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Apple Campus 2 hakkında bilinmeyenler ve drone ile yakın bakış

Apple’ın Steve Jobs’ın isteği ile 2006 yılında başlayan ve yapımı halihazırda devam eden Campus 2’sinden yeni görüntüler ve yeni merkeze ilişkin önemli bilgiler yazımızda.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple Campus 2 hakkında bilinmeyenler ve drone ile yakın bakış
2006 yılında Steve Jobs’ın açıkladığı Campus 2, 2013 yılında zemin açılışı, 2015 yılında da tam açılış için planlanmıştı. Aksilikler ve projedeki değişiklikler nedeniyle çalışmaların detaylandırıldığı Campus 2 inşaatı 2014 yılında yeni yüzüyle yeniden yapılandırıldı. Bu nedenle de açılış 2016 sonu veya 2017 başına kaldı.

Campus’un yapımını üstlenen şirket ile görüşmelerde Steve Jobs, beni bu iş isteyen bir taraf olarak görmeyin, takımınızın bir parçası olarak düşünün diyerek bu yapıyı ne derece benimsediğini ortaya koymuştu. Sadece katlardaki yüzey alanın 850 Bin metre kareden fazla olduğu yapı, şekli itibariyle de mimari bir rekor aynı zamanda. Bu alanın 25 Bin metre kareden fazlası toplantı salonu olarak ayrılmış.

Dünyanın en büyük kavisli tek parça camların kullanılacağı Apple Campus 2 tamamen bittiğinde bu camlardan 3000 adet kullanılmış olacak. Apple Campus 2’de bir adet 1000 kişilik etkinlik salonu, ortadaki bahçede çoğunluğu minimum su gereksinimi duyan 7000 ağaç olacak. Ayrıca elma ağırlıklı olmak üzere meşe, portakal, zeytin, şeftali gibi meyve veren ağaçlar da yer alacak.

%100 olarak yenilenebilir enerjiden gücünü alacak olan Apple Campus 2’deki solar panellerin kapladığı alan 213 Bin metre kareyi bulacak. Ayrıca Kuzel Kaliforniya’nın bunaltıcı olmayan havası sayesinde doğal bir klima sistemi kurulacak ve klimaların oluşturacağı yükten de kazanç sağlanacak. Yeşil alanlar, serinletme ve diğer ihtiyaçların için toplamda günlük 593.000 litre su tüketilecek.

İçerisinde çalışanların özel yollarda kullanabilmesi için 1000 bisikletin bulunacağı Apple Campus 2, Apple’a 5 Milyar Dolar’dan daha fazla bir para mal olacak. Aşağıdaki videoda Apple Campus 2 inşaatının en güncel hali, drone ile yapılan çekimlerde görülüyor.

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Xtrud 3 yıl en beğenilen
Bu şantiye'nin teknoloji sitelerinde her ay 1 kere haber olmasına anlam veremiyorum...
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OverClocK1ng 3 yıl
Bu mesajı yazmadan önce kopyalamıştım. Yayınladım. Sonra mesajı yöneticiler silmişler ama haber içeriğindeki yanlışı düzeltmemişler. İşte DonanımHaber bu. Haber yanlış olsa bile, yapılan yorum doğru olsa bile eleştiriye açık değil. Tekrar atıyorum.

"Sadece katlardaki yüzey alanın 850 Milyon metre kareden fazla olduğu yapı"

Ahmet Gözütok kardeşim.
2. bir Ekrem71 e ihtiyacımız yok. Zaten birisini zor kaldırabiliyoruz.
Bir haberi yayınlamadan önce biraz araştırın. Biraz da kafanızı çalıştırın.
Türkiye yüzölçümü 783.562 km². Yani 783.562.000 m²
Ne yani bu bina Türkiye kadar mı? Hiç kafan alıyor mu?
Haberi yayınlamadan önce Vikipedia sayfasına girip bakmayı düşünemedin mi?
Orada eşşşşşek kadar yazıyor: Area 850,000 square feet (79,000 m2)
Bu mesajı yazmadan önce kopyalamıştım. Yayınladım. Sonra mesajı yöneticiler silmişler ama haber içeriğindeki yanlışı düzeltmemişler. İşte DonanımHaber bu. Habe...
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dede17 3 yıl
dede17
5 MİLYAR DOLAR BİR ŞEY DEĞİL 9.000.000 İPHONE SATSA KURTARIR

