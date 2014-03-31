App Store Türkiye'de 24 saat içinde fiyatlar yükseliyor

ABD'de ekonomisinin düzelme sinyalleriyle birlikte gelişmekte olan ülkelerden başlayan fon çıkışından dolayı doların, bu ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına Apple daha fazla sessiz kalamadı.

Uzun zamandır 0,99 ABD Doları = 1,79 TL dönüşümü ile App Store'dan uygulama satışı gerçekleştiren Apple, bugün yaptığı açıklama ile kur artışından dolayı fiyatları yükselteceğini geliştiriciler ile paylaştı.

Türkiye başta olmak üzere Avustralya, Hindistan, Endonezya, ve Güney Afrika'da fiyatları yükselteceğini belirten Apple, yeni fiyatlandırmanın 24 saat içerisinde hayata geçeceğini belirtirken; güncellenen fiyat matrisini ise şimdilik paylaşmadı. Önümüzdeki saatlerde yeni bilgiler geldikçe, sizlere aktaracağız.

