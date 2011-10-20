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Andy Rubin: Android işletim sistemi içerisinde 1 milyondan fazla kod satırı var

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Nexus ve Google'ın yeni Android sürümü Ice Cream Sandwich'i tanıtılmasının hemen ardından Hong Kong'da devam eden All Things D : AsiaD konferansına katılan Google başkan yardımcısı Andy Rubin firmasının gelecek planları ile ilgili bilgiler verdi.

Rubin, yeni Android sürümünün geliştirilmesi için mühendisler, tasarımcılar, donanım ortağı ve işlemci tedarikçisinin uzun soluklu bir geliştirme süreci geçirdiklerini söyledi.

Son sürümü ile birlikte Android platformunda bir milyondan fazla kod satırı oluştuğunu belirtti. Rubin, Galaxy Nexus cihazının referans cihazı olduğunu ve üreticilere kendi Android tablet ve akıllı telefonunu üretmede yol göstereceğini umduğunu vurguladı.

Rubin, Ice Cream Sandwich ile kullanıcı arayüzünü daha da geliştirdiklerini ileriye yönelik daha sezgisel olması için var güçleriyle çalıştıklarını açıkladı. Rubin, son sürümün şimdiye kadar en iyi sürüm olduğunun da altını çizdi.

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DH Misafiri 8 yıl
Zaten 1 Milyon veya 1,5 Milyon Satır Farketmez Önemli olan doğru Kodlamayı Doğru Yerde Yapmak Demekki firmada Bunu Basarmıs olacakki Bunu biz yaptık sizin kullanımıza hazır diyerek satısa sunuyorlar sorun yok yani.. Tabi Sorun Çıkartırmı Çıkatmaz mı Bilinmez ama Çıkartırsada Updateler ile düzeltecekerine inanıyorum.
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MURATSPLAT 8 yıl
Kod satırından bahsetmesinin nedeni yeni sürümü büyük bir çabayla harcadıklarını belirtmekti. Fazla detaya takılıyorsunuz. Tabi ki kod sayısı yazılım kalitesini göstermez..
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DH Misafiri 8 yıl
Aciklamanin sadece bilgilendirme amacli oldugunu dusunuyorum, niketim bir milyon satir kod kiyaslama yapmak icin pek birsey ifade etmiyor: ne kadar fazla kod satiri, o kadar fazla bug analizi ve optimizasyon sureci ki eminim Google muhendisleri bu konuda oldukca calismislardir.
Android OS'li bir telefon kullanicisi olarak isletim sisteminden ve performansindan oldukca memnunum. Istegim, ureticilerin OS'i kendi telefonlarina adapte ederlerken daha stabil olarak son kullaniciya sunmalari. Her durumda etrafta cok iyi hazirlanmis custom rom'lar bulunuyor ve bunlari hazirlayan programcilar harika isler cikartiyorlar. Android sisteminde en sevdigim ozellik bu ozgurluk zaten.
Bu arada, ICS ile birlikte tum ureticiler icin standard bir OS olacagi ve guncellemelerin ayni anda cikacagi soylenmisti daha once. Bu tanidimda bununla ilgili bilgi verildi mi acaba, bilen var midir?
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furkant1 8 yıl
sahoron
Son durum! Ios 1 mılyon 3 içeriyor, Wındows phone de 1 milyon 3 kod iceriyor. Symbian 1 milyon 2 kod içeriyor. Ve Android 1 milyon 1 kod içeriyor. Bu durumda symbian dahi android den daha iyi. En geride android. Tamamen sacmalık 1 mılyon kod satırı var diye iyi mi olacak? bende yazıyım bir tane daha fazla olsun;asdfgfggfhfdgdgdgdgdgdgdfgfdgdgdggdgdggd

c++ la falan yazıyolar sanıyosun sen heralde
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Yilsev 8 yıl
Aynı işi daha az kod ile yapmaktır asıl önemli olan. Kaç satır kod olduğu yazılımın kalitesi konusunda belirleyici faktör değildir.
Aynı işi 10bin satırla da 100 satırla da yapabilen yazılımlar vardır. Az kod demek az iş yükü demektir. Daha az sistem gereksinimi demektir.
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OvernightSensation 8 yıl
sahoron
Son durum! Ios 1 mılyon 3 içeriyor, Wındows phone de 1 milyon 3 kod iceriyor. Symbian 1 milyon 2 kod içeriyor. Ve Android 1 milyon 1 kod içeriyor. Bu durumda symbian dahi android den daha iyi. En geride android. Tamamen sacmalık 1 mılyon kod satırı var diye iyi mi olacak? bende yazıyım bir tane daha fazla olsun;asdfgfggfhfdgdgdgdgdgdgdfgfdgdgdggdgdggd

bu forumu derhal terk etmelisin cahilce konuşman sana birşey kazandırmaz ne zamandan beri symbian ve windows phone androidden iyi oldu?
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realbrutal 8 yıl
1 milyon kod satırı böyle bir işletim sistemi için bence az bile
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gun 8 yıl
Ne kadar emek ile yazıldığını ve ne kadar kapsamlı bir işletim sistemi olduğunu belirten bir açıklama olmuş. Evet iyi olması buna direkt bağlanamaz diğer yandan kodda geyik çevirecek halleri olmadığından kötü bir göstergede sayılmaz.
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manyakurt 8 yıl
yazmış olmak için yorum yazan insanlar...
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sahoron 8 yıl
Son durum! Ios 1 mılyon 3 içeriyor, Wındows phone de 1 milyon 3 kod iceriyor. Symbian 1 milyon 2 kod içeriyor. Ve Android 1 milyon 1 kod içeriyor. Bu durumda symbian dahi android den daha iyi. En geride android.
Tamamen sacmalık 1 mılyon kod satırı var diye iyi mi olacak? bende yazıyım bir tane daha fazla olsun;
asdfgfggfhfdgdgdgdgdgdgdfgfdgdgdggdgdggd
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duman64 8 yıl
Konumuz bir masaüstü os değil ama. Sezgisel kullanım yakın zamanda iyi yerlerde olacaktır bu gidişle.
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