Apple Music İnceleme

Apple Music Türkiye'de aktif hale geldi. Bu videomuz da uygulamayı detaylı bir şekilde inceliyor ve bazı testler gerçekleştiriyoruz. Spotify karşılaştırması ile Türkçe içerik testi videomuz da.

Apple Music ülkemizde artık üyelik kabul etmeye başladı. Uygulamanın 3 aylık ücretsiz deneme sürümü mevcut ancak Apple ID hesabınızda kredi kartınızın kayıtlı olması gerek. 3 aylık deneme sürümünden sonra ise fiyatı aylık 9.99TL. Aile üyeliği alarak 6 kişiye kadar aynı anda Apple Music kullanmak isterseniz de fiyat 14.99TL. Apple Music’in en büyük rakibi olan Spotify ise 30 günlük deneme sürümünden sonra aylık 9.99TL’ye Premium üyelik sunuyor. Aile üyeliğinde ise 2 kişi 14,99TL, 3 kişi 19.99TL, 4 kişi 24.99TL ve son olarak 5 kişi için 29.99TL ödemeniz gerekiyor. Tabi Spotify’ın ülkemizde Vodafone gibi firmalarla kampanyaları olduğunu ve 3 aylık paketlerini çok daha ucuza alabildiğinizi de hemen belirtelim. Apple Music’in bir Android versiyonu da var ancak bu platformda aile paketi mevcut değil. 3 ay deneme süreci sonunda aboneliğiniz otomatik olarak başlatılacak ve kredi kartınızdan para çekilecek. Bunu önlemek için iTunes hesap ayarlarından otomatik yenilemeye gelip, Apple Music yenilemesini iptal edebilirsiniz. Bu şekilde 3 ay sonunda aboneliğiniz iptal edilecektir.

Uygulama sizi ilk karşıladığında baloncuklardan oluşan ve müzik zevkinizi ölçmeye yarayan seçenekler çıkıyor. Müzik türü ve sanatçı isimlerini içeren bu bölüm uygulamayı kullandıkça, beğendiğiniz veya dinlediğiniz müziklere göre belirli bir algoritma ile gelişimine devam ediyor ve size daha başarılı öneriler sunabiliyor.

Apple Music’in arşivinde yaklaşık 30 milyondan fazla şarkı var ve her geçen gün bu rakam yükseliyor. Ancak iş Türkçe müziklere geldiği zaman yeni açılmasının da etkisiyle şu an için içerik geniş değil. Ancak Spotify’ın da Türkiye’deki ilk zamanlarını göz önünde bulundurursak bu normal bir durum.

Uygulama ilk açıldığında sizi sade tasarımlı, klasik bir Apple ara yüzü karşılıyor. Bu ara yüzde kaybolmanıza pek olanak yok. Sizin için kısmı başlangıçta yaptığınız sanatçı ve müzik türü seçimlerine, iTunes üzerindeki mp3 arşivinize ve iTunes üzerinden satın aldığınız parçalara göre Apple Music tarafından önerilen şarkılardan oluşuyor. Önerilen bir albümü beğenmediğinizi göstermek için ise ilgili içeriğe basılı tutup Bu Öneriyi Beğenmedim seçeneğini seçmeniz yeterli.

Yeni sekmesi ise işin en önemli bölümü. Buradan Haftanın en iyileri, Apple Editörlerinin önerileri, Küratör listeleri, son çıkanlar veya önerilen videolar gibi seçeneklere ulaşabilirsiniz. Küratör, bilmeyenler için Fransızca bir kelime olup sözlük anlamı sergi, kütüphane, müze gibi etkinlikleri yöneten ve düzenleyen kimse demek. Apple Music içinde ise kütüphaneleri düzenleyen yani buralara müzik listeleri oluşturan kimseler anlamına geliyor. Örneğin GQ dergisinin Apple Music içinde bir listesi mevcut.

Radyo kısmında ise Beats 1’i bulabilirsiniz. Beats haricinde diğer radyo istasyonlarını da bu bölümde yer alıyor. Radyo’da şarkılar çaldıkça beğendiklerinizi yine müziklerinize ekleyebiliyorsunuz. BBC 1’e çok benzeyen logosu ile Beats 1 Londra, New York ve Los Angeles’dan 7/24 yayın yapan üç DJ’in performansları ile pop müzik haberleri ve röportajlar gibi içeriklere sahip.

