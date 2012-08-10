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Android ve iOS cihazlar için Bluetooth destekli hoparlör: Scosche boomStream

6 yıl
6,1b
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Android ve iOS cihazlar için Bluetooth destekli hoparlör: Scosche boomStream
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Scosche, Android ve iOS platformlarını kullanan akıllı telefonlar, tabletler, taşınabilir medya oynatıcılar için hazırladığı Bluetooth 2.1 destekli hoparlörü boomStream'i duyurdu.
170 mm x 63 mm x 54 mm ebatlarında tasarlanan boomStream, iki adet 40 mm'lik sürücü ve pasif subwoofer ile donatılmış durumda. 90 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığına sahip hoparlöre 1200 mAh'lik lityum polimer batarya güç veriyor. Lityum polimer batarya kullanıcılara, aralıksız 6 ile 8 saat arasında kullanım süresi olanağı tanıyor.
Üzerindeki 2.5 watt'lık (500 mA) USB portuyla akıllı telefonumuzu, tabletimizi veya taşınabilir medya oynatıcımızı şarj edebildiğimiz hoparlör, 3.5 mm'lik AUX çıkışı da sunuyor. Böylece Bluetooth desteği bulunmayan cihazlarımızla hoparlörün bağlantısını sağlayabiliyoruz.
Scosche boomStream, yaklaşık 99.99$'dan satılıyor.
Android ve iOS cihazlar için Bluetooth destekli hoparlör: Scosche boomStream
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Android ve iOS cihazlar için Bluetooth destekli hoparlör: Scosche boomStream
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http://www.scosche.com/consumer-tech/product/2401 Yorum Yaz
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CWaRRioR 6 yıl
Apple çeşitli telefonlar üretmiyor, yılda 1 kez üst sınıf telefon çıkardığından gerek yazılımcılar açısından gerekse aksesuar üreticileri açısından uyumluluk sıkıntı olmuyor. iPhone'un popüler oluşunun nedenini buna bağlıyorum. Ama kısıtlamalarından ve fiyat politikasından dolayı Apple ürünlerine uzağım.
Ayrıca sadece iPhone ve Android için değil bluetooth ses transferi yapan tüm cihazlarla uyumlu bir hoparlör bu. İşletim sisteminin doğrudan bir ilişkisi yok.
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
Niye Bluetooth 2.1 ?
Bluetooth 4.0 , EDR destekli hoparlör varmı piyasada ?
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UnInvited_Guest 6 yıl
Nedense android ve ios a ikisine birden çıkan uygulama,donanım vs de hep iphone un resmi oluyor hatta sadece android ile alakalı haberde bile mutlaka ios veya iphone kelimesi geçiyor bir android sever olarak bu durumdan pek hoşnut değilim sayın editörlerim.
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..Knight.. 6 yıl UnInvited_Guest
assasin44

Nedense android ve ios a ikisine birden çıkan uygulama,donanım vs de hep iphone un resmi oluyor hatta sadece android ile alakalı haberde bile mutlaka ios veya iphone kelimesi geçiyor bir android sever olarak bu durumdan pek hoşnut değilim sayın editörlerim.

Merhaba,

Firma hem videoda hem görsellerde sadece iPhone'a yer vermiş. Benim elimden gelen bir şey yok.
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Jül Sezar 6 yıl UnInvited_Guest
assasin44

Nedense android ve ios a ikisine birden çıkan uygulama,donanım vs de hep iphone un resmi oluyor hatta sadece android ile alakalı haberde bile mutlaka ios veya iphone kelimesi geçiyor bir android sever olarak bu durumdan pek hoşnut değilim sayın editörlerim.

Hangi cihazının resmini koysun zilyon tane android telefon var.
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