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Android'in 2.3.3 ''Gingerbread'' sürümünün kullanım oranı %30'un üzerine çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,2b
1
32
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Android'in 2.3.3 ''Gingerbread'' sürümünün kullanım oranı %30'un üzerine çıktı
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Google, belli periyotlarla Android sürümlerinin kullanım oranlarına dair güncel tablolarını bizlerle paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan güncel tabloda temmuz ve ağustos aylarındaki kullanım oranları karşılaştırılarak son durum gözler önüne serilmiş.
Temmuz ve ağustos aylarını kıyasladığımızda Android 1.5'da %0.3, Android 1.6'da %0.3, Android 2.1'de %1.9, Android 2.2'de %4.7 ve Android 3.0'da %0.2 düşüş göze çarpıyor. Android 2.3 ile 3.1'in kullanım oranlarında herhangi bir değişiklik yaşanmazken, Android 2.3.3 %7, Android 3.2 ise %0.3 artış sergilemiş.
Şu anki gidişata göre bir kaç aya kadar kullanım oranı bakımından Android 2.3.3 Gingerbread, Android 2.2 Froyo'nun yerini alabilir.

Android'in 2.3.3 ''Gingerbread'' sürümünün kullanım oranı %30'un üzerine çıktı
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http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html Yorum Yaz
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positroN 8 yıl en beğenilen
kimse keyfinden froyo kullanmiyor. ureticiler telefonlari satmak icin harcadiklari cabanin bir kismini guncellemeye ayirsa bu oran %99 olur.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar s5670 galaxy fit icin bir android guncellemesi var mi acaba bendek surumu 2.2.1 yardimci olursaniz cok sevinirim.
simdiden tesekkurler
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mustifanci 8 yıl
vodafone 945 kullanıyoruz 2.2 geçemedik halinize şükredin :)
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photo sir 8 yıl
Ne kadar gerekli bir haber..
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DH Misafiri 8 yıl
o iphone 5 videosuna inandıysanız pek bişi bilmiyosunuz demektir
Galaxy s imde şu an 2.3.4 kullanıyorum şarjı da 3 gün gidiyor ve telefonum arkadaşlarımın iphonelerını internet hızıyla ve özellikleriyle eziyor
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ForAway 8 yıl
Bende dün güncelledim Desire Z de 2.3.3 e. Gayet güzel arayüz geldi. Ozellikle kısayollarda GPS , Mobili kapama ozelligi gelmesi hayran bıraktı.
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KAZUYA MISHIMA 8 yıl
arkadaslar ne android nede ios kullanıcısıyım tarafsızım fakat sizin yazılarınızı takibimden su cıktı herkes apple a kızıyor fakat son zamanlarda sunu gordum evet senede 1 telefon cıkıyor fakat telefon kesinlikle stabil calısıyor android ise senede kactane telefona kactane guncelleme cıkartacagını bilemiyor ve bir okadarda basarısız kalıyor(sarj suresini açmaya bile degmez ) cogu hataları halen duran bir suru telefon var en yeni telefonlar bile guncelleme bekliyor.
tarafsız dusunursek apple bu isi biliyor zaten hangimiz 2 seneden fazla telefonu durduruyoruzki turk halkı olarak herseyden cokcabuk sıkılma huyumuz var teknolji bize yetmiyor cunki bizde beklentilerimizi bilmiyoruz sahsım icin soyluyorum.3d cıktı lg mi alsam htc evo mu alsam dedim.iphone 5 in yayınlanan videosunu izledim acaba bekleyim onu mu alsam dedim halen beklemedeyim:D
sizlerde guncelleme beklemektesiniz umarım beklentileriniz karsılanır.
iyi forumlar.
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santanio 8 yıl
2.3.4 , 5 6 versiyonları görmemeniz doğal. kayda değer yenilik yok düzeltme romları bunlar. bunları 2.3.3 içerisinde değerlendiriyorlardır. dahada konuyu açmak gerekirse. nexus s 4g (cdma modeli) 2.3.5 kullanıyor. geçen hafta 9020a amoled olmayan nexus s'e 2.3.6 geldi. ilk çıkan 9020t amoled olan cihaz halen 2.3.4 kullanıyor. cihaz sipesifik rom oldu bunlar. google tek roma indiricez diyor dahada kötüye gitti tek telefon için kaç model kaç rom çıktı biraz sinir bir durum.
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acbold 8 yıl
teramit
positroN kimse keyfinden froyo kullanmiyor. ureticiler telefonlari satmak icin harcadiklari cabanin bir kismini guncellemeye ayirsa bu oran %99 olur.
android ci arkadaşlar soruyor apple ın nesi guzel diye ios u güzel işte yeni süüm çıkınca herkes güncelleyebiliyor.sadece çok eski donanımlar güncelleyemiyorki 4 yıldan eski onlar.birde jb li olanlar var onlarda kendi keyfine yapmış apple cihazın varsa son güncellemen yüklü demektir.Androidin ios karsısında en büyük eksikligi an itibariyle su güncellemelerdir.

android tarafı ile iphone aynı şey değil.ios üretende kullanan da bir firma.kendine göre herşeyi ayarlı.senede bir cihaz ve ona göre güncelleme.
android ise daha farklı bi dünya üretici kullanıyor ve her ürünü güncelletmek istemiyor bazı üreticiler.yeni sürümle yeni bir ürün piyasaya sürmek için.sorunda burada çıkıyor.ve her ürün özelliğide birbirinedn farklı...
android bana göre en büyük eksiği görev yöneticisi , kendiliğinden altta bi sürü program çalışıyor ve ram yiyor.beni deli ediyor her an her dakika.
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35fatih 8 yıl
Nightmare70
HTC desire hd için yapacaktı 2.3.4 ve sense 3.0 artık 3-5 ayı bulur heralde custom roomda yükleyemedim zaten bir sürü uğraş yok root olmaz downgrade olmaz gıcık iş
merak etme htc en kısa zamanda onu halleder htc güncelleme kralıdır :))
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Nightmare70 8 yıl
DH Misafiri
arkadaşlar eğer biraz cesaretiniz varsa custom rom yükleyin cihazınıza bu romlar gerçekten orjinal romlara göre çok daha stabil batarya ömrü daha fazla ram kullanımı en iyi derecede düşünün benim 411 mb ram den sadece 150-200 mb arası kullanım oluyor.

Kesinlikle katılıyorum ama benim vodafone cihazı bi downgrade olmuyor yükleyemedim gitti
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar eğer biraz cesaretiniz varsa custom rom yükleyin cihazınıza bu romlar gerçekten orjinal romlara göre çok daha stabil batarya ömrü daha fazla ram kullanımı en iyi derecede düşünün benim 411 mb ram den sadece 150-200 mb arası kullanım oluyor.
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Nightmare70 8 yıl
HTC desire hd için yapacaktı 2.3.4 ve sense 3.0 artık 3-5 ayı bulur heralde custom room'da yükleyemedim zaten bir sürü uğraş yok root olmaz downgrade olmaz gıcık iş
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