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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android yüzde 1000 artış ile Güneydoğu Asya bölgesini domine ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son iki yılda yakaladığı trend ile yükselişine hızlı bir biçimde devam eden Google'ın mobil işletim sistemi Android, Avrupa ve ABD pazarındaki büyük rekabet nedeniyle bu bölgede yavaş ilerlerken, Asya pazarında Çin malı ürünlerin etkisiyle adeta patlama yapıyor.

GfK Asia firması tarafından hazırlanan bir rapora göre Android işletim sistemi; Singapur, Malezya, Tayvan, Endonezya, Vietnam, Filipinler gibi ülkeleri kapsayan Güneydoğu Asya bölgesinde geçen yıl üçüncü çeyreğe göre yüzde 1000 artış gösterdi. Bölgenin en çok büyüyen işletim sistemi Android ve en yakın rakibine 500 000 cihaz fark atmış durumda.

Bölgede Temmuz-Eylül arasında 4.7 milyon mobil cihaz satıldı ve 1.5 milyar dolar gelir elde edildi. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 120, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 109 artış yakalandı.

Son iki çeyrekte Android iki sıra yükselerek akıllı telefon işletim sistemlerinde bölgenin bir numarası oldu. Android yüzde 40 pay elde ederken RIM ve Symbian yüzde 50'lik dilimi paylaştı. 

Ülke olarak ise farklı istatistikler mevcut. Örneğin Güneydoğu Asya'nın en büyük akıllı telefon pazarı Endonezya'da RIM açık ara önde. Vietnam'da ise Symbian liderliğini sürdürüyor.

Son bir yılda bölgede 50 olan Android akıllı telefon çeşidi 170'e yükseldi. Özellikle ZTE, Huawei gibi Çinli firmaların giriş seviyesi Android telefonları bölgedeki parlamanın tetikleyicisi oldu. Android işletim sistemi son oniki ayda aylık olarak artış gösterebilen tek platform oldu. 

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2K 8 yıl en beğenilen
Yabancı ve ülkemiz de satılan tüm basın kuruluşlarını takip ediyorum hepsini editörlerinin ortak görüşü Android.Kimse yanlış anlamasın da işin profesyonel olarak farkında olan kişiler Android'i tercih ediyor.
Yabancı ve ülkemiz de satılan tüm basın kuruluşlarını takip ediyorum hepsini editörlerinin ortak görüşü Android.Kimse yanlış anlamasın da işin profesyonel olar...
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darkaura 8 yıl
escapethelife

muratremix

Ya birakin yuzde bini. O kadar az satiyorki android, yuzbin adet satilsa boyle yuzde bin artis rakami cikmasi normal. Tayland ve Singapurda herkesin elinde iphone var. O ufak parmaklari tugla boyutlu Samsung telefonlara ufak kaliyor. Nerden mi biliyorum? Bu bolgede ikamet ediyorum (canli tanik).Bu istatistigi arttiran tek ulke 4-5 milyonluk galacy 2 satisi yapilan guney koredir.


hiç güleceğim yoktu. sanırım herkesin evine gidip tek tek ne kullanıyosunuz diye sordun. telefon piyasasının kendi çevresindekiler tarafından oluşturulduğunu sanan insanlardan artık sıkılmaya başladım. ne yani güney kore 4 milyon galaxy aldı diye orası sayılmasın mı istatiklerde istediğin bu mu :D eğer istediğin buysa söz senin için samsung ve google'a mesaj atıcam.

isin ilginci bu arastirmaya guney kore zaten dahil degil

arastirmanin yapildigi ulkeler Singapur, Malezya, Tayvan, Endonezya, Vietnam ve Filipinler. kaldiki dahil olsa bile bu 6 ulkenin nufusu 480milyon guney korenin tam 10 kati.
%40 pazarla sadece buralardaki android kullanicilarinin sayisi bile guney kore nufusunu ikiye uce katliyordur.

her android haberinin altinda muratremixin nefret dolu mesajlarini goruyoruz. oyle bir nefretki gercek piyasa arastirmalarina bile karsi cikmakdan kendini alamiyor. bunu siradan bir fan davranisiyla aciklamayiz. farkli bir ruh hali. isin icinde kisisel bir seyler oldugu acik. sanki okul yillarinda Larry Page sevdigi kizi elinden almis gibi bir sey. Tahminim ya apple store'u var yada apple urunlerinin ticaretini yapiyor ve android rekabetinden cok rahatsiz oluyor. aklima baska aciklama gelmiyor. (aslinda geliyor. bunuda kendinisiyle daha oncede paylasmistim ama neyse)
escapethelifemuratremixYa birakin yuzde bini. O kadar az satiyorki android, yuzbin adet satilsa boyle yuzde...
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serkan17tevez 8 yıl
android
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Red_devil33 8 yıl
pod touch 3g 32 gb kulandım Allahıma varya iphone kulananlara artık acıyorum o itunes zorunlulugu yokmu irenç bişey bt dosya gönderme yok yok yok yok herşey kısıtlı ama android yokmu tamam ios kadar gelişmiş degil ama ios tanda aşşagı kalır yönü yok özgür hisettiriyor insanı
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escapethelife 8 yıl
muratremix

