Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Antec oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli 600 V2'yi tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,9b
1
14
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Antec oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli 600 V2'yi tanıttı
Tam Boyutta Gör

Komponent üreticisi Antec, oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli 600 V2'yi duyurdu. 491 x 212 x 492 mm boyutlarında ve 6.9 Kg ağırlığında olan yeni kasa modeliyle Antec, tasarım, özellik ve fonksiyonellik açısından güçlü bir yapı sunmayı hedeflediğini belirtiyor. Üç adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen yeni kasa aynı zamanda 6 adet 3.5-inç sürücü kullanımına da olanak tanıyor. Giriş-çıkış panelinde 3x USB 2.0 portuna ve 2x ses konnektörü bulunan kasa, pencereli yan panel ile geliyor.

Kasa içi soğutma için her ikisi de Mavi LED'e sahip 200mm (üstte) ve 120mm (arkada) çapında iki adet fana sahip olan 600 V2'nin yakında satışa sunulması bekleniyor. Antec tarafından üç yıllık garanti ile sunulacak 600 V2'nin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Antec oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli 600 V2'yi tanıttı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
crowland 8 yıl
cok cırkın begenen bırı cıkar alır belkıde :D
bende cooler master storm scout ıkısıde aynı fıyat aralıgı olur ama cm stormun kalıtesını yakalayamaz .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canpinar 8 yıl
Vasat...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PROOF# 8 yıl
@LEON-X
+1 tamamen katılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperen_69 8 yıl
o üst kısımdaki fan modelinden bir türlü vazgeçemedi hiç hoş durmuyor bence ,usb 3.0 bağlantılar artık yeni kasalar için şart bu güzel olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sars 8 yıl
Tipsiz bir kasa olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
t3 8 yıl
Bu kasaları görünce Cooler Master,Silverstone,Thermaltake,Lian li gibi markaların neden popüler ve fiyatlarının yüksek olduğu daha iyi anlaşılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 8 yıl
fena olmayan bir midtower gibi görünüyor ama açıkçası usb 3.0 eksikliği olmamış. bir de öne fan takılamıyorsa o da bir eksi bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hak_an 8 yıl
çok güzel gelmedi bana satışını fiyatı belirler sanırım...
kimse aaa çok güzel kasa bunu almalıyım demez bence ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl
renk ve kasanın ön kısmı berbat duruyor.onun haricinde iyi,hoş bi kasa diyebilirim şahsen..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 8 yıl
ön tarafdaki sürücü yuvaları basit duruyor. kasayı bozmuş ,karizması gitmış kasanın onlarda petekli yapıda olsa olurdu.üst tarafdaki soğutmayı abarmışlar onun dışında güzel ama para vermem buna şahsen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsyn2802 8 yıl
nasıl bir kariyeri olacağını fiyatı belirleyecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet1 8 yıl
usb 3.0ile daha iyi olurdu em o kadarda gösterişli deyil fiyatınında uygun olacağını düşünmüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 8 yıl
Örümcek gibi olan kasasında kullandığı fanı gerektiği yere koymuşlar kasa fena değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LEON-X 8 yıl
Antec psu işine devam etsin bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12865 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Turkcell T10 video inceleme 8 yıl HP 500B-MT giriş seviyesi masaüstü bilgisayar video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim