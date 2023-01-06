DH Android uygulaması yeni konu ekranıyla karşınızda!

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DH Android uygulaması sizlerin de geri dönüşleri ve yardımlarıyla beraber uzun soluklu bir dönüşüm sürecinde. Bu dönüşüm sürecinin belki de en önemli ve büyük halkasını sizlere sunduğumuzu bildirmekten de büyük gurur duyuyoruz. Uygulama üzerinde en çok vakit geçirdiğiniz konu sayfamızı; yeni tasarım, yeni özellikler ve en önemlisi çok daha performanslı bir halde huzurlarınıza sunuyoruz.

Tozlu geçmişi geride bıraktık

Neredeyse örümcek ağı bağlamış eski konu sayfamızı güncel teknolojilerle hayata döndürmek uzun zamandır aklımızda olan bir hamleydi. Ancak altyapımızı Android platformunun güncel standartları seviyesine getirmek ve bu yenilemede bizlere eşlik edecek mimari, teknolojik çözümleri planlamak haliyle biraz vaktimizi aldı. Emin olduğumuz tek şey ise bu vakti oldukça verimli değerlendirerek sizlere gerçek manada kayda değer bir fark yaşatacağımız oldu.

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En küçük parçasına kadar ayrılmış mesajlar

Yeni özelliklerden ve gelişmelerden bahsetmeden önce performans noktasındaki ilerlemelerden bahsedelim. Yeni konu detay sayfası gücünü en küçük parçasına kadar ayrılmış mesaj içeriklerinden alıyor. Bildiğiniz üzere forum içerisinde bir mesaj yazarken herhangi karakter limiti bulunmuyor. Ek olarak bir mesaj içerisinde yüzlerce görsel, bağlantı ve video bulunabileceğini düşündüğümüzde oldukça maliyetli bir yapı bizleri karşılıyor. Bu noktada eski konu detay sayfası maalesef bır mesaj içerisindeki tüm içeriği aynı anda yüklemeye çalıştığı için Android telefonlarınızda hem performans hem de güç tüketimi noktasından oldukça hantal kalıyordu.

Yeni konu detay ekranında mesajlar en küçük parçasına kadar ayrıldığı için ilgili mesajın sadece ekranda gözüken kısmı kadar yükleme işlemi gerçekleştiriyor. Haliyle bu davranış performans ve güç tüketiminde iyileşmeler başta olmak üzere, kaydırma performansını da yeni bir seviye ulaştırıyor.

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Forum ve ana sayfayı takip eden birçok yazılımcı, yazılımcı adayı ve hobi olarak yazılımla ilgilenen üyelerimize de küçük bir spoiler verelim. Bu konuda edindiğimiz bilgi birikimini detaylı olarak açıkladığımız Medium yazımız yakında yayında olacak. Ancak bu haber özelinde yeni konu detayın özelliklerini incelemeye devam edelim.

Konu Özeti

Konuyu favoriye ekleme, açıldığı forum bölümünü görme, mesaj sıralamasını değiştirme ve konunun istatistiksel verilerini inceleme gibi işlemleri yapabileceğiniz ana bir ekranımız var artık. Konu Özeti olarak isimlendirdiğimiz bu ekrana, herhangi bir konu içerisinde üst tarafta bulunan başlık kısmına dokunarak ulaşabilirsiniz. Konuyu paylaşma, konuda bulunan görselleri inceleme ve bildirim/favori işlemlerinizi de bu ekrandan yapabildiğinizi göreceksiniz. Ayrıca daha fazla istatistik arayan kullanıcılarımız için Konu Bilgisi ekranına da buradan ulaşabilirler. Konu Bilgisi ekranı Açılış Zamanı, Son Yanıt Zamanı, Toplam Yanıt Sayısı, Görüntülenme Sayısı gibi temel ayrıntılarla beraber, Ortalama Yanıt Aralığı, Konudaki Beğenilerin Toplamı gibi ilginç istatistiklere de ev sahipliği yapıyor.

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Ayrıca yine Konu Bilgisi ekranında bulunan filtreleme özelliği sayesinde, konu içerisindeki resim/bağlantı içeren yanıtları filitreleyerek gezebilirsiniz. Bildirimler, e-posta aboneliği ve görünürlük gibi ayarları da inceledikten sonra son olarak konuya en çok yazana üyeleri ve yazılan mesajların platformlar göre dağılımına bakabilirsiniz.

Üyelerle ilgili daha fazla detay

Her mesajın başında bulunan üyeye ait bölümümüz artık daha fazla detayı çok daha fonksiyonel bir yapıda karşınızda. İlgili üyeyi hızla takip etmek, eklediğiniz kişisel notları incelemek, konu sahibini ileriki sayfalarda kaybetmemek gibi özelliklerin yanında alışık olduğumuz üye rütbelerini ve 20 yıl ve üzeri zamandır bizimle birlikte olan kullanıcılarımıza verdiğimiz rozeti burada görebilirsiniz.

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Ayrıca Futbol, Motorlu Araç, Cep Telefonları gibi forumlarda profiliniz üzerinden seçtiğiniz ilgili tercihler avatarınızın yanında belirecek. Böylece bu forum bölümleri altındaki konuların çok daha keyifli ve kullanışlı hale gelmesini amaçlıyoruz.

Tabii ki her mesajın yanında bulunan üç nokta menü üzerinden de üye bloklama, özel mesaj atma, şikayet etme gibi temel özelliklerle beraber o mesaja özel istatistikleri de görebilirsiniz.

Çevrimdışı mod

Yeni konu ekranını geliştirirken en büyük meydan okumalardan biri de çevrimdışı özellikler oldu. Hem daha önce gezdiğiniz konulara tekrar erişirken daha hızlı bir deneyim elde etmeniz hem de internet erişiminiz yokken uygulamayı kullanmaya devam edebilmeniz için gelişmiş bir çevrimdışı mod sizleri bekliyor.

Uygulamayı geri açtığınızda en son kaldığınız sayfadan devam etme gibi alışık olduğunuz özelliklerle beraber eski konu ekranında alışık olduğunuz birçok detay da yeni konu ekranında korunuyor.

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Tabii ki daha fazlası var

Yepyeni ve ferah tasarımıyla beraber 4 farklı renk moduna ev sahipliği yapan konu ekranı kolay takip edilebilir zincir mesajlar, gif destekli avatarlar, sıcak fırsat bağlantı abonelikleri, Twitter, Facebook, Instagram gömülü linkeri ve dahili videolar gibi bir çok özelliği de barındırıyor. Haberin uzunluğundan da fark edebileceğiniz üzere hepsini saymamız maalesef mümkün değil. Bu noktada sizleri DH uygulamasının en güncel sürümünü indirmeye ve kendi deneyimlerinizi bize aktarmaya davet ediyoruz.

Teşekkürler

DH Android uygulamasındaki en büyük değişimlerden biri olan yeni konu ekranın geliştirilmesinde Android ekibimize ek olarak, hayata bürünmüş tüm bu ekranların mimarı UI/UX ekibimiz ve arka planda verileriyle eşlik eden Backend ekibimizin emekleri bulunuyor. Ayrıca detaylı testleri ve geri dönüşleri için test ekibimize, tüm bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen yöneticilerimize de teşekkürlerimizi iletelim.

DH Android Ekibi

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.donanimhaber.dhandroid

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DH Android uygulaması yeni konu ekranıyla karşınızda!