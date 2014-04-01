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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 2Ç2014 ekonomik sonuçlarını 23 Nisan'da açıklayacak

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, 2Ç2014 ekonomik sonuçlarını 23 Nisan'da açıklayacak

Cupertinolu teknoloji devi Apple, 2014 mali yılının 2.çeyrek sonuçlarını 23 Nisan’da açıklayacak.

iPad Air ve Retina iPad Mini ile iPhone 5s/5c’nin satışlarına odaklanılacak olan 2.çeyrekte Apple’ın 42-44 milyar dolar gelir ile %37-38’lik net kar marjı elde etmesi bekleniyor. Eğer beklentiler gerçekleşirse Apple, yıllık bazda neredeyse %0 büyümüş olacak.

Ayrıca yapılacak değerlendirme tele konferasında yöneticiler Tim Cook ve Peter Oppenheimer’ın mağazalardan yeni ürünlere kadar birçok önemli konuda açıklama yapması bekleniyor.

Apple, bir önceki çeyrekte 51 milyon iPhone ve 26 milyon iPad satışı gerçekleştirmişti.


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myhotyro 5 yıl en beğenilen
Heyecanla bekliyoruz. Keske bugün açıklasaydı. Nasıl geçecek 23 gün. Allahım sen bize sabır ver.
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ardarda45 5 yıl
23 Nisan neşe doluyor insan

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Led Zeppelin 5 yıl
İlk mesajı şikayet edip sildirsin konuyu açan arkadaş, böyle konular için gereksiz mesajlar bölümü var
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Elsa 5 yıl
Shady DH Apple görevlisi
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
Bu kadar boş haber yapılmaz arkadaş.
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seven44 5 yıl
zenginin malı züğürdün çenesini yorar
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myhotyro 5 yıl en beğenilen
Heyecanla bekliyoruz. Keske bugün açıklasaydı. Nasıl geçecek 23 gün. Allahım sen bize sabır ver.
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danGerfuLL 5 yıl myhotyro
myhotyro

Heyecanla bekliyoruz. Keske bugün açıklasaydı. Nasıl geçecek 23 gün. Allahım sen bize sabır ver.



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Mr. Jingles 5 yıl myhotyro
myhotyro

Heyecanla bekliyoruz. Keske bugün açıklasaydı. Nasıl geçecek 23 gün. Allahım sen bize sabır ver.


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