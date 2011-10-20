Andy Rubin: Android işletim sistemi içerisinde 1 milyondan fazla kod satırı var

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Nexus ve Google'ın yeni Android sürümü Ice Cream Sandwich'i tanıtılmasının hemen ardından Hong Kong'da devam eden All Things D : AsiaD konferansına katılan Google başkan yardımcısı Andy Rubin firmasının gelecek planları ile ilgili bilgiler verdi.





Rubin, yeni Android sürümünün geliştirilmesi için mühendisler, tasarımcılar, donanım ortağı ve işlemci tedarikçisinin uzun soluklu bir geliştirme süreci geçirdiklerini söyledi.





Son sürümü ile birlikte Android platformunda bir milyondan fazla kod satırı oluştuğunu belirtti. Rubin, Galaxy Nexus cihazının referans cihazı olduğunu ve üreticilere kendi Android tablet ve akıllı telefonunu üretmede yol göstereceğini umduğunu vurguladı.





Rubin, Ice Cream Sandwich ile kullanıcı arayüzünü daha da geliştirdiklerini ileriye yönelik daha sezgisel olması için var güçleriyle çalıştıklarını açıkladı. Rubin, son sürümün şimdiye kadar en iyi sürüm olduğunun da altını çizdi.