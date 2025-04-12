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    En çok oynanan en iyi mobil oyunlar (2025)

    Günümüzde oyunlar telefon ve tablette daha çok oynanıyor. PUBG, mobil okey en çok oynananlar olsa da harika grafiklere sahip birçok oyun var. İşte en iyi mobil oyunlar:

    İster iPhone ister Android telefon kullanıcısı olun, oyun sektörünün en popüler segmentinin bir parçasısınız. Güncel verilere göre, Dünya çapında 4 milyar aktif mobil oyuncu var. Mobil oyun dünyası sürekli gelişiyor. Oyunları telefonunuzun uygulama mağazasından indirebilir, emülatör aracılığıyla eski cihazlardaki nostalji oyunların keyfini sürebilir, Apple Arcade hizmetiyle konsol kalitesinde oyunları mobil cihazınızda oynayabilirsiniz. Peki, grafikleri en iyi mobil oyunlar neler? iPhone, iPad, Android telefon ve tabletlerde en çok oynanan mobil oyunlar bu listede.

    En iyi mobil oyunlar 🎮

    grafikleri en iyi mobil oyunlar öneri listesi Tam Boyutta Gör
    Her yıl Apple App Store ve Google Play Store'a binlerce yeni mobil oyun ekleniyor. Konsol ve PC'nin aksine, telefonda oynanan oyunların büyük çoğunluğu ücretsiz. Birçok oyun için gelir, reklamlar ve oyun içi satın alınabilir öğelerden geliyor. Peki telefon ve tablettede oynanabilen en iyi mobil oyunlar neler? İşte harika grafiklere sahip en iyi mobil oyunlar 👇🏻
    • Monument Valley
    • Call of Duty Mobile
    • Candy Crush Saga
    • Clash Royale
    • World of Tanks Blitz
    • PUBG Mobile
    • Temple Run
    • League of Legends: Wild Rift
    • GRID Autosport
    • EA Sports FC Mobile Futbol

    1️⃣ Monument Valley

    en iyi mobil oyun bulmaca monument valley Tam Boyutta Gör
    Monument Valley, bulmaca türünde en iyi mobil oyun olarak gösterilebilir. Oyunda mimari bulmacaları çözerek ilerliyorsunuz. Her bölümde minimalist sanat eserleri sizi karşılıyor. Prenses Ida'nın içinde bulunduğu zor durumdan kurtulması için yapılara perspektif açıdan bakmak durumundasınız. Seviye geçtikçe ilerlemek zor olacak, daha karmaşık yapılar karşınıza çıkacak. Popüler mobil oyunlar arasında olan Monument Valley, toplam üç seriden oluşuyor. Monument Valley 1 & 2 App Store ve Google Play’den indirilebiliyor. Monument Valley 3, Netflix platformunda mevcut.

    2️⃣ Call of Duty Mobile

    en iyi mobil fps oyunu call of duty Tam Boyutta Gör
    Call of Duty, popüler mobil FPS oyunları arasında. Call of Duty Mobile'da Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Search & Destroy, Kill Confirmed gibi birçok multiplayer oyun modu yer alıyor. Battle royale moduyla akıcı, hızlı tempolu çok oyunculu oynanışı bir araya getiriyor. Oyun içi kredi sistemi, herhangi bir silahı, skor serisini veya ekipmanı ücretsiz kazanmanıza olanak tanıyor. CoD Mobile oyununda ikonik Call of Duty haritaları yer alıyor. Mobil birinci şahıs nişancı oyunları arasında Call of Duty Mobile, heyecan verici oyun modlarının yanında grafikleriyle dikkat çekici bir yapım.

