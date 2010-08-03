Aopen Nagas G6 oyuncu kasası video incelemesi

Bu videomuzda Aopen 'in oyunculara yönelik kasası Nagas G6 'yı inceliyoruz. Yılan temasına sahip tasarımı, başarılı termal dizaynı ve uygun fiyatıyla Nagas G6 detaylarıyla incelememize konuk oluyor.
edit:bu arada şu anda kullandıgım kasa aopen.bunu da belirteyim
kasa fiyatına göre çok güzel biri demişki fan kontrolcü yok sanki bütün kasalarda var bi bunda yok
tek kafama takılan psu acaba nasl :S
Kasa almayı düşünüyorum Aopen nagas g6 yımı tavsiye edersiniz yoksa AEROCOOL PGS SERIES VX-R 600W MidT ATX SİYAH OYUNCU KASASInımı alayım Yardımcı olursanız sevinirim.İlginiz için teşekkürler.