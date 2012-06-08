Android ve iOS cihazları için ultra ince notebook docku ClamBook

Akıllı telefonlar için üretilen notebook tasarımındaki dock ünitelerini ilk kez Atrix modeliyle görmeye başlamıştık. Bu tür aksesuarlar artık modele özgü olmaktan çıkarak evrensel hale geliyor. Clamcase'in ClamBook adlı yeni dock ünitesi hem iOS hem de Android cihazları için laptop tecrübesi sunuyor.





Alüminyum alaşımdan imal edilen ünite, tam boy QWERTY klavye, çoklu dokunmatik trackpad, 16:9 arka aydınlatmalı geniş ekran, 3D sinema ses sistemi, atanmış Android kısayolları gibi özellikler barındırıyor. İnceliği ise Ultrabook modelleri ile yarışabilecek seviyede.





Mobil yüksek çözünürlüklü bağlantı - MHL kullanarak telefonunuzun ekranını üniteye yansıtabiliyorsunuz. Aynı zamanda cihazınız şarj da oluyor.





Bağlantı kurulduğunda telefonunuzdaki tüm işlemleri bu kez laptop ekranında klavye ve trackpad ile yapabiliyorsunuz. Ekranda ayrıca bazı önemli uygulamaların web sürümlerini de kullanabiliyorsunuz.





iOS cihazlarındaki kısıtlamalarından dolayı üniteyi tüm fonksiyonlarıyla kullanamıyorsunuz. Android ise kısıtlamasız üniteden yararlanabiliyor. Markaya göre telefonun konacağı kaide de farklılık gösterebiliyor.





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http://clamcase.com/clambook-android-and-iphone-laptop-dock.html