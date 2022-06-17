DH Android Uygulaması geliştirme günlüğü #8

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DH Android uygulamasındaki yenilikleri ve gelecek planlarımızı, sizlere aktardığımız geliştirme günlüğü ile karşınızdayız. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine (tam olarak bir “1” kişi) yeniden sahalara dönme kararı aldık. Gelin önce son geliştirme günlüğünden bu yana uygulamada neler değişti onlara bakalım. Daha sonrasında da şu anda üzerinde çalıştığımız ve uygulama deneyiminizi yeni bir boyuta çıkaracak gelecek planlarımızdan bahsedelim.

Ne değişmedi ki

Değişmeyen tek şeyin deği.. klişeler de değişmediği gördüğünüz üzere. Üzerinden aylar geçmesi sebebiyle son geliştirme günlüğü ile şu anda okuduğunuz bu günlük arasında uygulama tamamıyla kabuk değiştirdi diyebiliriz. Daha önce bahsettiğimiz eski altyapılı bölümlerimizi Kotlin ve MVVM ve eşleniğindeki yeni teknolojilerle şekillenen yeni mimarimize geçirme noktasında son halkadayız. Uygulamada gördüğünüz birçok kısım artık Google tarafından Android platformu için önerilen en güncel teknolojilerden güç alıyor.

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Son günlükten bu yana yenilenen sayfaları; Forum destek, şikayet, uyarı, sistem tavsiyeleri sekmesi, bildirim, cevaplanan mesajlar, popüler forumlar, dükkan ilan, taslaklar, topluluk kuralları, üyelik sözleşmesi, popüler konular, forum yönetimi, künye ve iletişim ekranları vb. olarak sıralayabiliriz.

Tam sıcak fırsat havası

Uygulamanın forum anasayfasındaki değişimin birçoğunuz farkındadır. Burada deneyiminizi baltalıyabilecek tasarımsal ve performans sorunları üzerine tüm uygulama genelini kapsayacak şekilde geliştirmeler yaptık. Hatta uygulama açılış hızındaki pozitif geri dönüşleriniz de buradaki çalışmalarımızın başarısını bizlere gösteren somut deliller oldu. Hepinize burdan yine teşekkürlerimizi iletelim.

Buna ek olarak başta sıcak fırsatlar forumu olmak üzere bazı forumlarımızda ek güvenlik önlemleri ile bot hesapları engellemeye yönelik geliştirmeler yaptığımızı da ekleyelim. Robot değilseniz bu maddeyi dert etmenize gerek yok. (Gelecekteki bilinç kazanmış robotları bu cümlenin dışında tuttuğumuza dair bilgilendirmemizi de yapalım.)

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Şöyle arada kalan birkaç değişimden de söz etmeden olmaz. Mesela; TikTok videoları için önizlemeler, video yükleme sisteminde performans ve eski android sürümlü cihaz iyileştirmeleri, sistem belleği tüketimi üzerine iyileştirmeler, haber içeriklerinde tasarımsal değişiklikler, Android TV uygulamamız için hata düzeltmeleri, uygulama simgelerinin yüksek çözünürlüklü cihazlar için düzenlenmesi, Facebook ile giriş seçeneği iyileştirmeleri, Xiaomi cihazlarda kaynaklanan renk sorunlarının giderilmesi bunlardan bazıları.

Yaz şarkıları ve gelecek planlarımız

Yaz şarkıları için forumdan özel mesaj atabilirsiniz, seve seve yardımcı olabiliriz. 2022 Summer Hits hazırlıklıkları tamamlandı. Neyse asıl konumuz olan uygulamanın gelecek planlarına dönecek olursak bizi de şu an oldukça heyecanlandıran bir geliştirmenin içindeyiz. Evet, uygulama içerisinde birçok ekran ile tüm forum ve portal deneyimini sizlere bir arada yaşatmaya çalışıyoruz ancak çoğunuzun en çok vakit geçirdiği yerin konular olduğunu biliyoruz.

DH Android Uygulaması geliştirme günlüğü #7 8 ay önce eklendi

Yaklaşık bir ay önce başladığımız yeni konu ekranı, uygulamadan aldığınız deneyimi bambaşka bir seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor. Uygulamamızın yeni tasarım dili ile daha okunabilir ve güncel görünümüyle bir yandan gözünüze hitap ederken bir yandan da çevrimdışı modlar, yeni listeleme özellikleri, ikinci el satışlar için yeni arayüzler ile aldığınız deneyimi de kat kat artırmayı planlıyoruz. Her mesajın kendi çapında zengin içerik barındıran yapısını da hesaba katınca haliyle biraz daha vaktimizi alabileceğini söyleyebiliriz. Ancak çabalarımız size mükemmel sonucu ulaştırmak yönünde. Kısacası beklediğime değdi dedirteceğiz sizlere.

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Yine bir günlüğün daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi tüm DH ekibine bu geliştirmelerdeki katkıları dolayısıyla teşekkürlerimizi iletelim. Uygulama ile ilgili isteklerinizi ve şikayetlerinizi ister bu haber altından isterseniz de çoğunuzun haberdar olduğu Android Uygulamamızın Güncelleme Geçmişi isimli konudan bizlere iletebilirsiniz.

DH Android Ekibi

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.donanimhaber.dhandroid

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DH Android Uygulaması geliştirme günlüğü #8