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Apple, Siri tabanlı hoparlörünün testlerine aylardır devam ediyor

Apple’ın sır gibi sakladığı Siri tabanlı hoparlörünü aylardır çalışanlarına, evlerinde test ettirdiği iddia edildi. Cihazın yakın bir tarihte tanıtılacağı ve ekrana sahip olabileceği düşünülüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,2b
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8
Zamazingo
Emre Karakullukçu
Yazar
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Apple’ın Amazon Echo’ya rakip olması amacıyla geliştirdiği Siri tabanlı akıllı hoparlörü bir süredir gündemde. Apple’ın cihaz üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bilmemize rağmen cihazın özellikleri, satışa sunulma tarihi veya fiyatı konusunda net bir bilgiye sahip değiliz ancak Bloomberg’in haberine göre hoparlörler test aşamasında ve yakında cihaz hakkında daha detaylı bilgilere kavuşacağız.

Haberde belirtildiği üzere Apple çalışanları akıllı hoparlörleri birkaç aydır evlerinde test ediyorlar. Tutarlı Apple analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, cihazın 5-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan WWDC 2017 etkinliğinde tanıtılacağını iddia etmişti. Cihazın aylardır test aşamasında olduğu göz önünde bulundurulursa, Kuo'nun tahmininde doğruluk payı olma ihtimali yüksek.

Henüz cihaz hakkında net bir bilgiye sahip değiliz ancak Kuo tarafından paylaşılan bilgilere göre 200 dolar fiyat etiketine sahip olacak hoparlörler A8 veya A9 yonge setini, farklı bir iOS işletim sistemini kullanacak. Bunun yanı sıra cihazın 2 GB RAM’e de sahip olacağı tahmin ediliyor. Hoparlörler hakkında daha detaylı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Apple’ın hoparlörünün, Echo’dan farklı olarak bir ekrana sahip olabileceği düşünülüyor. Bu ihtimalin akıllara gelmesinin nedeni, cihazların ekrana sahip olmasının önemini vurgulayan Phil Schiller. Gadgets 360 ile yaptığı röportajda Schiller “Ekrana sahip olmayan cihazlar bence birçok duruma uyumlu olmuyor” demişti. 


https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/5/9/15594810/apple-employees-testing-siri-smart-speaker Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Kim alır çok merak ediyorum.
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Cosster 2 yıl
Aynı haberi farklı başlıkla yapmanın mantığı ne acaba... Bi ton gündem haberini yapmamışken üstelik...



m.donanimhaber.com/...
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sakulta8585 2 yıl
Ne ise yariyor bu tür cihazlar Allah Askina?
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sniper23 2 yıl sakulta8585
sakulta8585

Ne ise yariyor bu tür cihazlar Allah Askina?

Cüzdanın hafiflemesini sağlıyor
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flowerhorn 2 yıl
Yurtdışında 200 dolar
Türkiyede 1400 TL
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Werkzeug 2 yıl flowerhorn
flowerhorn
Yurtdışında 200 dolar
Türkiyede 1400 TL

duzeltme:
1499tl
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alimmm78 2 yıl
Yakında ev için yardımcı asistanı biz icat ettik sunumu gelecek :)
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Extreme Victory 2 yıl alimmm78
bıkmadınız mı? bu espri 10000000000 kere yapılmıştı.
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