Android işletim sistemini kullanan modeller için Opera Mini 5.1 indirilmeye hazır

3000'in üzerinde cep telefonu modeliyle uyumlu çalışabilen ve 61 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan popüler mobil internet tarayıcısı Opera'nın v5.1 sürümü geçen hafta kullanıma sunulmuştu ve bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Bugün, Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara özel geliştirilen sürüm indirilmeye hazır.

İnternet içeriğini %90 oranına kadar sıkıştırıp telefona gönderen ve böylece daha hızlı, daha ekonomik internet bağlantısı olanağı sunan Opera, v5.1 sürümüyle Android kullanıcılarına bilgisayara yakın internet deneyimi vaat ediyor. Favori internet sayfalarımızı hemen üstte görülebileceği gibi tek başlık altında toplayabiliyoruz. Opera'nın yayınladığı tanıtım videosunu şimdi hep beraber izleyelim.

Opera Mini 5.1 tanıtım videosu

http://www.opera.com/press/releases/2010/07/14/