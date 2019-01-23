Apple nabız ölçer sensörü davasında uzlaşma sağladı

Teknoloji devlerinin görkemli etkinliklerle tanıttığı yeniliklerinin arka planında zaman zaman hoş olmayan durumlar yaşanabiliyor. FaceTime teknolojisinde bazı patentleri ihlal ettiği için 500 milyon dolar civarında tazminata çarptırılan Apple, nabız ölçer sensörü davasında ise uzlaşma sağladı.

Yine ihlal söz konusu

Firmanın Apple Watch akıllı saatlerinde kullandığı nabız ölçer sensörünün bazı teknolojilerinin Valencell firmasına ait patentleri ihlal ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Valencell, davalı firmanın 2013 yılında Apple Watch geliştirme aşamasında incelediği PerformTek-Powered teknolojisini izinsiz olarak kullandığını savunuyor.

Ayrıca Bkz.

"Fitbit kurumlara yönelik Inspire fitness bilekliklerini duyurdu"

Ocak 2016 tarihinde ABD’de açılan davada Valencell firması 4 patentinin ihlal edildiğini ifade ediyor. Yaklaşık 3 yıldır devam eden davada Apple en sonunda uzlaşmaya karar verdi ve zararın tazmini konusunda belirli bir meblağ konusunda anlaşma sağlandı.

Şimdilik her iki firma da uzlaşma meblağının ne kadar olduğu konusunda bir açıklama yapmıyor. Bununla birlikte Apple Watch satışlarını düşündüğümüzde Valencell’in yüksek bir miktar talepte bulunması şaşırtıcı olmaz.

Valencell hali hazırda LG ve Intel gibi firmalara da teknoloji sağlıyor. Bunlarla patent anlaşması mevcut ancak Apple gibi Fitbit de nabız ölçüm teknolojilerini izinsiz kullandığı için davalık olmuştu. Şu anda Apple davadan çıktı ancak Fitbit ile Valencell arasındaki dava devam ediyor.