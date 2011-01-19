Antec oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli 600 V2'yi tanıttı

Komponent üreticisi Antec, oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli 600 V2'yi duyurdu. 491 x 212 x 492 mm boyutlarında ve 6.9 Kg ağırlığında olan yeni kasa modeliyle Antec, tasarım, özellik ve fonksiyonellik açısından güçlü bir yapı sunmayı hedeflediğini belirtiyor. Üç adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen yeni kasa aynı zamanda 6 adet 3.5-inç sürücü kullanımına da olanak tanıyor. Giriş-çıkış panelinde 3x USB 2.0 portuna ve 2x ses konnektörü bulunan kasa, pencereli yan panel ile geliyor.

Kasa içi soğutma için her ikisi de Mavi LED'e sahip 200mm (üstte) ve 120mm (arkada) çapında iki adet fana sahip olan 600 V2'nin yakında satışa sunulması bekleniyor. Antec tarafından üç yıllık garanti ile sunulacak 600 V2'nin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.