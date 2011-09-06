Android'in 2.3.3 ''Gingerbread'' sürümünün kullanım oranı %30'un üzerine çıktı

Google, belli periyotlarla Android sürümlerinin kullanım oranlarına dair güncel tablolarını bizlerle paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan güncel tabloda temmuz ve ağustos aylarındaki kullanım oranları karşılaştırılarak son durum gözler önüne serilmiş.



Temmuz ve ağustos aylarını kıyasladığımızda Android 1.5'da %0.3, Android 1.6'da %0.3, Android 2.1'de %1.9, Android 2.2'de %4.7 ve Android 3.0'da %0.2 düşüş göze çarpıyor. Android 2.3 ile 3.1'in kullanım oranlarında herhangi bir değişiklik yaşanmazken, Android 2.3.3 %7, Android 3.2 ise %0.3 artış sergilemiş.

Şu anki gidişata göre bir kaç aya kadar kullanım oranı bakımından Android 2.3.3 Gingerbread, Android 2.2 Froyo'nun yerini alabilir.





http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html