Microsoft Edge'e yapay zeka destekli yeni özellikler eklendi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Microsoft, Edge tarayıcısı için kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yeni bir güncelleme yayınladı. Şirketin kullanıma sunduğu 138.0.3351.55 numaralı sürüm, tarayıcıya yapay zeka destekli özellikler kazandırıyor. Ayrıca çeşitli hata düzeltmeleri ve güvenlik yamaları içerdiğini de belirtelim.

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Yazılım devi, tarayıcıya entegre ettiği yapay zeka asistanı Microsoft Copilot'u daha işlevsel hale getirmek için iki yeni özellik ekledi. Bunlardan ilki olan Microsoft 365 Copilot Sohbet Özetleme, kullanıcıların ziyaret ettikleri web sayfalarının özetini alabilmelerini sağlıyor. Sağ tık menüsünden erişilebilen bu işlev, sayfa üzerindeki içeriği analiz ediyor ve kısa bir özet sunuyor.

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Yapay zekalı geçmiş arama

İkinci özellik ise, yeni sekme sayfasındaki arama alanına entegre edilen Copilot istemleri. Bu sayede kullanıcılar, arama yaparken yapay zekadan öneriler alarak aradıkları şeye daha hızlı ve verimli şekilde ulaşabilecekler. Ayrıca, arama alanına bir Copilot simgesi de eklendi. Bu simgeye tıklayarak mevcut arama sorgunuzu doğrudan yapay zeka asistanına gönderebiliyorsunuz. Tüm bunlar, uzun içeriklerle uğraşan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

Güncellemeyle gelen bir diğer önemli yenilik ise yapay zeka destekli geçmiş arama özelliği. Bu özellik sayesinde tarayıcı geçmişinizdeki siteleri eş anlamlı kelimelerle, ifadelerle ya da hatalı yazılmış kelimeler kullanarak bulabileceksiniz. Üstelik bu işlem tamamen cihaz üzerinde gerçekleşiyor ve kişisel veriler Microsoft sunucularına gönderilmiyor. Yine de kullanıcı gizliliği konusunda endişe duyuyorsanız bu özellikleri istediğiniz zaman kolayca devre dışı bırakma şansını var.

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Microsoft Edge'e yapay zeka destekli yeni özellikler eklendi

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