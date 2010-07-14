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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android işletim sistemini kullanan modeller için Opera Mini 5.1 indirilmeye hazır

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,7b
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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3000'in üzerinde cep telefonu modeliyle uyumlu çalışabilen ve 61 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan popüler mobil internet tarayıcısı Opera'nın v5.1 sürümü geçen hafta kullanıma sunulmuştu ve bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Bugün, Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara özel geliştirilen sürüm indirilmeye hazır.

İnternet içeriğini %90 oranına kadar sıkıştırıp telefona gönderen ve böylece daha hızlı, daha ekonomik internet bağlantısı olanağı sunan Opera, v5.1 sürümüyle Android kullanıcılarına bilgisayara yakın internet deneyimi vaat ediyor. Favori internet sayfalarımızı hemen üstte görülebileceği gibi tek başlık altında toplayabiliyoruz. Opera'nın yayınladığı tanıtım videosunu şimdi hep beraber izleyelim.

 

Opera Mini 5.1 tanıtım videosu


http://www.opera.com/press/releases/2010/07/14/ Yorum Yaz
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vidoko 9 yıl
opera iyi iş görüyor..
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EfeAYDIN 9 yıl
Ya hakkaten hala androidde face videolari izleyememek cok sacma bence ve ayip
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mehmetgirgin 9 yıl
symbianada bişeyler bekliyoruz ne bilim sky fire gibi video izleye bilelim bale
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mehmetgirgin 9 yıl
symbianada bişeyler bekliyoruz ne bilim sky fire gibi video izleye bilelim bale
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
opera olmasa ne yapardık
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asiboldon 9 yıl
Arayüzü de nihayet Türkçe olmuş. Çoklu dokunma ile yakınlaştırma da gelmiş.
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mehmednaim 9 yıl
son sürüm bir öncekinden, performans olarak gerçekten daha iyi.
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