Anki Drive platformu kendisini geliştiriyor





Apple'ın 2013 yılındaki WWDC etkinliğinde teknoloji dünyasına tanıttığı yapay zeka yarış platformu Anki Drive zaman içerisinde kendisini geliştirdi ve Android ve iOS platformları için satışa sunuldu. Artık platformun ikinci nesle geçmesinin zamanı geldi.





Anki Overdrive olarak adlandırılan yeni platformda hem pist hem de araçlarda büyük değişiklikler var. Eski mat pist yerine artık birleştirilebilen manyetik parçalara sahip bir pist geliyor. Oyuncular zorluk seviyesine göre pisti şekillendirebilecek, köprüler yapabilecek veya araçların zıplaması için boşluklar bırakabilecek.





Çeşitli sensörlerle donatılan ve saniyede 500 hesaplama yapabilen Anki arabaları da artık daha karizmatik tasarımlara sahip ve kendilerine ait karakterleri ile oyunculara çeşitli güçlendirmeler sunacaklar.





Anki Drive temelde araçların birbirlerini takip ederek otonom yarışmasını sağlayan bir yapay zeka sistemi. Oyuncu isterse uyumlu uygulama üzerinden aracın kontrolünü alıyor ve yarışa dahil oluyor. Overdrive platformunda artık bir yapay zeka lideri ve altındaki ekibine karşı mücadele verebileceksiniz.





İki araçtan ve 8 farklı şekle bürünen bir pistten oluşan temel Overdrive seti 149$ fiyat etiketine sahip. Ekstra parçaların olduğu paketler 10$-30$ arasında değşiyor. Ayrıca ekstra arabalar da 49$ seviyesinde. Anki Overdrive setleri Eylül 2015 tarihinde satışa sunulacak.







https://anki.com/en/anki-overdrive