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App Store Türkiye'de 24 saat içinde fiyatlar yükseliyor

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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App Store Türkiye'de 24 saat içinde fiyatlar yükseliyor
ABD'de ekonomisinin düzelme sinyalleriyle birlikte gelişmekte olan ülkelerden başlayan fon çıkışından dolayı doların, bu ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına Apple daha fazla sessiz kalamadı.
Uzun zamandır 0,99 ABD Doları = 1,79 TL dönüşümü ile App Store'dan uygulama satışı gerçekleştiren Apple, bugün yaptığı açıklama ile kur artışından dolayı fiyatları yükselteceğini geliştiriciler ile paylaştı. 
Türkiye başta olmak üzere Avustralya, Hindistan, Endonezya, ve Güney Afrika'da fiyatları yükselteceğini belirten Apple, yeni fiyatlandırmanın 24 saat içerisinde hayata geçeceğini belirtirken; güncellenen fiyat matrisini ise şimdilik paylaşmadı. Önümüzdeki saatlerde yeni bilgiler geldikçe, sizlere aktaracağız.

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dimsum 5 yıl en beğenilen
Dolar düşüşe geçti..:)
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oguzhantezel92 5 yıl cabriolet1981
cabriolet1981

macbook alacaklar için kötü oldu.

adam okumadan yorum yazıyor
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Masterbronze12 5 yıl
Belki 1 Nisan şakasıdır :)
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turuncum 5 yıl
1.79 dan 1.99 a %11 artış demektir. Her ne kadar bu konu appstore hakkında da olsa, yakında bu zammın apple store'a da gelmesi çok normal bence.
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e_capkan 5 yıl
1.99 olmuş bile bazı uygulamalar
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JakSocket 5 yıl
Bak bu kötü oldu. US App Store'da 2.2 TL'ye satılan uygulamaları 1.8'e alıyorduk ne güzel
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xpmagduru 5 yıl
25 pp akar

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gkn_ymz 5 yıl
Ne oldu yükseldi mi


Edit:Adamlar Apple'ın yaptığı zammın acısını benden çıkarıyor eski basmışlar :)
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aycibin 5 yıl
dünyada en pahalı apple ürünleri TR'de satılıyor.hem de en düşük gelir ortalamasına rağmen.bunu da hesaba kattılar mı?
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BekirTemel 5 yıl
Bunun bir gün olacağını hepimiz az çok tahmin ediyorduk,şaşırtmadı doğrusu.
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TuffkiLLe 5 yıl
altı üstü 3 paragraf 7 satırlık yazı.. yorumlara bakıyosun yarısı yazının neyle alakalı olduğunu bile doğru anlayamamış. eleştiri olsun da neye olursa olsun diye kafayı yemişsiniz.
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jakess 5 yıl
ben alacagimi aldim
bundan sonra alacaklarim
citir cerez seyler olur
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yakazza 5 yıl
ben de geçenlerde ABBBY uygulamasını satın aldım. Hem USA hem TR hesabım var. genelde de USA hesabı açık iPAD'imde. Satın alacakken fiyatı 1,99 dolara düşmüştü. Bari TR hesabından satın alayım dedim. TR hesabına geçince AppStore'de baktım fiyat 3,59 TL. şaşırdım ve sevindim. fiyat farkının dayanağını da bilmiyordum o yüzden TR den aldım tabi. USA hesabından alsaydım bana 1,99 USDx2,24 TL kuru=4,45 TL ye mal olacaktı. tabi aradaki yaklaşık 1 TL lik fark matla deve değil. ama yüzbinlerce uygulama alındığını düşündüğünüzde epey bir rakam çıkar Apple ve geliştiriciler için. sadece size örnek diye verdim.
Bir de olaya geliştirici açısından bakın. onlar da Apple ye baskı yapıyordur,sonuçta satılan uygulamanın %70'şi geliştiricinin cebine giriyor
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DH Misafiri 5 yıl
Ben de hep 50 TL'lik hediye çeki aldığım beni de etkilemeyen olay :S
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kule_genclik 5 yıl
I tunes kart satmiyolar gic bi yerde ne alaka anlamadim bu sigara degilki sonucta fiyati fix.
Mediamrkt gold teknosa bimeks avea falan heryere bakti arkadas dun satmiyorlar. Yokmus.
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01001101 5 yıl
dolar azalıyor adamlar zam yapıyor diyorsunuz ama haberde USD/TRY=1.79 varsaydığı yazıyor. oysa bu oran günümüzde 2.20den 2.14 e düştü, yani düşmüş hâli bile apple 'ın varsaydığı oranın çok üzerinde.
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SilverSecret 5 yıl
Bide merak ettiğim apple istanbul açılınca ürünlerin fiyatı düşer mi?
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people are strange 5 yıl SilverSecret
SilverSecret

Bide merak ettiğim apple istanbul açılınca ürünlerin fiyatı düşer mi?

düşmez.
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