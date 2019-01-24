Apple AirPods 2 için geri sayım başladı

İlk çıktığında tasarımı dolayısı ile alay konusu olan AirPods, iOS cihazlarla eşleştirme kolaylığı ve rahat kullanımı sayesinde büyük rağbet görmüştü. Dolayısı ile yeni modelinin ne gibi özelliklere sahip olacağının merak edilmesi son derece normal. DigiTimes'a göre AirPods 2 beklemeye değer olabilir.

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Gazete Apple'ın 2019'un ilk yarısında AirPods 2'yi piyasaya sürmeyi planladığını ve yeni kablosuz kulaklığın sağlık takip özellikleriyle geleceğini iddia ediyor. Daha önceki yayınlanan raporlarda da AirPods 2'nin sahip olacağı sensörler sayesinde kalp atış hızı takibi ve vücut sıcaklığı gibi biyometrik ölçümler yapabileceği belirtilmişti.

Çelişkili iddialar var

DigiTimes'ın ortaya attığı bu iddialar henüz resmi olarak doğrulanmadığı için şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Bununla birlikte Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığını bu yıl piyasaya sürmeyeceğini iddia eden haberler bile var. Son raporlarda AirPods 2'nin gürültü önleme özelliği, geliştirilmiş suya dayanıklılık, Bluetooth 5.0 desteği ve daha uzun pil ömrü sunabileceği belirtilmişti.

https://www.digitimes.com/news/a20190123PD209.html