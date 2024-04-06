Google interneti daha hızlı hale getirecek Jpegli teknolojisini tanıttı

Şirket, sayfa yükleme sürelerini iyileştirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanan Jpegli kütüphanesinin öne çıkan avantajlarını şu şekilde sıraladı:
- Görüntüleri yüksek kalite ayarlarında geleneksel JPEG kodlayıcılardan %35 daha fazla sıkıştırarak bant genişliğinden ve depolama alanından tasarruf sağlar ve web sayfalarını hızlandırır.
- Daha hassas ve psiko-görsel etkili hesaplamalar yaparak, görsellerin daha net ve daha az sıkıştırma kaynaklı bozulma içeren bir şekilde görünmesine olanak tanır.
- 10 bit üzerinde kodlama yapabilmesi sayesinde daha pürüzsüz gradyanlar ve daha az yapaylık içeren görseller üretmesini sağlar.
- Orijinal JPEG standardıyla tam uyumlu. Ayrıca libjpeg-turbo ve MozJPEG ile API/ABI uyumu mevcut. Bu sayede Jpegli, bu kütüphaneleri kullanan uygulamalara kolayca entegre edilebiliyor.
İnterneti daha hızlı hale getirebilir
Google, Jpegli'nin geliştirilme sürecinde JPEG XL formatından da faydalandı. Şirket az ilgi görmesi ve topluluk tarafından yeterince desteklenmemesi nedeniyle Chrome tarayıcısında bu formatı desteklemekten vazgeçmişti.
Jpegli, interneti daha hızlı ve daha güzel hale getirme potansiyeline sahip. Bu kütüphane yaygınlaştıkça web sayfaları daha hızlı yüklenecek ve görseller daha net ve daha kaliteli görünecek. Web geliştiricileri Jpegli'yi kodlama hızı performansından veya bellek kullanımından ödün vermeden mevcut iş akışlarına zahmetsizce entegre edebilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...