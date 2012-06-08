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Android ve iOS cihazları için ultra ince notebook docku ClamBook

6 yıl
3,4b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar için üretilen notebook tasarımındaki dock ünitelerini ilk kez Atrix modeliyle görmeye başlamıştık. Bu tür aksesuarlar artık modele özgü olmaktan çıkarak evrensel hale geliyor. Clamcase'in ClamBook adlı yeni dock ünitesi hem iOS hem de Android cihazları için laptop tecrübesi sunuyor.

Alüminyum alaşımdan imal edilen ünite, tam boy QWERTY klavye, çoklu dokunmatik trackpad, 16:9 arka aydınlatmalı geniş ekran, 3D sinema ses sistemi, atanmış Android kısayolları gibi özellikler barındırıyor. İnceliği ise Ultrabook modelleri ile yarışabilecek seviyede.

Mobil yüksek çözünürlüklü bağlantı - MHL kullanarak telefonunuzun ekranını üniteye yansıtabiliyorsunuz. Aynı zamanda cihazınız şarj da oluyor. 

Bağlantı kurulduğunda telefonunuzdaki tüm işlemleri bu kez laptop ekranında klavye ve trackpad ile yapabiliyorsunuz. Ekranda ayrıca bazı önemli uygulamaların web sürümlerini de kullanabiliyorsunuz.

iOS cihazlarındaki kısıtlamalarından dolayı üniteyi tüm fonksiyonlarıyla kullanamıyorsunuz. Android ise kısıtlamasız üniteden yararlanabiliyor. Markaya göre telefonun konacağı kaide de farklılık gösterebiliyor.

Satış için tatil döneminin işaret edildiği siteye kayıt olarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Android ve iOS cihazları için ultra ince notebook docku ClamBook
Tam Boyutta Gör




http://clamcase.com/clambook-android-and-iphone-laptop-dock.html Yorum Yaz
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sertacarslan 6 yıl
Darkevil_26

kullanışsız+gereksiz=boşa masraf


Eksi vermek için giriş yaptım.
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mczaga 6 yıl
fiyat ne olacak acaba
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Pardus Linux 6 yıl
Önemli olan fiyatı gerisi teferruat...
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manyakurt 6 yıl
Darkevil_26
manyakurt
Darkevil_26 kullanışsız+gereksiz=boşa masraf
kullanışsız - yok artık... gereksiz - kısmen evet.
küçücük ekran masaya sabitleyip napmayı düşünüyorsunuz? internet? oyun ? gerçekci olun

Haber açık olmamış. Arkadaşlar ürün orda gördüğünüz ultrabook'a benzeyen şey. Telefonu tutan aparat değil...

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eas722 6 yıl
Bence harika bir fikir. Sürekli cebimizde taşıdığımız bilmem kaç çekirdekli bilmem kaç gb donanıma sahip cihazlar bir ultrabooktan beklenilen fonksiyonları yerine getirebilecek güçte. Çok daha az maliyete böyle bir sistemi kesinlikle ultrabook'a tercih ederim...
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__BadblooD__ 6 yıl
açıkçası 200 liradan fazla olursa satın almam hdmi ve usb girişiyle bluetooth klavye varsa zaten sorunsuz bir masaüstü bilgisayarına dönüyor galaxy note gibi geniş ekranlı telefonlarda mouse ve klavye bağlanıp dizüstü olarak kullanılabiliyor kolayca
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manyakurt 6 yıl
Darkevil_26
kullanışsız+gereksiz=boşa masraf

kullanışsız - yok artık...
gereksiz - kısmen evet.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Dorota 6 yıl manyakurt
manyakurt

Darkevil_26

kullanışsız+gereksiz=boşa masraf


kullanışsız - yok artık...
gereksiz - kısmen evet.

küçücük ekran masaya sabitleyip napmayı düşünüyorsunuz? internet? oyun ?
gerçekci olun
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Dorota 6 yıl
kullanışsız+gereksiz=boşa masraf
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