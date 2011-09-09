Apple, Almanya'daki davayı kazandı; Galaxy Tab 10.1'in satışı yasaklandı

Haftanın son iş günü Alman mahkemeleri Apple'ın Samsung'a açtığı davayı sonuçlandırdı; ihtiyati tedbir kararı doğru, Galaxy Tab 10.1'in Almanya'daki satışı yasaklandı.
Dusseldorf Mahkemesi'nin bugün verdiği karar neticesinde; dünyanın en değerli teknoloji şirketi konumunda olan Apple, bir süredir çeşitli ülkelerde sürdürdüğü patent davalarının en önemli ayaklarından biri olan Almanya'da haklı bulundu ve Samsung'un son dönemdeki en popüler tableti Tab 10.1'in satşına yasak geldi.
Kararı açıklayan duruşma hakimi Johanna Brueckner-Hofman, mahkemenin görüşünün tablet tasarımında Apple'ın Avrupa'da koruma altına aldığı tasarımın tek tasarım olmadığını ve başka tasarımlarında yapılabileceği yönünde olduğunu dile getirirken; bilgi sahibi kullanıcıların Tab 10.1 hakkındaki genel görüşlerinin Apple'ın tasarımına oldukça benzediğini düşündükleri ifade etti. Samsung'un Apple'ın koruma altındaki tasarımında yeterince uzak duramadığın altını çizen Brueckner-Hofman, Galaxy Tab'in arka tarafının Apple'ın tasarımından oldukça farklı olduğunu, ancak önemli olanın ön tasarım olduğunu ve önden her iki cihazında çok büyük benzerlik taşıdığını belirtti. Mahkeme başkanı, ayrıca, alınan kararın diğer Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli olmadığının altını çizdi.
Apple cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken; Samsung, alınan kararın Almanya'daki tüketicilerin seçim yapabilme özgürlüğünü ve tasarım yeniliğini kısıtladığını ifade ederken; karara itiraz edeceklerini açıkladı.
Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta da Galaxy Tab 7.7'nin IFA 2011 fuarında sergilenmesine yasak getirilmişti.
<a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-09-09/apple-wins-ruling-for-german-samsung-galaxy-tablet-10-1-ban.html">Bloomberg </a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple son günlerde fazla güçlenmesinin etkisiyle teknoloji dünyasının adeta şımarık çocuğu haline geldi. Bu firmanın bu kadar güçlenmesinin suçlusu da yine biz tüketicileriz. Samsung'un da hatalı olduğu yönler yok değil. (30 pin konektör kullanması gibi)
Ama bu habere sevinenleri, hatta neredeyse zil takıp oynamaya kalkışacakları anlayabilmiş değilim. Apple'ın dilerseniz tüm ürünlerini satın alın ama o ürünlerin sizi kontrol altına almasına da izin vermeyin. Fanatiklik tamamen anlamsızdır.
2- Düsseldorf mahkemesi Apple'i haklı bularaka Galaxy Tab 10.1 in Almanya'da satışlarını yasakladı.
3- Hollanda mahkemeleeri Apple'i haklı bularak bazı Galaxy ailesi üyelerinin hollanda satışını yasakladı.
4- Avustralya mahkemeleri Apple'i haklı bularak Galaxy Tab'in Avustralya'da satışını durdurdu.
5- Japonya mahkemeleri de paralel bir karar alırsa;
Şimdi Apple'a kızanlar ne düşünüyor merak ediyorum.
a-) Apple mahkemelere para yedirdi.
b-) Tüm bu mahkemelerde kararları verenler Aptal!
C ye Apple belki de haklı olabilir maddesini koyacaktım ama böyle düşünen birinin çıkacağını zannetmediğim için boşuna yer kaplamasın dedim. Yani sizlere göre tüm bu mahakemeler ve Apple haksız. Samsung ve siz haklısınız öyle mi?
Bir de Apple'cıları fanatizm ile suçlarsınız. Aslında bu mahkeme kararları sizin gibi düşünenlerin Anti Apple fanatikliğini belgelemiş oldu.