Super App pazar büyüklüğü 2032’de 714 milyar dolara ulaşacak

Tam Boyutta Gör İnsanların günlük hayatında yer alan finans, ödeme, ulaşım ve daha bir dizi işlemi kolayca gerçekleştirebileceği Super App’ler dünyada birçok ülkede yaygın şekilde kullanılmaya ve popülerleşmeye devam ediyor. Global SuperApp Trend Raporu’na göre Super App’lerin dijital ekonomiye sağladığı katkı, 2022’de 62 milyar dolar seviyelerindeyken 2023’te 76 milyar dolara yükseldi. Kullanıcılara tek bir platform üzerinden pek çok hizmeti alabilme olanağı sağlayan bu uygulamalar, Türkiye’de de önemini artırarak; başta belediyeler, bankalar, hizmet sektöründeki kurumlar olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Türkiye’de İstanbul için KOBIL imzasıyla ortaya çıkan İstanbul Senin uygulaması da şehir için geliştirilen süper uygulamaların ilk örneğini teşkil ediyor. Super App ekosisteminde lider konumunda olan Amerika’nın yanı sıra pazar büyüklüğünde ilk üçte yer alan Türkiye, küreselde önemli bir konumda yer alıyor. İstanbul Senin, Neom, Mercan, Worms ve MigrosBank gibi Super App’lerin teknoloji mimarı KOBIL, sunduğu ürün ve teknolojik altyapıyla Avrupa’da referans gösterilen şirketlerin başında yer alırken Türkiye’deki potansiyeli artırmak üzere harekete geçti.

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Super App ekosistemindeki potansiyele yönelik değerlendirmede bulunan Almanya merkezli Türk teknoloji şirketi KOBIL’in Kurucusu ve CEO’su İsmet Koyun, “Süper uygulama dediğimiz ‘Super App’ler; sağladığı kullanım kolaylığı ve tek platform ekosistemiyle dijital gelecekte sağlam bir yer edinmek üzere hızla ilerliyor. KOBIL, bu potansiyelin en büyük mimarı ve çözüm üreticisi olarak yeni iş modelleri yaratıyor ve mevcut sistemin geliştirilerek dijitale taşınmasını sağlıyor. Super App kullanımı arttıkça ve sunduğu kolaylık görüldükçe kullanıcıların tek bir platformdan pratik şekilde birçok işlemi yapma tercihi de yaygınlaşıyor. Günlük hayatta yaptığımız pek çok işlemi kolaylaştıran, kullanıcı dostu Super App’ler, özellikle son bir yılda daha fazla talep görmeye başladı. 2032’ye kadar 714 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşmasını öngörüyoruz. Super App sektörü, gelecekte tüm dünyaya hızla yayılarak etkisini artıracak ve şehirlerden şirketlere dijitalleşmedeki payını zirveye taşıyacak” dedi.

Tam Boyutta Gör Dünyada pek çok şirketin kullanıcılarıyla iletişim modelini değiştirme yoluna gitmeye başladıklarının altını çizen Koyun, “Bugün dünyanın en büyük şirketleri dönüşüm konusunda düğmeye basarak Super App yolculuğuna başladı. KOBIL, Ar-Ge yatırımlarımız ve gelecek odaklı bakış açımız sayesinde bugün Avrupa da güvenilir Super App platform sağlayıcılarından biri olarak konumlanıyor. Şirketlerin dönüşüm sürecini ve küresel Super App trendini hazır bir şekilde karşılayabiliyoruz. Bir mobil cihaz içinde sayısız hizmetin sunulabileceği bu Super App’ler, Türkiye’de sektörlerin geleceğini değiştirecek özelliklere sahip” diye konuştu.

Super App’lerin olmazsa olmazı güvenlik

Yapılan araştırmalara göre, 2027’ye kadar dünya nüfusunun yarısına yakını birden fazla Super App kullanıcısı olacak. Dijitalleşmenin hayatın her alanına girecek olmasıyla birlikte kullanıcıların paylaştığı veriler siber güvenlik konusunu da gündeme getiriyor. Bir dizi kolaylık sağlayan Super App’lerin güvenlik endişelerini giderecek alt yapıya sahip olması veri güvenliği için hayati önem taşıyor. Global SuperApp Trend Raporu’na göre Super App’ler en çok finansal hizmetlerde ve e-ticaret faaliyetlerinde kullanılıyor; bu da Super App’lerin siber tehditler karşısında koruma sağlayarak riskli durumlara karşılık önlem almasını gerektiriyor. Global kullanıcılar kullanıcı deneyimi bakımından SuperApp kolaylığını tercih ederken dijital güvenin kalıcı olarak oluşturulması kurumlar açısından hayati bir önem taşıyor.

Super App’lerin; ödeme, kimlik faaliyetleri, finansal fonksiyonlar gibi verinin büyük önem arz ettiği ve her yapılan işlemde güvenliği en büyük öncelik haline getirmesi gerektiğini ifade eden İsmet Koyun, “Dijitalleşmeyle birlikte siber tehlikeler artmaya ve risk büyümeye devam ediyor. Super App’lerin kullanıcılara sunduğu kolaylığın ötesinde güvenliğinin aşılamaz olması ve tam koruma sağlaması gerekiyor. KOBIL olarak sağladığımız altyapı ile geliştirdiğimiz Super App’lerin tümünü en üst düzey güvenlik önlemleriyle kullanıcıya ulaşmasını sağladık. Bir Super App’in, pek çok laboratuvar testinden ve denetimden geçerek verileri koruyabileceği konusunda güvence vermesi ve siber gücünü kanıtlaması gerekiyor. KOBIL’in şu ana kadar altyapısını oluşturduğu bütün Super App’ler, denetimleri sorunsuz geçti ve hiçbir siber tehdit, güvenliğimizi aşmayı başaramadı” açıklamasında bulundu.

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Super App pazar büyüklüğü 2032’de 714 milyar dolara ulaşacak