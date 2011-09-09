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Apple, Almanya'daki davayı kazandı; Galaxy Tab 10.1'in satışı yasaklandı

7 yıl
10,3b
1
171
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Apple, Almanya'daki davayı kazandı; Galaxy Tab 10.1'in satışı yasaklandı
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Haftanın son iş günü Alman mahkemeleri Apple'ın Samsung'a açtığı davayı sonuçlandırdı; ihtiyati tedbir kararı doğru, Galaxy Tab 10.1'in Almanya'daki satışı yasaklandı.

Dusseldorf Mahkemesi'nin bugün verdiği karar neticesinde; dünyanın en değerli teknoloji şirketi konumunda olan Apple, bir süredir çeşitli ülkelerde sürdürdüğü patent davalarının en önemli ayaklarından biri olan Almanya'da haklı bulundu ve Samsung'un son dönemdeki en popüler tableti Tab 10.1'in satşına yasak geldi.

Kararı açıklayan duruşma hakimi Johanna Brueckner-Hofman, mahkemenin görüşünün tablet tasarımında Apple'ın Avrupa'da koruma altına aldığı tasarımın tek tasarım olmadığını ve başka tasarımlarında yapılabileceği yönünde olduğunu dile getirirken; bilgi sahibi kullanıcıların Tab 10.1 hakkındaki genel görüşlerinin Apple'ın tasarımına oldukça benzediğini düşündükleri ifade etti. Samsung'un Apple'ın koruma altındaki tasarımında yeterince uzak duramadığın altını çizen Brueckner-Hofman, Galaxy Tab'in arka tarafının Apple'ın tasarımından oldukça farklı olduğunu, ancak önemli olanın ön tasarım olduğunu ve önden her iki cihazında çok büyük benzerlik taşıdığını belirtti. Mahkeme başkanı, ayrıca, alınan kararın diğer Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli olmadığının altını çizdi.

Apple cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken; Samsung, alınan kararın Almanya'daki tüketicilerin seçim yapabilme özgürlüğünü ve tasarım yeniliğini kısıtladığını ifade ederken; karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta da Galaxy Tab 7.7'nin IFA 2011 fuarında sergilenmesine yasak getirilmişti.

Apple, Almanya'daki davayı kazandı; Galaxy Tab 10.1'in satışı yasaklandı
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<a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-09-09/apple-wins-ruling-for-german-samsung-galaxy-tablet-10-1-ban.html">Bloomberg </a> Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Kuşkusuz ki Alman mahkemesinin verdiği karar tüketicilerin özgür tercihlerine ve en önemlisi rekabete vurulmuş ağır bir darbedir. Bana göre diğer firmaların Apple ürünlerinin satışını durdurmaya yönelik talepleri ne kadar yanlışsa Apple'ın çabaları da o kadar yanlıştır..
Apple son günlerde fazla güçlenmesinin etkisiyle teknoloji dünyasının adeta şımarık çocuğu haline geldi. Bu firmanın bu kadar güçlenmesinin suçlusu da yine biz tüketicileriz. Samsung'un da hatalı olduğu yönler yok değil. (30 pin konektör kullanması gibi)
Ama bu habere sevinenleri, hatta neredeyse zil takıp oynamaya kalkışacakları anlayabilmiş değilim. Apple'ın dilerseniz tüm ürünlerini satın alın ama o ürünlerin sizi kontrol altına almasına da izin vermeyin. Fanatiklik tamamen anlamsızdır.
Kuşkusuz ki Alman mahkemesinin verdiği karar tüketicilerin özgür tercihlerine ve en önemlisi rekabete vurulmuş ağır bir darbedir. Bana göre diğer firmaların App...
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Erasmus78 7 yıl
1 - ITC Apple'ı haklı bularak Samsung'u her ürünü çıkarmadan önce Apple'a gösterme cezası verdi.
2- Düsseldorf mahkemesi Apple'i haklı bularaka Galaxy Tab 10.1 in Almanya'da satışlarını yasakladı.
3- Hollanda mahkemeleeri Apple'i haklı bularak bazı Galaxy ailesi üyelerinin hollanda satışını yasakladı.
4- Avustralya mahkemeleri Apple'i haklı bularak Galaxy Tab'in Avustralya'da satışını durdurdu.
5- Japonya mahkemeleri de paralel bir karar alırsa;

Şimdi Apple'a kızanlar ne düşünüyor merak ediyorum.

a-) Apple mahkemelere para yedirdi.
b-) Tüm bu mahkemelerde kararları verenler Aptal!


