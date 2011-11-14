Android yüzde 1000 artış ile Güneydoğu Asya bölgesini domine ediyor

Son iki yılda yakaladığı trend ile yükselişine hızlı bir biçimde devam eden Google'ın mobil işletim sistemi Android, Avrupa ve ABD pazarındaki büyük rekabet nedeniyle bu bölgede yavaş ilerlerken, Asya pazarında Çin malı ürünlerin etkisiyle adeta patlama yapıyor.





GfK Asia firması tarafından hazırlanan bir rapora göre Android işletim sistemi; Singapur, Malezya, Tayvan, Endonezya, Vietnam, Filipinler gibi ülkeleri kapsayan Güneydoğu Asya bölgesinde geçen yıl üçüncü çeyreğe göre yüzde 1000 artış gösterdi. Bölgenin en çok büyüyen işletim sistemi Android ve en yakın rakibine 500 000 cihaz fark atmış durumda.





Bölgede Temmuz-Eylül arasında 4.7 milyon mobil cihaz satıldı ve 1.5 milyar dolar gelir elde edildi. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 120, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 109 artış yakalandı.





Son iki çeyrekte Android iki sıra yükselerek akıllı telefon işletim sistemlerinde bölgenin bir numarası oldu. Android yüzde 40 pay elde ederken RIM ve Symbian yüzde 50'lik dilimi paylaştı.





Ülke olarak ise farklı istatistikler mevcut. Örneğin Güneydoğu Asya'nın en büyük akıllı telefon pazarı Endonezya'da RIM açık ara önde. Vietnam'da ise Symbian liderliğini sürdürüyor.





Son bir yılda bölgede 50 olan Android akıllı telefon çeşidi 170'e yükseldi. Özellikle ZTE, Huawei gibi Çinli firmaların giriş seviyesi Android telefonları bölgedeki parlamanın tetikleyicisi oldu. Android işletim sistemi son oniki ayda aylık olarak artış gösterebilen tek platform oldu.