Apple Campus 2 hakkında bilinmeyenler ve drone ile yakın bakış

2006 yılında Steve Jobs’ın açıkladığı Campus 2, 2013 yılında zemin açılışı, 2015 yılında da tam açılış için planlanmıştı. Aksilikler ve projedeki değişiklikler nedeniyle çalışmaların detaylandırıldığı Campus 2 inşaatı 2014 yılında yeni yüzüyle yeniden yapılandırıldı. Bu nedenle de açılış 2016 sonu veya 2017 başına kaldı.

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Campus’un yapımını üstlenen şirket ile görüşmelerde Steve Jobs, beni bu iş isteyen bir taraf olarak görmeyin, takımınızın bir parçası olarak düşünün diyerek bu yapıyı ne derece benimsediğini ortaya koymuştu. Sadece katlardaki yüzey alanın 850 Bin metre kareden fazla olduğu yapı, şekli itibariyle de mimari bir rekor aynı zamanda. Bu alanın 25 Bin metre kareden fazlası toplantı salonu olarak ayrılmış.Dünyanın en büyük kavisli tek parça camların kullanılacağı Apple Campus 2 tamamen bittiğinde bu camlardan 3000 adet kullanılmış olacak. Apple Campus 2’de bir adet 1000 kişilik etkinlik salonu, ortadaki bahçede çoğunluğu minimum su gereksinimi duyan 7000 ağaç olacak. Ayrıca elma ağırlıklı olmak üzere meşe, portakal, zeytin, şeftali gibi meyve veren ağaçlar da yer alacak.%100 olarak yenilenebilir enerjiden gücünü alacak olan Apple Campus 2’deki solar panellerin kapladığı alan 213 Bin metre kareyi bulacak. Ayrıca Kuzel Kaliforniya’nın bunaltıcı olmayan havası sayesinde doğal bir klima sistemi kurulacak ve klimaların oluşturacağı yükten de kazanç sağlanacak. Yeşil alanlar, serinletme ve diğer ihtiyaçların için toplamda günlük 593.000 litre su tüketilecek.İçerisinde çalışanların özel yollarda kullanabilmesi için 1000 bisikletin bulunacağı Apple Campus 2, Apple’a 5 Milyar Dolar’dan daha fazla bir para mal olacak. Aşağıdaki videoda Apple Campus 2 inşaatının en güncel hali, drone ile yapılan çekimlerde görülüyor.