Andy Rubin: Android işletim sistemi içerisinde 1 milyondan fazla kod satırı var

Haber Editörü
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Nexus ve Google'ın yeni Android sürümü Ice Cream Sandwich'i tanıtılmasının hemen ardından Hong Kong'da devam eden All Things D : AsiaD konferansına katılan Google başkan yardımcısı Andy Rubin firmasının gelecek planları ile ilgili bilgiler verdi.
Rubin, yeni Android sürümünün geliştirilmesi için mühendisler, tasarımcılar, donanım ortağı ve işlemci tedarikçisinin uzun soluklu bir geliştirme süreci geçirdiklerini söyledi.
Son sürümü ile birlikte Android platformunda bir milyondan fazla kod satırı oluştuğunu belirtti. Rubin, Galaxy Nexus cihazının referans cihazı olduğunu ve üreticilere kendi Android tablet ve akıllı telefonunu üretmede yol göstereceğini umduğunu vurguladı.
Rubin, Ice Cream Sandwich ile kullanıcı arayüzünü daha da geliştirdiklerini ileriye yönelik daha sezgisel olması için var güçleriyle çalıştıklarını açıkladı. Rubin, son sürümün şimdiye kadar en iyi sürüm olduğunun da altını çizdi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android OS'li bir telefon kullanicisi olarak isletim sisteminden ve performansindan oldukca memnunum. Istegim, ureticilerin OS'i kendi telefonlarina adapte ederlerken daha stabil olarak son kullaniciya sunmalari. Her durumda etrafta cok iyi hazirlanmis custom rom'lar bulunuyor ve bunlari hazirlayan programcilar harika isler cikartiyorlar. Android sisteminde en sevdigim ozellik bu ozgurluk zaten.
Bu arada, ICS ile birlikte tum ureticiler icin standard bir OS olacagi ve guncellemelerin ayni anda cikacagi soylenmisti daha once. Bu tanidimda bununla ilgili bilgi verildi mi acaba, bilen var midir?
c++ la falan yazıyolar sanıyosun sen heralde
Aynı işi 10bin satırla da 100 satırla da yapabilen yazılımlar vardır. Az kod demek az iş yükü demektir. Daha az sistem gereksinimi demektir.
bu forumu derhal terk etmelisin cahilce konuşman sana birşey kazandırmaz ne zamandan beri symbian ve windows phone androidden iyi oldu?
Tamamen sacmalık 1 mılyon kod satırı var diye iyi mi olacak? bende yazıyım bir tane daha fazla olsun;
asdfgfggfhfdgdgdgdgdgdgdfgfdgdgdggdgdggd