C ye Apple belki de haklı olabilir maddesini koyacaktım ama böyle düşünen birinin çıkacağını zannetmediğim için boşuna yer kaplamasın dedim. Yani sizlere göre tüm bu mahakemeler ve Apple haksız. Samsung ve siz haklısınız öyle mi?

Bir de Apple'cıları fanatizm ile suçlarsınız. Aslında bu mahkeme kararları sizin gibi düşünenlerin Anti Apple fanatikliğini belgelemiş oldu.
1 - ITC Apple'ı haklı bularak Samsung'u her ürünü çıkarmadan önce Apple'a gösterme cezası verdi.2- Düsseldorf mahkemesi Apple'i haklı bularaka Galaxy Tab ...
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i3e 7 yıl
samsung çokmu sosyalistte apple kapitalistlikle suçlanmış.
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DH Misafiri 7 yıl
İlk leptabi kim yapti hatirlamiyorum ama suan tum mobil pc üreyicileri samsungun dustugu bu duruma dusmemistir.
Yazik iphone 3G. 3Gs. 4G hepsini kullandim ve suan elimdeki ve bu yaziyi yazdigim tel galaxy s2 apple resmen kisitlayici bir firma yakindir bu firma eski gunlerde oldugu gibi satis yapamayacak.
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bluENight 7 yıl
samsungtan yumurta şeklinde tablet bekliyoruz
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blnmynx 7 yıl
tüketiciye yapılan büyük bir haksızlık,Almanya'daki tüketicilerin de bence apple'a dava açmaları lazım.Tabii bir iki tüketicinin değil,büyük bir kitle bu durumu şikayet ederse,durum değişebilir.Apple haksız rekabet yapıyor,haksız kazanç elde ediyor.Ülkemizde böyle bir durum yaşansa,yasak konulsa hoşumuza gider miydi?hiç sanmıyorum
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mert107 7 yıl
aplenin elinde yüzbin tane tasarım vardır eminim haklarını elinde bulundurdugu samsungun işi zor...
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Extreme Victory 7 yıl

arsenal-fabregas

tüketiciye yapılan büyük bir haksızlık,Almanya'daki tüketicilerin de bence apple'a dava açmaları lazım.Tabii bir iki tüketicinin değil,büyük bir kitle bu durumu şikayet ederse,durum değişebilir.Apple haksız rekabet yapıyor,haksız kazanç elde ediyor.Ülkemizde böyle bir durum yaşansa,yasak konulsa hoşumuza gider miydi?hiç sanmıyorum


Yasak kararini veren Apple degil Alman Mahkemeleri bu bir, 2.si peki Apple' yapilan ne? adam dusunsun, kafa patlatsin, muhendislere 100 binlerce$ harcasin sonra beyimiz gelsin aynisini, yada benzerini yapsin ve bunun maliyetide 0$ olsun.

Ne ala, Ne Memleket.

Bazi arkadaslar diyorki 3gen' mi yapsin = "Liseli cevabi" valla ozgun tasarimlarin gecmis sayfalarda bolca ornegi var. v.s, v.s

Dusuncenin korunmasi kadar dogal birsey olamaz...
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OvernightSensation 7 yıl
carnador
dayseeh Sizler de samsungu taklitçilikle suçluyorsunuz ya sanki hepiniz patent uzmanısınız. Taklit nerede somut olarak söyler misiniz? Tezleriniz nedir? Çok bildiğiniz ve bizimle paylaşmadığınız bilimsel verileriniz nedir? Paylaşında şu taklit neymiş öğrenelim...
Patent ve bilim.. Saygıyla eğiliyorum karşında lordum.. La havle.. Birader, o kadar hukukçu niçin var ? haksızlığa karşı gelmek için, hatırlatayım dedim.

hocam şuan günümüz de hukuk varmı inanıyormusunuz buna? Şirketler arası hukukta parası olan kazanıyor malesef. Ayrıca Apple'a da android taskbar yüzünden dava açılacaktır ios 5den geri çekmeleri gerekecektir o zaman apple ne yapar bakalım eğer dediğiniz gibi hukuk varsa?
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Rodion Raskolnikov 7 yıl OvernightSensation
OvernightSensation

carnador

dayseeh Sizler de samsungu taklitçilikle suçluyorsunuz ya sanki hepiniz patent uzmanısınız. Taklit nerede somut olarak söyler misiniz? Tezleriniz nedir? Çok bildiğiniz ve bizimle paylaşmadığınız bilimsel verileriniz nedir? Paylaşında şu taklit neymiş öğrenelim...
Patent ve bilim.. Saygıyla eğiliyorum karşında lordum.. La havle.. Birader, o kadar hukukçu niçin var ? haksızlığa karşı gelmek için, hatırlatayım dedim.