Ya birakin yuzde bini. O kadar az satiyorki android, yuzbin adet satilsa boyle yuzde bin artis rakami cikmasi normal. Tayland ve Singapurda herkesin elinde iphone var. O ufak parmaklari tugla boyutlu Samsung telefonlara ufak kaliyor. Nerden mi biliyorum? Bu bolgede ikamet ediyorum (canli tanik).Bu istatistigi arttiran tek ulke 4-5 milyonluk galacy 2 satisi yapilan guney koredir.


hiç güleceğim yoktu. sanırım herkesin evine gidip tek tek ne kullanıyosunuz diye sordun. telefon piyasasının kendi çevresindekiler tarafından oluşturulduğunu sanan insanlardan artık sıkılmaya başladım. ne yani güney kore 4 milyon galaxy aldı diye orası sayılmasın mı istatiklerde istediğin bu mu :D eğer istediğin buysa söz senin için samsung ve google'a mesaj atıcam.
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 8 yıl
escapethelife

muratremix

Ya birakin yuzde bini. O kadar az satiyorki android, yuzbin adet satilsa boyle yuzde bin artis rakami cikmasi normal. Tayland ve Singapurda herkesin elinde iphone var. O ufak parmaklari tugla boyutlu Samsung telefonlara ufak kaliyor. Nerden mi biliyorum? Bu bolgede ikamet ediyorum (canli tanik).Bu istatistigi arttiran tek ulke 4-5 milyonluk galacy 2 satisi yapilan guney koredir.


hiç güleceğim yoktu. sanırım herkesin evine gidip tek tek ne kullanıyosunuz diye sordun. telefon piyasasının kendi çevresindekiler tarafından oluşturulduğunu sanan insanlardan artık sıkılmaya başladım. ne yani güney kore 4 milyon galaxy aldı diye orası sayılmasın mı istatiklerde istediğin bu mu :D eğer istediğin buysa söz senin için samsung ve google'a mesaj atıcam.

isin ilginci bu arastirmaya guney kore zaten dahil degil

arastirmanin yapildigi ulkeler Singapur, Malezya, Tayvan, Endonezya, Vietnam ve Filipinler. kaldiki dahil olsa bile bu 6 ulkenin nufusu 480milyon guney korenin tam 10 kati.
%40 pazarla sadece buralardaki android kullanicilarinin sayisi bile guney kore nufusunu ikiye uce katliyordur.

her android haberinin altinda muratremixin nefret dolu mesajlarini goruyoruz. oyle bir nefretki gercek piyasa arastirmalarina bile karsi cikmakdan kendini alamiyor. bunu siradan bir fan davranisiyla aciklamayiz. farkli bir ruh hali. isin icinde kisisel bir seyler oldugu acik. sanki okul yillarinda Larry Page sevdigi kizi elinden almis gibi bir sey. Tahminim ya apple store'u var yada apple urunlerinin ticaretini yapiyor ve android rekabetinden cok rahatsiz oluyor. aklima baska aciklama gelmiyor. (aslinda geliyor. bunuda kendinisiyle daha oncede paylasmistim ama neyse)
1 Yanıt Yanıtla +4
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TikaMasala 8 yıl escapethelife
escapethelife
hiç güleceğim yoktu. sanırım herkesin evine gidip tek tek ne kullanıyosunuz diye sordun. telefon piyasasının kendi çevresindekiler tarafından oluşturulduğunu sanan insanlardan artık sıkılmaya başladım. ne yani güney kore 4 milyon galaxy aldı diye orası sayılmasın mı istatiklerde istediğin bu mu :D eğer istediğin buysa söz senin için samsung ve google'a mesaj atıcam.

Herkesin evine tek tek girmeye gerek yok, toplu ulasimda, kamusal alanda (Starbucks, sahil kenari vb) milletin elindeki telefonlari gormek icin Kartal gozlu olmaya gerek yok. Ben gordugumu soyluyorum, isteyen inanir istemeyen Dandrodid'ine tapmaya devam eder.