    3️⃣ Candy Crush Saga

    popüler mobil oyun candy crush Tam Boyutta Gör
    Candy Crush, popüler mobil oyunlar arasında. Candy Crush Saga, geliştirici King'in mobil oyun dünyasına ilk adımı olabilir ancak bağımlılık yaratan bulmaca tasarımları, hâlâ milyonlarca insanın dikkatini çekiyor. Oyunda şeker krallığındaki sorunları çözmek için Tiffi ile bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Renkli şekerleri patlatarak ilerliyorsunuz. Bu yüzden şeker oyunu da denilebilir. Candy Crush Saga basit bir bulmaca oyunu ancak farklı numaralar, hedefler ve oyun alanı düzenleri içeren yüzlerce seviyeye sahip.

    4️⃣ Clash Royale

    en iyi mobil strateji oyunu clash royale Tam Boyutta Gör
    Strateji oyunları mobil platformda da oldukça popüler. Supercell’in Clash Royale oyunu, kart savaş stratejisini MOBA benzeri üs baskınlarıyla birleştiriyor. Oyunda üs inşa etme yok, benzersiz kartlar seçmeniz ve bunları kullanarak arenada diğer oyuncularla savaşmanız gerekiyor. Daha fazla kupa kazandıkça birçok zorlu rakiple karşılaşacaksınız. Oyunda toplanıp yükseltilebilen yüzlerce kart var. Ayrıca tamamladığınızda ödüllerin kilidini açan görevler içeren mevsimsel etkinlikler oluyor. Daha büyük ödüller kazandıran klan savaşları da içeriyor. Clash Royale, mobil strateji oyunu sevenlere tavsiyemizdir.

    5️⃣ World of Tanks Blitz

    en iyi tank oyunu mobil world of tanks Tam Boyutta Gör
    World of Tanks Blitz, en iyi mobil tank savaş oyunu. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla savaşa girerken tankı kontrol ettiğiniz efsanevi bir MMO PVP shooter oyunu. 7’ye 7 formatında savaşırken ve zaferinizi kovalarken savaş alanında test edebileceğiniz çok çeşitli araçlar, haritalar, modlar ve stratejiler var. Dünya geniş ve aksiyon dolu olup, SSCB, Almanya, Fransa, Japonya, Büyük Britanya, Çin, ABD ve diğer birçok ülkenin tanklarını içeriyor.

    6️⃣ PUBG Mobile

    en iyi mobil battle royale oyunu pubg Tam Boyutta Gör
    PUBG Mobile, en iyi battle royale oyunları arasında. Player Unknown's BattleGrounds, battle royale oyunlarının fiili atası. Başta Arma 2 modu olarak başlasa da o zamandan beri küresel bir dev haline geldi. Bu nedenden doğal olarak PC, ardından konsollara ve mobile geldi. Her iki sürümde de, PUBG: Mobile ve PUBG: New State (mobil devam oyunu), PC sürümünden bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm aksiyonlar yer alıyor.

    7️⃣ Temple Run

    sonsuz koşu oyunu temple run Tam Boyutta Gör
    Temple Run, sonsuz koşu türünde popüler mobil oyunlardan. İlk sonsuz koşu oyunlarından biri olan Temple Run, sizi aksiyonun tam ortasına bırakıyor. Altın bir putu ele geçiren ve amansız karanlık bir ruhtan kaçarken eski tuzaklarla mücadele etmek zorunda kalan bir mezar yağmacısı olarak oynuyorsunuz. Temple Run, koşuda ne kadar ilerlerseniz o kadar hızlanan basit oyun mekanikleriyle arcade oyunlarının en iyilerinden biri gibi hissettiriyor. Harabelere dağılmış paraları toplayarak yükseltmeler ve geçici yetenekler alıyorsunuz.

    8️⃣ League of Legends: Wild Rift

    en iyi mobil moba oyunu lol wild rift Tam Boyutta Gör
    MOBA oyunları eSpor dünyasında büyük haber olmaya devam ediyor. PC’de olduğu gibi mobilde de League of Legends kral. Kahramanınızı seçiyorsunuz ve diğer oyuncularla klasik 5’e 5 koridor koşusu mücadelesine katılıyorsunuz. Dikkat çekici olan şey, mobil sürümün orijinaline ne kadar sadık kaldığı. League of Legends: Wild Rift, çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası türünde en iyi mobil oyunlardan biri.

