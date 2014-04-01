Apple, 2Ç2014 ekonomik sonuçlarını 23 Nisan'da açıklayacak

Cupertinolu teknoloji devi Apple, 2014 mali yılının 2.çeyrek sonuçlarını 23 Nisan’da açıklayacak.

iPad Air ve Retina iPad Mini ile iPhone 5s/5c’nin satışlarına odaklanılacak olan 2.çeyrekte Apple’ın 42-44 milyar dolar gelir ile %37-38’lik net kar marjı elde etmesi bekleniyor. Eğer beklentiler gerçekleşirse Apple, yıllık bazda neredeyse %0 büyümüş olacak.

Ayrıca yapılacak değerlendirme tele konferasında yöneticiler Tim Cook ve Peter Oppenheimer’ın mağazalardan yeni ürünlere kadar birçok önemli konuda açıklama yapması bekleniyor.

Apple, bir önceki çeyrekte 51 milyon iPhone ve 26 milyon iPad satışı gerçekleştirmişti.