SGS 2 nin en cok satis yaptigi ulke kendi anavatani G. Kore. Nufusu ufak olmasina ragmen penetrasyon orani oldukca yuksek, e tabi Samsung kore firmasi olunca normaldir? Tayland ve Singapurda sattiklari ust duzey Android sayisi iPhone un yarisi bile etmez. Arzu eden buyursun gelsin gorsun.
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TikaMasala 8 yıl
Ya birakin yuzde bini. O kadar az satiyorki android, yuzbin adet satilsa boyle yuzde bin artis rakami cikmasi normal. Tayland ve Singapurda herkesin elinde iphone var. O ufak parmaklari tugla boyutlu Samsung telefonlara ufak kaliyor. Nerden mi biliyorum? Bu bolgede ikamet ediyorum (canli tanik).
Bu istatistigi arttiran tek ulke 4-5 milyonluk galacy 2 satisi yapilan guney koredir.
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SystemApps 8 yıl
ezimuse
Hızlı büyümesi korkutucu. Her taşın altından android için yazılmış virüs çıkması yakındır. Bu işten de antivirüs firmaları parayı kıracak gibi.

virüs yazılıyor diye android kullanmayalım mı şimdi ne demek istiyorsun anlamadım tam...
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ezimuse 8 yıl SystemApps
SystemApps

ezimuse

Hızlı büyümesi korkutucu. Her taşın altından android için yazılmış virüs çıkması yakındır. Bu işten de antivirüs firmaları parayı kıracak gibi.


virüs yazılıyor diye android kullanmayalım mı şimdi ne demek istiyorsun anlamadım tam...

Hayır öyle mi anlaşılıyor
Bende yakın zamanda symbiandan android e terfi edicem inş.
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darkaura 8 yıl
haymatloshan
Androidin yükselişi korkutuyor aslında,zaten niyetleri de elektronik bütün alet edevata android yüklemek.Kartal Göz,Zor ölüm 4 gibi filmlerdeki durumlarla karşı karşılaya mı bırakacaklar ne : O

aslinda bunu birazda arm sagliyor. dun masaustulerde kullandigimizdan daha kuvvetli islemciler 50cente falan uretilmeye baslandiginda (surekli ucuzluyorlar. su an bile 5-10$ a inmis durumda) artik kullanidigimiz her esyanin icinde internete baglanabilen islemciler olacak. buzdolabi, aydinlatma, isitma hatta giydigimiz ayakkabilar bile, hepsi internetten merkezi olarak kontrol edilebilcek.
bu acidan baktigimizda bu islemcilerin hepsinde bulunabilcek en muhtemel isletim sistemi android gibi gozukuyor. simdideden android os li tv box lar cikmis durumda. yani boyle bir gelecekde androidin telefonun cok otesinden windowsdan microsoftdan cok cok daha buyuk bir seye donusmesi cok muhtemel.
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ezimuse 8 yıl
Hızlı büyümesi korkutucu. Her taşın altından android için yazılmış virüs çıkması yakındır. Bu işten de antivirüs firmaları parayı kıracak gibi.
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silver021 8 yıl
androidin büyümesi sevindirici. yakında tüm avrupayıda sarıp sarmalamaya başlıyacak. domine etkisini en çok hissettiren samsung oldu kesinlikle. Çok fazla yaygınlaştı galaxy tarzı telefonlar. Vede gördüğüm her 5 insanda bir android kesinlikle var. bu rakam düşecektir kesinlikle. android her telefona rahatlıkla girebilir seviyede.
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haymatloshan 8 yıl
Android'in yükselişi korkutuyor aslında,zaten niyetleri de elektronik bütün alet edevata android yüklemek.Kartal Göz,Zor ölüm 4 gibi filmlerdeki durumlarla karşı karşılaya mı bırakacaklar ne : O
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SEO-Uzmanı 8 yıl
google şunun PC versiyonuna tam destekli versin
(öyle tek tük çakma linux dağıtımı değil)
Google Adroid update seçeneği olan
Linux kerneliğini bile tek tuşla güncelleyen bir Linux dağıtımı anlamıyla
android Pc versiyonu istiyoruz ! :)
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl SEO-Uzmanı
erencexor

google şunun PC versiyonuna tam destekli versin
(öyle tek tük çakma linux dağıtımı değil)
Google Adroid update seçeneği olan
Linux kerneliğini bile tek tuşla güncelleyen bir Linux dağıtımı anlamıyla
android Pc versiyonu istiyoruz ! :)

Lenovo Thinkpad X1 Hybrid' Bu cihaz ay sonu piyasaya çıkıyormuş 2 işletim sistemli Haber şu şekilde;


Dizüstü bilgisayarların donanımsal değişiklikleri bu yolda ilerlerken, yazılımsal olarak da Lenovo çift işletim sistemi sunarak ilginç bir atılım yapıyor. Donanımı hakkında henüz hiç bir bilgi bulunmayan Lenovo ThinkPad X1 Hybrid, hem Android, hem de Windows 7 işletim sistemini kullanılabilir bir halde beraberinde getiriyor.
Android ile 2 kat pil ömrü
Android işletim sistemi, cihaza daha uzun bir pil ömrü sunarken, Windows 7 de tabi sizin de tahmin ettiğiniz gibi daha çeşitli kullanım alanları vaat ediyor. Android kullanımında, cihazın pil ömrünün 10 saat olduğu söyleniyor. Lenovo Thinkpad X1 Hybrid'in bu ay sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ayrıca bunu ilk yapan acer firmasıymış.Acerin pc lerine bakmanızı öneririm.
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alpa07 8 yıl
Huawei uygun fiyatları patlamaya neden oldu :)
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