    9️⃣ GRID Autosport

    en iyi araba yarışı mobil oyun grid autosport Tam Boyutta Gör
    GRID Autosport, grafik kalitesiyle en iyi mobil araba yarışı oyunları arasında en üst sırada. Gerçek konsol kalitesinde oynanış hissi veren, reklamsız, eksiksiz yarış deneyimi arıyorsanız, GRID Autosport’u indirmelisiniz. Ücretsiz oynanabilen araba oyunlarının aksine yüzlerce araba, pist ve DLC’ler içeriyor. GRID Autosport sizi profesyonel bir yarışçının dünyasına götürüyor ve Touring, Drag, Drift, Endurance ve Street gibi çeşitli yarış stilleri sunuyor.

    🔟 EA Sports FC Mobile Futbol

    en iyi mobil futbol oyunu fc mobile Tam Boyutta Gör
    EA Sports FC Mobile, telefon ve tablette oynanabilen en popüler futbol oyunu. Ayrıntılı oyuncu benzerlikleri, gerçek kulüp ve lig lisansları, oyun modlarıyla dinamikleştirilen gerçek dünya futbolu zevkleriyle donatılmış. Ultimate Team’de farklı liglerden ve takımlardan favori oyuncularınızı toplayarak hayalinizdeki takımı kuruyorsunuz. Yönetici modunda takımınız için stratejiler belirleyerek zafere doğru ilerliyorsunuz. Efsanevi, uzun süredir devam eden FIFA Mobile serisi altında yayınlanan EA Sports FC Mobile Football, FIFA serisiyle olan bağlantısı nedeniyle sadık bir takipçi kitlesine sahip. Oyun, grafikleri, oynanış mekaniği ve sürekli güncellenen içeriğiyle en sevilen mobil futbol oyunu.

    En çok oynanan mobil oyunlar 📲

    en çok indirilen mobil oyunlar Tam Boyutta Gör
    Mobil oyunlar her yıl piyasaya sürülen video oyunlarının çoğunluğunu oluşturuyor. Popülerlik açısından, yüzlerce mobil oyun toplamda 500 milyon indirmeyi aştı, bir düzineden fazlası da 1 milyar sınırını aştı. Candy Crush Saga, Garena Free Fire, PUBG Mobile ve Subway Surfers bir milyar sınırını aşan oyunlardan sadece birkaçı. Mobil oyunlar geliştikçe, oyun türlerinin sayısı da arttı. Mobil oyunlar ayrıca birleştirme, üçlü eşleştirme, zaman öldürme ve gündelik gibi yeni oyun alt türlerinin kapısını açtı. İşte tüm zamanların en çok indirilen mobil oyunları ⬇️
    1. Subway Surfers (2.05 milyar+)
    2. Candy Crush Saga (1.36 milyar+)
    3. Free Fire (1.29 milyar+)
    4. Roblox (23 milyar+)
    5. 8 Ball Pool (1.20 milyar+)
    6. PUBG MOBILE (1.18 milyar+)
    7. Ludo King (1.14 milyar+)
    8. My Talking Tom (978 milyon+)
    9. Temple Run 2: Endless Escape (855 milyon+)
    10. My Talking Tom 2 (847 milyon+)
    11. Sniper 3D: Gun Shooting Games (843 milyon+)
    12. Hill Climb Racing (842 milyon+)
    13. Among Us (834 milyon+)
    14. My Talking Angela (832 milyon+)
    15. Magic Tiles 3 – Piano Game (791 milyon+)
    16. Clash of Clans (772 milyon+)
    17. Temple Run (733 milyon+)
    18. Traffic Rider (690 milyon+)
    19. Pokémon GO (687 milyon+)
    20. Gardenscapes (682 milyon+)

    En İyi Mobil Oyunlar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 4586

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 20 saat önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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