Android'in 2.3.3 ''Gingerbread'' sürümünün kullanım oranı %30'un üzerine çıktı

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Google, belli periyotlarla Android sürümlerinin kullanım oranlarına dair güncel tablolarını bizlerle paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan güncel tabloda temmuz ve ağustos aylarındaki kullanım oranları karşılaştırılarak son durum gözler önüne serilmiş.
Temmuz ve ağustos aylarını kıyasladığımızda Android 1.5'da %0.3, Android 1.6'da %0.3, Android 2.1'de %1.9, Android 2.2'de %4.7 ve Android 3.0'da %0.2 düşüş göze çarpıyor. Android 2.3 ile 3.1'in kullanım oranlarında herhangi bir değişiklik yaşanmazken, Android 2.3.3 %7, Android 3.2 ise %0.3 artış sergilemiş.
Şu anki gidişata göre bir kaç aya kadar kullanım oranı bakımından Android 2.3.3 Gingerbread, Android 2.2 Froyo'nun yerini alabilir.
http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
simdiden tesekkurler
Galaxy s imde şu an 2.3.4 kullanıyorum şarjı da 3 gün gidiyor ve telefonum arkadaşlarımın iphonelerını internet hızıyla ve özellikleriyle eziyor
tarafsız dusunursek apple bu isi biliyor zaten hangimiz 2 seneden fazla telefonu durduruyoruzki turk halkı olarak herseyden cokcabuk sıkılma huyumuz var teknolji bize yetmiyor cunki bizde beklentilerimizi bilmiyoruz sahsım icin soyluyorum.3d cıktı lg mi alsam htc evo mu alsam dedim.iphone 5 in yayınlanan videosunu izledim acaba bekleyim onu mu alsam dedim halen beklemedeyim:D
sizlerde guncelleme beklemektesiniz umarım beklentileriniz karsılanır.
iyi forumlar.
android tarafı ile iphone aynı şey değil.ios üretende kullanan da bir firma.kendine göre herşeyi ayarlı.senede bir cihaz ve ona göre güncelleme.
android ise daha farklı bi dünya üretici kullanıyor ve her ürünü güncelletmek istemiyor bazı üreticiler.yeni sürümle yeni bir ürün piyasaya sürmek için.sorunda burada çıkıyor.ve her ürün özelliğide birbirinedn farklı...
android bana göre en büyük eksiği görev yöneticisi , kendiliğinden altta bi sürü program çalışıyor ve ram yiyor.beni deli ediyor her an her dakika.
Kesinlikle katılıyorum ama benim vodafone cihazı bi downgrade olmuyor yükleyemedim gitti
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