hocam şuan günümüz de hukuk varmı inanıyormusunuz buna? Şirketler arası hukukta parası olan kazanıyor malesef. Ayrıca Apple'a da android taskbar yüzünden dava açılacaktır ios 5den geri çekmeleri gerekecektir o zaman apple ne yapar bakalım eğer dediğiniz gibi hukuk varsa?


1. Taskbar konusunu biraz araştırmanızı tavsiye ederim.

2. Hukuk için söylediklerinizi komik buldum. ( Patent davaları içinde ufak bir araştırma yaparsanız eminim o konuda da fikirleriniz değişecektir)
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OvernightSensation 7 yıl
muratremix
OvernightSensation Lanet olsun bu kapitalist applea.
Sanki Samsung Kapitalist değil? Yahu internet özgürlüğünüz kısıtlandığında bile bu kadar sert tepki göstermezken, iki firma arasında geçen davadan SİZE NE? Samsung hakettiğini buldu, beter olsun. Göz göre göre Apple taklidi ürünler çıkar pazara, 3 ayda bir ar-ge si bitmemiş cihazları piyasaya sür. Ben böyle agresif pazarlama görmedim. Samsung fan-droid boylarınada kapak olur bu artık ;)

senin yaşın kaç? her yaptığım yorumun içindesin? tutturmuşsun bir iphone bütçen yetmiyor şimdi konuşsam ağır konuşacağım iphone 4 kullanmadığımı nereden biliyorsun ben bilmediğim şeyi kötülemem.İLLA görmemiş gibi IPHONE 4 KULLANICISI YAPMAK MI LAZIM? eğer sen maddi yönden bana artislik yapıyorsan hiç yapma paran var ama insanlığın yorumlarında yok.
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HeartQuake 7 yıl
Apple is basında
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pEgaTR 7 yıl
Patent ile ilgili hangi firma hakkını arıyorsa iyi yapıyordur arkadaş . Aynı şiey sizin başınıza gelse ana avrat söversiniz , elime bi geçirirsem diye devam edersiniz ...
Boş konuşmanın anlamı yok , emeğe saygı göstermek gerek . Yıllarca emek ve para harcayıp bir teknojoji geliştiriyorlar . Sonra bir uyanık geliyor , ne güzel , hazır yapılmışı varken niye uğraşiyim , bi tane aliyim , parçaliyim inceliyim aynısını bende yapiyim diyor .
Sonrada burda bikaç dallama gelip bunu yapan firmayı savunabiliyor , neymiş tüketici hakkıymış da bak sen . Üretenin hakkını kim koruyacak , o üretmesse sen ne kullanacaksın ?
Daha önce yazdım silindi nedense , patent şirketleri creative olmaya zorlayan bir mekanizmadır . Aynısını yapmamak için yeni şeyler yapmak zorunda hissetmek demektir .
Ya aklınız almıyor yada zaten yok ...
Fuzuli yere , bişey biliyormuş gibi konuşmadan önce düşünün olurmu , düşünmek için beyniniz varsa tabiii
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a1g0rithm 7 yıl
Gecen gün viaport'a elektroworld'e gittim. niyetim macbook Pro fiyatlarını araştırıp, ürünleri incelemekti. Fiyatlar USA standartlarının üzerinde olunca
Laptop reyonunu gezerken Samsung'a ait ürünleri incelemeye başladım. İçimden aynen şu gecti: "lan oğlum Samsung zaten cogu ürünü Apple'dan çakma yapıyor. Apple'ın yan sanayisi gibi herifler. Neden Samsung almayayım ki!"
Bu düşünce aklımın bir kenarında dolaşırken hoş bir alet gördüm. DVD rom yok, dahili pil var ve çok hafif bir Samsung laptop. Peşindeki
Gorevliye Vayyy dedim Air çakması guzel olmuş. İşletim sistemi win basic olduğu için almadım. Premium ile farkı yok mok dediler ama hee deyip geçtim.
Air çakması yapıyorsan wireless rom da yapacaksın dayı dedi iç sesim.
Sanırım biraz daha bekleyip ya o Samsung laptopu alicam ya da Usa/ gittigidiyo üzerinden macbook Pro alicam.
Samsung çakma makma ama gözüme giriyo bazı urunleriyle. Kendi panelini üretmesi de cabası.
Özetle apple harika ürünler yapıyor ama kopyalayanlar da prim kazanabiliyor.
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swat882 7 yıl a1g0rithm
a1g0rithm