Listeler kısmı ise uygulamanın en önemli kısımlarından biri. Burada kendi listelerinizi oluşturabilir veya milyonlarca listeden seçtiklerinizi takip edebilirsiniz. Herhangi bir listeyi veya müziği kendi listenize eklemek için üç nokta işaretini seçebilirsiniz. Kendi listenizi oluşturmak için ise beğendiğiniz bir şarkının üzerine gelerek listeye ekle işaretine basabilirsiniz. Tüm Listelerin üzerine geldiğiniz zaman ise Apple Music Listeleri veya kendi oluşturduğunuz listeleri görebilirsiniz. Yine cihazınızda yüklü olan çevrimdışı müzikleri buradan görüntüleyebilirsiniz. Bir parçayı çevrimdışı indirmek için ise üzerine gelip menüden müziklerinize eklemeniz daha sonra ise çıkan bulut işareti ile cihazınıza indirmeniz gerek. Video kliplerini de aynı yöntemle cihazınıza indirebilirsiniz.

Son olarak Müziklerim sekmesinde ise iTunes üzerinden satın aldığınız içerikler ile cihazınızda yüklü olan parçalara ulaşabilirsiniz. Şarkıların yanında yer alan telefon ikonu ilgili parçanın cihaz hafızasında depolandığını gösteriyor. Buraya eklediğiniz tüm parçalar veya listeler aynı zamanda tüm iOS ve Android cihazınız dada aynı anda senkronize oluyor.

Apple Music Android uygulamasında ise size SD karta şarkılarınızı kaydetme olanağı sağlıyor. Uygulamanın Materyal tasarımda olduğu da ayrıca ilginç bir ayrıntı.

Arama kısmı istediğiniz müziklere kendi arşivinizden veya Apple Music üzerinden ulaşmanızı sağlıyor. Arama çubuğunun her menüde üst kısımda sabit kalması istediğiniz içeriğe kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor.

Apple Music’in en güzel taraflarından biri Siri ile entegrasyonu. Kendi oluşturduğunuz listeleri veya Apple Music üzerinde yer alan şarkıları direk olarak Siri üzerinden telefona dokunmadan başlatabiliyorsunuz. Ayrıca Siri’ye 90’lardan müzik çal gibi komutlarda verebiliyorsunuz. Siri ilginç bir şekilde İngilizce telaffuz ettiğiniz şarkıları da son derece doğru bir şekilde algılayıp bunları çalabiliyor. İşte kullanabileceğiniz bazı Siri komutlar

“80’lerden Müzik Çal”

“En iyi 10 parça çal”

“Siri bunun gibi müzikler çal”-*

“Siri bu şarkıdan sonra Barış Manço, Arkadaşım Eşek Çal”

“Bunu kim söylüyor?” (Şarkı Dinlerken)

“Bu hangi albümden?” (Şarkı Dinlerken)

“Bu şarkıya 5 Yıldız ver”

“Bu şarkıyı beğen”

“Bir sonraki – önceki şarkıya geç”

“Bu şarkıyı geç”

“Beats 1 Radyo Çal”

“Hafif Pop istasyonu çal”

“Bu şarkıyı kütüphaneme ekle”

“Beyonce albümünü kütüphaneme ekle”

“Bu albümdeki müzikleri karıştır”









Müziklerime eklediğiniz şarkıları aynı zamanda sabah uyanmak için alarm müziği olarak da kullanabilirsiniz. Bunun için saat uygulaması içerisinde, ses kısmına gelerek, Apple Music üzerinden eklediğiniz bir şarkıyı seçmeniz yeterli.

Apple Music’in en güzel tarafı, koleksiyonunuz içerisinde yer alan müziklerinizi iCloud üzerinden senkronize edebilmesi. Cihazınızda yer alan parçaların iTunes versiyonu varsa yükleme işlemi yapılmasına gerek kalmadan, yok ise doğrudan buluta yükleyerek, arşivinizdeki parçalara diğer tüm cihazlarınız üzerinden erişim sağlayabiliyorsunuz. Kısaca Apple Music direk olarak Müzik uygulamasının bir parçası olduğu için kendi arşivinizde Apple Music içerisinde kullanılabiliyor.

