bant genişliğinden ve depolama alanından tasarruf sağlar ve web sayfalarını hızlandırır.
    • Daha hassas ve psiko-görsel etkili hesaplamalar yaparak, görsellerin daha net ve daha az sıkıştırma kaynaklı bozulma içeren bir şekilde görünmesine olanak tanır.
    • 10 bit üzerinde kodlama yapabilmesi sayesinde daha pürüzsüz gradyanlar ve daha az yapaylık içeren görseller üretmesini sağlar.
    • Orijinal JPEG standardıyla tam uyumlu. Ayrıca libjpeg-turbo ve MozJPEG ile API/ABI uyumu mevcut. Bu sayede Jpegli, bu kütüphaneleri kullanan uygulamalara kolayca entegre edilebiliyor.

    Google interneti daha hızlı hale getirecek Jpegli'yi tanıttı Tam Boyutta Gör

    İnterneti daha hızlı hale getirebilir

    Google, Jpegli'nin geliştirilme sürecinde JPEG XL formatından da faydalandı. Şirket az ilgi görmesi ve topluluk tarafından yeterince desteklenmemesi nedeniyle Chrome tarayıcısında bu formatı desteklemekten vazgeçmişti.

    Jpegli, interneti daha hızlı ve daha güzel hale getirme potansiyeline sahip. Bu kütüphane yaygınlaştıkça web sayfaları daha hızlı yüklenecek ve görseller daha net ve daha kaliteli görünecek. Web geliştiricileri Jpegli'yi kodlama hızı performansından veya bellek kullanımından ödün vermeden mevcut iş akışlarına zahmetsizce entegre edebilirler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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