Gecen gün viaport'a elektroworld'e gittim. niyetim macbook Pro fiyatlarını araştırıp, ürünleri incelemekti. Fiyatlar USA standartlarının üzerinde olunca
Laptop reyonunu gezerken Samsung'a ait ürünleri incelemeye başladım. İçimden aynen şu gecti: "lan oğlum Samsung zaten cogu ürünü Apple'dan çakma yapıyor. Apple'ın yan sanayisi gibi herifler. Neden Samsung almayayım ki!"
Bu düşünce aklımın bir kenarında dolaşırken hoş bir alet gördüm. DVD rom yok, dahili pil var ve çok hafif bir Samsung laptop. Peşindeki
Gorevliye Vayyy dedim Air çakması guzel olmuş. İşletim sistemi win basic olduğu için almadım. Premium ile farkı yok mok dediler ama hee deyip geçtim.
Air çakması yapıyorsan wireless rom da yapacaksın dayı dedi iç sesim.
Sanırım biraz daha bekleyip ya o Samsung laptopu alicam ya da Usa/ gittigidiyo üzerinden macbook Pro alicam.
Samsung çakma makma ama gözüme giriyo bazı urunleriyle. Kendi panelini üretmesi de cabası.
Özetle apple harika ürünler yapıyor ama kopyalayanlar da prim kazanabiliyor.


bu arkadaşı anlayan varsa banada anlatsın
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djisis 7 yıl
gokooo
beter olsun samsung bu kadar arsız bi firma daha görmedim bütün ürünleri taklit ve çakma niye gidip de motorola xooma dava açmadı apple tamamiyle kaliteli çin malıdır gözümde

Appel Motorola Xoom'a dava açmadı mı? İşte örnek bir fanatik :)
Lütfen haberi detaylı okuyun. Satış yasağı yemiş bir firma bile var.
donanimhaber.com/...
DH Misafiri
Kuşkusuz ki Alman mahkemesinin verdiği karar tüketicilerin özgür tercihlerine ve en önemlisi rekabete vurulmuş ağır bir darbedir. Bana göre diğer firmaların Apple ürünlerinin satışını durdurmaya yönelik talepleri ne kadar yanlışsa Apple'ın çabaları da o kadar yanlıştır..
Apple son günlerde fazla güçlenmesinin etkisiyle teknoloji dünyasının adeta şımarık çocuğu haline geldi. Bu firmanın bu kadar güçlenmesinin suçlusu da yine biz tüketicileriz. Samsung'un da hatalı olduğu yönler yok değil. (30 pin konektör kullanması gibi)
Ama bu habere sevinenleri, hatta neredeyse zil takıp oynamaya kalkışacakları anlayabilmiş değilim. Apple'ın dilerseniz tüm ürünlerini satın alın ama o ürünlerin sizi kontrol altına almasına da izin vermeyin. Fanatiklik tamamen anlamsızdır.

Hocam yazarken dikkat et, bazı arkadaşlar seni de benim gibi sosyalist olarak suçlarlar (Her ne demekse :D)
Yazdıklarına katılmamak elde değil. Sonuna kadar destekliyorum seni. Bizler tüketiciyi yani hepimizi korumaya kendi imkanlarımız çevçevesinde çalışırken bazı arkadaşların yaptığına anlam veremiyorum...
Yeni tekelcimiz ağır adımlarla ilerliyor...
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siyahtemas 7 yıl
Tableti kullanılır hale getirerek, tüm teknolojiseverlere hediye eden Apple, küllerinden yarattığı bu icadın gelişimine en büyük darbeyi vuruyor... Tez zamanda Allah belalarını verir inşallah, bizden uzakta...
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Extreme Victory 7 yıl siyahtemas
siyahtemas

Tableti kullanılır hale getirerek, tüm teknolojiseverlere hediye eden Apple, küllerinden yarattığı bu icadın gelişimine en büyük darbeyi vuruyor... Tez zamanda Allah belalarını verir inşallah, bizden uzakta...


Arkadas Bela okumak Gunahtir, sil o kismi lutfen...
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