2 günde 13 milyon iPhone 6S satıldı
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meego 3 yıl
bıktık arkadaş bu haberden ay 1 kere fixlendi artık. yok 4k videosu yok drone videosu yok yapım çalışması.
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halitozbasli 3 yıl
Adındanda anlaşılacağı üzere üniversiteden yeni mezun parlak beyinleri toplayıp barındırıp calıştırmak için dizayn edilmis uni2.0
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kadirirdem 3 yıl
Adamlar da para var abi
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Sharparrow 3 yıl
gerçekten çok büyükmüş...
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xDarkAngelx 3 yıl
OverClocK1ng
Bu mesajı yazmadan önce kopyalamıştım. Yayınladım. Sonra mesajı yöneticiler silmişler ama haber içeriğindeki yanlışı düzeltmemişler. İşte DonanımHaber bu. Haber yanlış olsa bile, yapılan yorum doğru olsa bile eleştiriye açık değil. Tekrar atıyorum. Sadece katlardaki yüzey alanın 850 Milyon metre kareden fazla olduğu yapı Ahmet Gözütok kardeşim. 2. bir Ekrem71 e ihtiyacımız yok. Zaten birisini zor kaldırabiliyoruz. Bir haberi yayınlamadan önce biraz araştırın. Biraz da kafanızı çalıştırın. Türkiye yüzölçümü 783.562 km². Yani 783.562.000 m² Ne yani bu bina Türkiye kadar mı? Hiç kafan alıyor mu? Haberi yayınlamadan önce Vikipedia sayfasına girip bakmayı düşünemedin mi? Orada eşşşşşek kadar yazıyor: Area 850,000 square feet (79,000 m2)

yanlisiniz var 783562 km² = 783562000000 m2 eder
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OverClocK1ng 3 yıl
Bu mesajı yazmadan önce kopyalamıştım. Yayınladım. Sonra mesajı yöneticiler silmişler ama haber içeriğindeki yanlışı düzeltmemişler. İşte DonanımHaber bu. Haber yanlış olsa bile, yapılan yorum doğru olsa bile eleştiriye açık değil. Tekrar atıyorum.
"Sadece katlardaki yüzey alanın 850 Milyon metre kareden fazla olduğu yapı"
Ahmet Gözütok kardeşim.
2. bir Ekrem71 e ihtiyacımız yok. Zaten birisini zor kaldırabiliyoruz.
Bir haberi yayınlamadan önce biraz araştırın. Biraz da kafanızı çalıştırın.
Türkiye yüzölçümü 783.562 km². Yani 783.562.000 m²
Ne yani bu bina Türkiye kadar mı? Hiç kafan alıyor mu?
Haberi yayınlamadan önce Vikipedia sayfasına girip bakmayı düşünemedin mi?
Orada eşşşşşek kadar yazıyor: Area 850,000 square feet (79,000 m2)
Yanıtla +1
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OverClocK1ng 3 yıl
Bu mesajı yazmadan önce kopyalamıştım. Yayınladım. Sonra mesajı yöneticiler silmişler ama haber içeriğindeki yanlışı düzeltmemişler. İşte DonanımHaber bu. Haber yanlış olsa bile, yapılan yorum doğru olsa bile eleştiriye açık değil. Tekrar atıyorum.
"Sadece katlardaki yüzey alanın 850 Milyon metre kareden fazla olduğu yapı"
Ahmet Gözütok kardeşim.
2. bir Ekrem71 e ihtiyacımız yok. Zaten birisini zor kaldırabiliyoruz.
Bir haberi yayınlamadan önce biraz araştırın. Biraz da kafanızı çalıştırın.
Türkiye yüzölçümü 783.562 km². Yani 783.562.000 m²
Ne yani bu bina Türkiye kadar mı? Hiç kafan alıyor mu?
Haberi yayınlamadan önce Vikipedia sayfasına girip bakmayı düşünemedin mi?
Orada eşşşşşek kadar yazıyor: Area 850,000 square feet (79,000 m2)
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silversmith 3 yıl
Ne için? Durma S serileri üretsin diye mi? Ama şekilden de belli; dön dolaş hep aynı noktaya! :)
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rtsbora 3 yıl
Bu ne ki? Beştepe'ye gelsinler de itibar görsünler.
Yalnız dron uçurmaya falan kalkmasınlar, mazallah...
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
Xtrud
Bu şantiyenin teknoloji sitelerinde her ay 1 kere haber olmasına anlam veremiyorum...

+1
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Xtrud 3 yıl en beğenilen
Bu şantiye'nin teknoloji sitelerinde her ay 1 kere haber olmasına anlam veremiyorum...
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