Uygulamayı Apple TV, iPad, iPad Touch, Apple Watch ve iPhone’lar üzerinde kullanabilirsiniz. Herhangi bir bluetooth aparatı edinmeniz, Müzik sesini televizyona ya da anfiye yönlendirerek dinlemenize olanak sağlar. Aynı şekilde aracınızda da Apple Music keyfini yaşayabilirsiniz.

Siri’nin Shazam entegrasyonu sayesinde çalan şarkıyı Siri’ye sorabilir ve daha sonra Apple Music üzerinden yine müziklerinize ekleyebilirsiniz.

Apple Music üzerindeki Beats 1 Radyo’da istek şarkısı bırakabiliyorsunuz. Henüz Türkiye’de açık olmayan bu özelliği kullanmak isterseniz yerel hizmet veren ülkelerin telefon numaralarını aramanız gerek.

Apple Music 256Kbps AAC yani Advanced Audio Coding formatını kullanıyor. Spotify ile karşılaştırıldığında 320Kbps Ogg Vorbis formatına göre sesi daha düşük kalite verse de aslında pratikte bu fark çok önemli değil. Ayrıca eski şarkılar bazen daha düşük kalitede olabiliyor. 600 ve üzeri gibi daha yüksek bitrate oranları ile müzik dinlemek isteyenler ise Flac formatını tercih etmeli.

Peki, Türkçe içerik olarak şu an nasıl? Gelin ufak bir test yapalım. Haftalık Top 20 listesindeki şarkılara bakalım. İstanbulFM listesindeki şarkıları Apple Music üzerinde aradığımızda toplamda 20 şarkıdan 11 tanesinin Music içerinde yer aldığını görebiliyoruz. Aynı şarkıların tamamı ise Spotify üzerinde mevcut. Aynı şekilde KralFM listesine baktığımızda, İstanbul FM’den farklı olarak Top 10 içerisinde yer alan beş farklı parçanın ikisi Apple Music üzerinde yer almıyorken, Spotify üzerinde tamamı yer alıyor. Aynı şekilde sanatçı albümleri olarak da Spotify şu an için açık ara önde. Evet, görüldüğü üzere Türkçe içerik açısından şu an için Apple Music’in kat etmesi gereken çok mesafe var diyebiliriz. Ancak tabi ki Spotify’ında Türkiye’de ilk kullanıma açıldığı dönemleri hesaba katarsak bu oldukça normal. Yabancı listelerde ise her iki uygulamada başarılı sonuçlar veriyor. Power FM haftalık listesinde ilk 10 içerisinde yer alan tüm şarkılara her iki uygulama üzerinden de ulaşabiliyorsunuz.

Dinleme geçmişinden geçmiş dinlediğiniz şarkılara ulaşabilirsiniz. Bunun için şarkı ekranında menü tuşuna basmanız yeterli.

Apple Music’i tüm iOS cihazlarınız ve iTunes ile bütünleşmiş bir şekilde kullanmak için ayalardan iCloud’un aktif olması gerek. Bu şekilde telefonunuzda oluşturduğunuz listelerinize diğer cihazlardan da erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca ayarlardan ses sınırı ve EQ gibi bazı basit ayarları da yapmanız mümkün.

iPhone ile beraber gelen EarPod kulaklığın ortasındaki tuşa telefon kapalı iken bir kere basmanız halinde müzikleriniz içerisinde yer alan şarkıları karışık olarak çalmaya başlıyor.

Peki, Apple Music ne kadar şarj ediyor. iPhone 6 telefonumuz üzerinde ufak bir test yaptık ve 20 dakikalık bir kullanım gerçekleştirdik. Kullanıma başlarken cihaz şarjımız yüzde 86 idi. 20 dakika boyunca cihazda sadece müzik dinledikten sonra şarjımız %76’ya geriledi. %7’lik bir kullanım oranını başka bir işlem yapmadan 20 dakikada yakalamamız, Apple Music’in çok fazla şarj tüketmediğini de gösteriyor.

Son olarak Aile Paylaşımını içeren 14.99TL’lik üyeliği alırsanız öncelikle Aile üyelerini belirlemeniz gerekiyor. Bunun için ayarlardan iCloud bölümüne gelerek Apple ID’lerini bildiğiniz aile üyelerini buraya ekleyebilirsiniz.