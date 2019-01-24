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Apple AirPods 2 için geri sayım başladı

Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığını ne zaman çıkaracağı merak ediliyordu. DigiTimes'ın yeni raporuna göre AirPods 2, 2019'un ilk yarısında piyasaya sürülecek.
3 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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İlk çıktığında tasarımı dolayısı ile alay konusu olan AirPods, iOS cihazlarla eşleştirme kolaylığı ve rahat kullanımı sayesinde büyük rağbet görmüştü. Dolayısı ile yeni modelinin ne gibi özelliklere sahip olacağının merak edilmesi son derece normal. DigiTimes'a göre AirPods 2 beklemeye değer olabilir.
Ayrıca Bkz. "Apple nabız ölçer sensörü davasında uzlaşma sağladı"
Gazete Apple'ın 2019'un ilk yarısında AirPods 2'yi piyasaya sürmeyi planladığını ve yeni kablosuz kulaklığın sağlık takip özellikleriyle geleceğini iddia ediyor. Daha önceki yayınlanan raporlarda da AirPods 2'nin sahip olacağı sensörler sayesinde kalp atış hızı takibi ve vücut sıcaklığı gibi biyometrik ölçümler yapabileceği belirtilmişti.

Çelişkili iddialar var

DigiTimes'ın ortaya attığı bu iddialar henüz resmi olarak doğrulanmadığı için şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Bununla birlikte Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığını bu yıl piyasaya sürmeyeceğini iddia eden haberler bile var. Son raporlarda AirPods 2'nin gürültü önleme özelliği, geliştirilmiş suya dayanıklılık, Bluetooth 5.0 desteği ve daha uzun pil ömrü sunabileceği belirtilmişti.

https://www.digitimes.com/news/a20190123PD209.html Yorum Yaz
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Erasmus78 3 ay en beğenilen
Airpods'ların en önemli iki özelliği uzun süreli kullanımlarda kulak ağrısı yapmamaları ve asla kulaktan kayıp düşmemeleridir. İlk defa bu yönde şikayetler duydum. Bir senedir kendim de kullanıyorum, hiç bir şekilde ne ağrı ne de kulaktan kayma problemi yaşadım.
Bu kulaklıklarda özellikle sese hassas kişiler müzik dinleyemez. Dinler de istediği zevki alamaz. İzolasyon yok, gürültü önleme yok, sürücüler de öyle muazzam değildir muhtemelen. Ama telefon görüşmeleri için de bu kulaklıklardan iyisi yok.
Airpods'ların en önemli iki özelliği uzun süreli kullanımlarda kulak ağrısı yapmamaları ve asla kulaktan kayıp düşmemeleridir. İlk defa bu yönde şikayetler duyd...
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XanthiN 3 ay
Daha kaliteli ve ucuz alternatifleri varken alınmaz.
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abboww 3 ay
Zamanında AirPods ile Bose quietcomfort 35ii arasında kalmıştım aylarca en son Bose aldım iyiki almışım siri tuşu var nfc var 3 kademeli prof gürültü önleyici var dış ortam seslerini bastırıyor basslar bangır bangır tizler dengeli sesler kaliteli ve yüksek abartısız olarak şarjı en az 18 saat kesintisiz müzik sağlıyor şarjı bitince ise kablo takıp müziğe devam ediyorsunuz banttaki yastıklar lüks otomobillerdeki kullanılan üstün kalite malzemelerden kulakları ağrıtmıyor(gürültü engelleme kablo ile çalışmaz) taşıma çantası çok kaliteli ve darbeden koruyor🎧 299 € lakin spor yapan biri olarak spor için uygun değil diyorum
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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drjacob 3 ay
gelsin o da gelsin
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sericik 3 ay
tasarım bu sene değişmez bence
değişen şey kablosuz şarj imkanı veren kutusu olacaktır
seneye tasarımsal değişiklikler artıgelişmiş özellikler beklenebilir
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the_dedektif 3 ay
Gösteriş için alacak illaki olacaktır.Daha uygun alternatifleri çok.
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DH Misafiri 3 ay
Hem çok pahalı hem de şarjı çabuk bitiyor. Kulaklarımda küpe gibi kulaklık olsun istemem açıkçası :)
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mgokhanozen 3 ay
Standart olarak daha uzun pil ömrü, daha iyi ses kalitesi vs. olacaktır. Çok pahalı "çünkü" ses kalitesi yeterli değil diyenler çıkacaktır ama unutmamak gerekir ki bu cihazlar kolaylık ve rahatlık vaat ediyorlar. Türkiye şartlarına göre mecburen yüksek fiyatı ama ABD'de 150 dolara bu kulaklıktan satın alsam ucuz bile derim.
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intel7mix 3 ay mgokhanozen
ABD yaşasanız bu ürünede ucuz demezsainiz. O zaman dolar kuruna göre daha iyi cihazlar karşınıza çıkacak.
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veteriner69 3 ay
Herşeyiyle airpods dan daha iyi şu var:
Jabra Elite Active 65t 
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Erasmus78 3 ay en beğenilen
Airpods'ların en önemli iki özelliği uzun süreli kullanımlarda kulak ağrısı yapmamaları ve asla kulaktan kayıp düşmemeleridir. İlk defa bu yönde şikayetler duydum. Bir senedir kendim de kullanıyorum, hiç bir şekilde ne ağrı ne de kulaktan kayma problemi yaşadım.
Bu kulaklıklarda özellikle sese hassas kişiler müzik dinleyemez. Dinler de istediği zevki alamaz. İzolasyon yok, gürültü önleme yok, sürücüler de öyle muazzam değildir muhtemelen. Ama telefon görüşmeleri için de bu kulaklıklardan iyisi yok.
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BOLDVIPER 3 ay
Ben buna hayatta para vermem tamam 150 200 lira olsun kafi, sanki bose kalitesi veriyor alternatifi yok ucuz fiyatlara sıkıntı orada
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Strange Night 3 ay BOLDVIPER
100 liraya aldığım Sony mdr xb50ap eminim ki kaç kat pahalı AirPods'tan daha iyi ses kalitesine sahiptir. Sürücüsünün büyüklüğü bile yeter
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