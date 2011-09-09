Apple, Almanya'daki davayı kazandı; Galaxy Tab 10.1'in satışı yasaklandı

Haftanın son iş günü Alman mahkemeleri Apple'ın Samsung'a açtığı davayı sonuçlandırdı; ihtiyati tedbir kararı doğru, Galaxy Tab 10.1'in Almanya'daki satışı yasaklandı.

Dusseldorf Mahkemesi'nin bugün verdiği karar neticesinde; dünyanın en değerli teknoloji şirketi konumunda olan Apple, bir süredir çeşitli ülkelerde sürdürdüğü patent davalarının en önemli ayaklarından biri olan Almanya'da haklı bulundu ve Samsung'un son dönemdeki en popüler tableti Tab 10.1'in satşına yasak geldi.

Kararı açıklayan duruşma hakimi Johanna Brueckner-Hofman, mahkemenin görüşünün tablet tasarımında Apple'ın Avrupa'da koruma altına aldığı tasarımın tek tasarım olmadığını ve başka tasarımlarında yapılabileceği yönünde olduğunu dile getirirken; bilgi sahibi kullanıcıların Tab 10.1 hakkındaki genel görüşlerinin Apple'ın tasarımına oldukça benzediğini düşündükleri ifade etti. Samsung'un Apple'ın koruma altındaki tasarımında yeterince uzak duramadığın altını çizen Brueckner-Hofman, Galaxy Tab'in arka tarafının Apple'ın tasarımından oldukça farklı olduğunu, ancak önemli olanın ön tasarım olduğunu ve önden her iki cihazında çok büyük benzerlik taşıdığını belirtti. Mahkeme başkanı, ayrıca, alınan kararın diğer Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli olmadığının altını çizdi.

Apple cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken; Samsung, alınan kararın Almanya'daki tüketicilerin seçim yapabilme özgürlüğünü ve tasarım yeniliğini kısıtladığını ifade ederken; karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta da Galaxy Tab 7.7'nin IFA 2011 fuarında sergilenmesine yasak getirilmişti.

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