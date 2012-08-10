Android ve iOS cihazlar için Bluetooth destekli hoparlör: Scosche boomStream

Scosche, Android ve iOS platformlarını kullanan akıllı telefonlar, tabletler, taşınabilir medya oynatıcılar için hazırladığı Bluetooth 2.1 destekli hoparlörü boomStream'i duyurdu.



170 mm x 63 mm x 54 mm ebatlarında tasarlanan boomStream, iki adet 40 mm'lik sürücü ve pasif subwoofer ile donatılmış durumda. 90 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığına sahip hoparlöre 1200 mAh'lik lityum polimer batarya güç veriyor. Lityum polimer batarya kullanıcılara, aralıksız 6 ile 8 saat arasında kullanım süresi olanağı tanıyor.



Üzerindeki 2.5 watt'lık (500 mA) USB portuyla akıllı telefonumuzu, tabletimizi veya taşınabilir medya oynatıcımızı şarj edebildiğimiz hoparlör, 3.5 mm'lik AUX çıkışı da sunuyor. Böylece Bluetooth desteği bulunmayan cihazlarımızla hoparlörün bağlantısını sağlayabiliyoruz.

Scosche boomStream, yaklaşık 99.99$'dan satılıyor.

http://www.scosche.com/consumer-tech/product/2401