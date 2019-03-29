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Apple AirPower kablosuz şarj cihazı iptal edildi!

Apple’ın 2017 yılında iPhone X ile birlikte duyurduğu AirPower kablosuz şarj matı uzun zamandır bekleniyor. Bir türlü piyasaya sürülemeyen AirPower’ın an itibariyle iptal edildiği öğrenildi.
1 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Apple AirPower kablosuz şarj cihazı iptal edildi!
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iPhone X ile akıllı telefonlarına kablosuz şarj imkanı tanıyan Apple, AirPower isimli kablosuz şarj cihazını da ilk olarak 2017 yılının Eylül ayında gösterdi. 2018 yılında piyasaya sürülmesi beklenen AirPower, devrelerindeki aşırı ısınma sorunu vb. sebeplerle sürekli ertelendi. Bugün ise Apple’ın AirPower üretimini iptal ettiği öğrenildi.

Apple standartlarını karşılamıyor

Apple donanım mühendisliği kıdemli başkan yardımcısı Dan Riccio tarafından TechCrunch sitesine yollanan mailde AirPower'ın, Apple standartlarını yakalayamamasından dolayı projenin iptal edildiği belirtiliyor. Bahsedilen mailin bir kısmı şu şekilde;

“Oldukça çabaladıktan sonra, AirPower'ın yüksek standartlarımıza ulaşamayacağını görüp projeyi iptal ettik. Bu ürünün tanıtılmasını dört gözle bekleyen müşterilerden özür dileriz. Geleceğin kablosuz olduğuna ve kablosuz deneyimini ilerletmeye kararlı olduğumuza inanmaya devam ediyoruz...”

Ayrıca Bkz. "Apple Watch EKG özelliği Avrupa’ya geliyor"

AirPower tanıtılalı 550 günden fazla oldu ve her ay farklı bir sızıntıyla gündemi meşgul etti. Bunlardan en yakını yeni AirPods’un kablosuz şarj kutusu üzerinde görülen AirPower görseliydi. AirPower aynı anda üç cihazı şarj edebilme gibi ilginç özellikleri kullanıcılara sunma vaadinde bulunuyordu. Sonuç olarak tüm bu beklentilere rağmen AirPower kablosuz şarj cihazı iptal edildi.


https://techcrunch.com/2019/03/29/apple-cancels-airpower-product-citing-inability-to-meet-its-high-standards-for-hardware/ Yorum Yaz
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zero fear 1 ay en beğenilen
Bir kablosuz şarj standını üretemediler.. Bu ne beceriksizliktir yetiş eyy Steve Jobs..
Gerçek inovasyon da Apple'ın nasıl çuvalladığı ortaya çıkmıştır. Ekrana entegre parmak izini beceremedikleri için getirdikleri yüz tarama garabeti de bunu destekleyen örneklerden biridir
Bir kablosuz şarj standını üretemediler.. Bu ne beceriksizliktir yetiş eyy Steve Jobs..Gerçek inovasyon da Apple'ın nasıl çuvalladığı ortaya çıkmıştır. Ek...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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hazarRS 1 ay
Altı üstü kablosuz şarj aleti. Bu kadar paranız var, insan gücü-beyin gücünüz var, sınırsız ar-ge yeteneğiniz var. Böyle imkanlara rağmen ortaya yenilikçi bir ürün çıkaramıyorsanız yazık. Neredeyse 100yıl önce Tesla'nın o imkansızlıklarla yaptığı yenilikleri insanlar günümüz imkanlarıyla yapamıyor. Sözüm sadece Apple'a da değil, 1 gün şarjı dayanan akıllı telefon üretenlere, katlanabilir ekran diye yamuk yumuk ürünler çıkaranlara da sözüm.
Altı üstü kablosuz şarj aleti. Bu kadar paranız var, insan gücü-beyin gücünüz var, sınırsız ar-ge yeteneğiniz var. Böyle imkanlara rağmen ortaya yenilikçi bir ü...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Kerim5100 1 ay
Diğer firmalardan çok daha iyi yapıp piyasaya sürecekler diyenleri piste alalım XD
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SEHZADE63 1 ay
1-2 hafta önce geliyo diye haber yaptinizz satişa cikiyor dediniz şimdi iptal haberi yapiyosunuz yani aldiginiz haberler yalan dolan mi dalga gecer gibi haber yayin yapiyosunuz.!!!
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servusdedurantem 1 ay
Kablosuz şarj üretemiyor değil haberi araltırmayan yığınla var mevcut teknoloji şarj cihazını ortalamanızı gerwktiriyor büyükse belli noktalardan olabiliyor Apple nereye atarsan at şarj olsun üretti tek sorun alırı ısınma fizik kuralları nedeniyle küçük boyutta olmuyor şimdilik ya çoo büyük yapacaktı ya vazgeöecekti mevcut pşyasadakiler ocak gözü gibi belli noktalardan aktif olabilşyor sadece
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BABAHAKKI 1 ay
Apple adına rezillik gerçekten.
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alemburda34 1 ay
Neyse artık sizde Samsung marka alın :)
samsung.com/...
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DH Misafiri 1 ay
eskisi gibi kazıklayamıyoruz. plastik kabloya 100 lira, alete 1000 lira istesek almazlar diye vazgeçmişlerdir.
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Bossadam 1 ay
İnoveyşın the end Rezilsin Apple silinip gideceksin
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Fenomenon 1 ay
Saçma bir durum cidden. Hem iphone kablosuz şarj destekliyor hem de apple şarj standı çıkarmıyor.
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matador_mirkhan 1 ay
Bi şarj cihazını yapmak cidden ne kadar zor olabilir apple gibi firma için. Anlarız hani ilk defa piyasaya sürülecek bi ürün olsa ama piyasada zibille yıllardır kablosuz şarj cihazları var. Hiç olmadı kendi bünyesindeki bi firmanın ürününün üzerine elma koy gerisini kopyala yapıştır yap sür piyasaya. Adamlar neyin peşindeki elllaamm
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yorumculuklar 1 ay
Geleceği "kablosuz" olarak gören bir firmanın ürünlerini buna göre evirirken olası sorunları ve handikapları göz önüne almadan mı bu geleceğe karar verdiler acaba... Komik bir durum gerçekten.
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ymhaslaman 1 ay
14000₺'lik telefon kutusuna hâla standart şarj cihazı koyan firmadan da bu beklenirdi.
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HABERİN ETİKETLERİ
apple airpower, kablosuz şarj cihazı ve
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