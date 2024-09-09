Super App pazar büyüklüğü 2032’de 714 milyar dolara ulaşacak

Super App ekosistemindeki potansiyele yönelik değerlendirmede bulunan Almanya merkezli Türk teknoloji şirketi KOBIL’in Kurucusu ve CEO’su İsmet Koyun, “Süper uygulama dediğimiz ‘Super App’ler; sağladığı kullanım kolaylığı ve tek platform ekosistemiyle dijital gelecekte sağlam bir yer edinmek üzere hızla ilerliyor. KOBIL, bu potansiyelin en büyük mimarı ve çözüm üreticisi olarak yeni iş modelleri yaratıyor ve mevcut sistemin geliştirilerek dijitale taşınmasını sağlıyor. Super App kullanımı arttıkça ve sunduğu kolaylık görüldükçe kullanıcıların tek bir platformdan pratik şekilde birçok işlemi yapma tercihi de yaygınlaşıyor. Günlük hayatta yaptığımız pek çok işlemi kolaylaştıran, kullanıcı dostu Super App’ler, özellikle son bir yılda daha fazla talep görmeye başladı. 2032’ye kadar 714 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşmasını öngörüyoruz. Super App sektörü, gelecekte tüm dünyaya hızla yayılarak etkisini artıracak ve şehirlerden şirketlere dijitalleşmedeki payını zirveye taşıyacak” dedi.
Super App’lerin olmazsa olmazı güvenlik
Yapılan araştırmalara göre, 2027’ye kadar dünya nüfusunun yarısına yakını birden fazla Super App kullanıcısı olacak. Dijitalleşmenin hayatın her alanına girecek olmasıyla birlikte kullanıcıların paylaştığı veriler siber güvenlik konusunu da gündeme getiriyor. Bir dizi kolaylık sağlayan Super App’lerin güvenlik endişelerini giderecek alt yapıya sahip olması veri güvenliği için hayati önem taşıyor. Global SuperApp Trend Raporu’na göre Super App’ler en çok finansal hizmetlerde ve e-ticaret faaliyetlerinde kullanılıyor; bu da Super App’lerin siber tehditler karşısında koruma sağlayarak riskli durumlara karşılık önlem almasını gerektiriyor. Global kullanıcılar kullanıcı deneyimi bakımından SuperApp kolaylığını tercih ederken dijital güvenin kalıcı olarak oluşturulması kurumlar açısından hayati bir önem taşıyor.
Super App’lerin; ödeme, kimlik faaliyetleri, finansal fonksiyonlar gibi verinin büyük önem arz ettiği ve her yapılan işlemde güvenliği en büyük öncelik haline getirmesi gerektiğini ifade eden İsmet Koyun, “Dijitalleşmeyle birlikte siber tehlikeler artmaya ve risk büyümeye devam ediyor. Super App’lerin kullanıcılara sunduğu kolaylığın ötesinde güvenliğinin aşılamaz olması ve tam koruma sağlaması gerekiyor. KOBIL olarak sağladığımız altyapı ile geliştirdiğimiz Super App’lerin tümünü en üst düzey güvenlik önlemleriyle kullanıcıya ulaşmasını sağladık. Bir Super App’in, pek çok laboratuvar testinden ve denetimden geçerek verileri koruyabileceği konusunda güvence vermesi ve siber gücünü kanıtlaması gerekiyor. KOBIL’in şu ana kadar altyapısını oluşturduğu bütün Super App’ler, denetimleri sorunsuz geçti ve hiçbir siber tehdit, güvenliğimizi aşmayı başaramadı” açıklamasında bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.