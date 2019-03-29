Apple AirPower kablosuz şarj cihazı iptal edildi!

iPhone X ile akıllı telefonlarına kablosuz şarj imkanı tanıyan Apple, AirPower isimli kablosuz şarj cihazını da ilk olarak 2017 yılının Eylül ayında gösterdi. 2018 yılında piyasaya sürülmesi beklenen AirPower, devrelerindeki aşırı ısınma sorunu vb. sebeplerle sürekli ertelendi. Bugün ise Apple’ın AirPower üretimini iptal ettiği öğrenildi.

Apple standartlarını karşılamıyor

Apple donanım mühendisliği kıdemli başkan yardımcısı Dan Riccio tarafından TechCrunch sitesine yollanan mailde AirPower'ın, Apple standartlarını yakalayamamasından dolayı projenin iptal edildiği belirtiliyor. Bahsedilen mailin bir kısmı şu şekilde;

“Oldukça çabaladıktan sonra, AirPower'ın yüksek standartlarımıza ulaşamayacağını görüp projeyi iptal ettik. Bu ürünün tanıtılmasını dört gözle bekleyen müşterilerden özür dileriz. Geleceğin kablosuz olduğuna ve kablosuz deneyimini ilerletmeye kararlı olduğumuza inanmaya devam ediyoruz...”

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AirPower tanıtılalı 550 günden fazla oldu ve her ay farklı bir sızıntıyla gündemi meşgul etti. Bunlardan en yakını yeni AirPods’un kablosuz şarj kutusu üzerinde görülen AirPower görseliydi. AirPower aynı anda üç cihazı şarj edebilme gibi ilginç özellikleri kullanıcılara sunma vaadinde bulunuyordu. Sonuç olarak tüm bu beklentilere rağmen AirPower kablosuz şarj cihazı iptal edildi.

https://techcrunch.com/2019/03/29/apple-cancels-airpower-product-citing-inability-to-meet-its-high-standards-for-hardware/