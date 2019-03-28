Apple Watch EKG özelliği Avrupa’ya geliyor

Apple Watch Series 4 akıllı saatinde sunulan EKG özelliği ilk günden bu yana kullanıcıların ritmik bozukluklarını doğru bir şekilde tanılaması ile dikkat çekiyor. Yaygın kullanımı sağlık prosedürlerine bağlı olduğu için her ülkede bu özellik aktif değil.

19 ülkede

İlk olarak ABD’de kullanıma sunulan EKG özelliği elektrik tabanlı olarak çalışıyor ve Digital Crown ile diğer noktaya parmaklarınızı koyduğunuzda sinyaller göndererek kalbinizi analiz ediyor. Bu haliyle aritmi durumlarını net bir şekilde tespit edebiliyor.

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Apple sağlık komisyonlarından onay aldıkça EKG özelliğini erişime açıyor. WatchOS 5.2 güncellemesi ile birlikte Hong Kong, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, İngiltere ve İsviçre ülkelerinde

Diğer taraftan sadece Apple Watch Series 4 modelinde olan aritmi bildirimleri güncelleme ile önceki modellere de sunuluyor. Normalde EKG uygulaması ile kullanılan bildirim önceki modellerin nabız ölçer sensörü ile çalışacak şekilde entegre edildi.

Apple’ın bildirimin sağlıklı çalışabilmesi için Stanford Üniversitesi ile 400 bin gönüllü üzerinde testler yaptığı ifade ediliyor. Apple Watch modelleri sağlıklı tespit için 65 dakika boyunca en az 5 kere aritmi semptomu algılarsa uyarı verecek şekilde optimize edilmiş. WatchOS 5.2 güncellemesi başlamış durumda.