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Apple Watch EKG özelliği Avrupa’ya geliyor

Apple Watch Series 4 ile birlikte sunulan EKG özelliği bu hafta Avrupa kıtasında aktif hale geliyor. WatchOS 5.2 güncellemesi sonrasında 19 ülkede daha bu özellik kullanılabilecek.
1 ay
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Apple Watch
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple Watch Series 4 akıllı saatinde sunulan EKG özelliği ilk günden bu yana kullanıcıların ritmik bozukluklarını doğru bir şekilde tanılaması ile dikkat çekiyor. Yaygın kullanımı sağlık prosedürlerine bağlı olduğu için her ülkede bu özellik aktif değil.

19 ülkede

İlk olarak ABD’de kullanıma sunulan EKG özelliği elektrik tabanlı olarak çalışıyor ve Digital Crown ile diğer noktaya parmaklarınızı koyduğunuzda sinyaller göndererek kalbinizi analiz ediyor. Bu haliyle aritmi durumlarını net bir şekilde tespit edebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Turkcell TV+ uygulaması 12 milyon indirme rakamını geride bıraktı"

Apple sağlık komisyonlarından onay aldıkça EKG özelliğini erişime açıyor. WatchOS 5.2 güncellemesi ile birlikte Hong Kong, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, İngiltere ve İsviçre ülkelerinde

Diğer taraftan sadece Apple Watch Series 4 modelinde olan aritmi bildirimleri güncelleme ile önceki modellere de sunuluyor. Normalde EKG uygulaması ile kullanılan bildirim önceki modellerin nabız ölçer sensörü ile çalışacak şekilde entegre edildi.

Apple’ın bildirimin sağlıklı çalışabilmesi için Stanford Üniversitesi ile 400 bin gönüllü üzerinde testler yaptığı ifade ediliyor. Apple Watch modelleri sağlıklı tespit için 65 dakika boyunca en az 5 kere aritmi semptomu algılarsa uyarı verecek şekilde optimize edilmiş. WatchOS 5.2 güncellemesi başlamış durumda.

 

https://www.engadget.com/2019/03/28/apple-watchos-ecg-app/ Yorum Yaz
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JESKO 1 ay
EKG yok, e-sim yok, apple pay yok yok oğlu yok. Dünya da en pahalı apple ürünleri Türkiye de ve resmen bizi iplemiyor adamlar.
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alemburda34 1 ay
Onaylara takılmış verin işte şu çorba parasını
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alaz1903 1 ay
Bizim bakanlık katkı payını ödetmeden aritmiye falan baktırmaz :)
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Backspace7 1 ay
apple destek ile yaptıgım görüşmede şu aralar ekg ile cok talep ve soru geliyormus ve yazılım ekibi bununla ilgili calısyormus bizdede kullanıma sunulacak ekg özelliği dedi. şahsi fikrim yaz sonuna kadar bizde de kullanıma acılmıs olur dedi.
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The.Mafia 1 ay
Önemli olan ne kadar doğru ölçtüğü
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AssassinOrhan 1 ay
Türkiye'deki Apple yetkililerin gidip sağlık bakanlığına rapor yazması gerek. Muhtemelen önünü açacaklardır.
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dr20mouse 1 ay
Sağlık bakanlığından onay almadan gelmez. Apple'ın gelip başvurması lazım.
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Backspace7 1 ay
bize sittin sene gelmez. apple alakalı pek cok seyin gelmediği gibi.
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ramis78 1 ay
keşke bizede gelse büyük kolaylık
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yunusaticioglu 1 ay
bize ne zaman gelecek acaba
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astegon 1 ay yunusaticioglu
Bize zor gelir. Önüne gelen "Olmaz öyle şey" diyerek eleştirir.
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