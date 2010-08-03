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Aopen Nagas G6 oyuncu kasası video incelemesi

8 yıl
112,8b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Aopen 'in oyunculara yönelik kasası Nagas G6 'yı inceliyoruz.

Bu videomuzda Aopen 'in oyunculara yönelik kasası Nagas G6 'yı inceliyoruz. Yılan temasına sahip tasarımı, başarılı termal dizaynı ve uygun fiyatıyla Nagas G6 detaylarıyla incelememize konuk oluyor.


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fukox 6 yıl
Bu kasayı kullanıyorum.HD6850 ile beraber rahat kullanıyorum psuyu.sorun cıkarmıyor.2 yıla yakın oldu.Yanlız 2.5" yuvası oldugu soyleniyor ama yok.Ve toz filtrelrinde biriken tozu temizlemek cok uğrastırıyor.
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VLCplayer 7 yıl
YUH YA..Kasanın içi doğru dürüst incelenmemiş vede içi ile ilgili doyurucu görüntü yok, bu nasıl inceleme ya..
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runoxbjk 8 yıl
Kasa gayet hoş kullanışlı bir kasa fakat PSU fanından biraz fazla ses geliyor...
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pharheke 8 yıl
egzos fan yok neyse de, psu max 406 w, psu da 6+2 pin çıkışı yok..İsmi oyuncu kasası
valla alan oyuncunun ekran kartı elinde kalır



edit:bu arada şu anda kullandıgım kasa aopen.bunu da belirteyim
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devrimdoga 8 yıl
bu kasadan almayı düşünüyorum ama videoda yeterli bilgi sunulmamış ve psu su gri olarak görüntüyü bozduğu için askıya alabilirim.. sonuç olarak fena değil ama ısı değerlerini koysalardı harika olurdu ;)
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makavel1 8 yıl
yapmayın bee egzos fan a 1 tane fan alın sizde ayrıca şuna arka fan diyin :D
kasa fiyatına göre çok güzel biri demişki fan kontrolcü yok sanki bütün kasalarda var bi bunda yok
tek kafama takılan psu acaba nasl :S
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12ugur06 8 yıl
Arkadaşlar size danışmam gereken bir konu var;
Kasa almayı düşünüyorum Aopen nagas g6 yımı tavsiye edersiniz yoksa AEROCOOL PGS SERIES VX-R 600W MidT ATX SİYAH OYUNCU KASASInımı alayım Yardımcı olursanız sevinirim.İlginiz için teşekkürler.
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biroga 8 yıl
sağ olun video için
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DH Misafiri 8 yıl
Bu nasıl bir vurgulamadır, resmen gerilerek izledim "incelemeyi". Gerçekten bu kasayla neden 1 tanecik fan geliyor o da hdd'leri soğutmak için bende anlamış değilim, egzos çıkışı neden / nasıl olmaz? Resimlerde çok "cicili bicili duran" bu kasa nedense pek insanın içine sinmiyor.
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=lachesis= 8 yıl
kasanın çok eksiği var[>:]
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DH Misafiri 8 yıl
sizce de corsair obsidian 700d 800d nzxt phantom ve ülkemize henüz gelmemiş olan haf-x karşılaştırılmalı bir video incelemeye alınsa, özellikle termal özellikleri incelenip karşılaştırılsa çok güzel ve faydalı olup birçok kullanıcının seçimine yardımcı olacak nitelikte olmaz mıydı? umarım yakında böyle bir video inceleme de yapılır
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byfm 8 yıl
sessizlik açısındanda incelem olsaydı iyi olurdu.
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PiRaNHa34 8 yıl
İnceleme güzelde psu hakkında daha ayrıntılı bilgi olsa güzel olur.
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UzmaN345 8 yıl
Kasa içinde ısı deyerlendirmesi yapılsaydı daha iyi olurdu
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