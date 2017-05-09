Apple, Siri tabanlı hoparlörünün testlerine aylardır devam ediyor

Siri tabanlı akıllı hoparlörü bir süredir gündemde. Apple’ın cihaz üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bilmemize rağmen cihazın özellikleri, satışa sunulma tarihi veya fiyatı konusunda net bir bilgiye sahip değiliz ancak test aşamasında ve yakında cihaz hakkında daha detaylı bilgilere kavuşacağız. Apple’ın Amazon Echo’ya rakip olması amacıyla geliştirdiğibir süredir gündemde. Apple’ın cihaz üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bilmemize rağmen cihazın özellikleri, satışa sunulma tarihi veya fiyatı konusunda net bir bilgiye sahip değiliz ancak Bloomberg’in haberine göre hoparlörlerve yakında cihaz hakkında daha detaylı bilgilere kavuşacağız.

Haberde belirtildiği üzere Apple çalışanları akıllı hoparlörleri birkaç aydır evlerinde test ediyorlar. Tutarlı Apple analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, cihazın 5-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan WWDC 2017 etkinliğinde tanıtılacağını iddia etmişti. Cihazın aylardır test aşamasında olduğu göz önünde bulundurulursa, Kuo'nun tahmininde doğruluk payı olma ihtimali yüksek.

Henüz cihaz hakkında net bir bilgiye sahip değiliz ancak Kuo tarafından paylaşılan bilgilere göre 200 dolar fiyat etiketine sahip olacak hoparlörler A8 veya A9 yonge setini, farklı bir iOS işletim sistemini kullanacak. Bunun yanı sıra cihazın 2 GB RAM’e de sahip olacağı tahmin ediliyor. Hoparlörler hakkında daha detaylı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Apple’ın hoparlörünün, Echo’dan farklı olarak bir ekrana sahip olabileceği düşünülüyor. Bu ihtimalin akıllara gelmesinin nedeni, cihazların ekrana sahip olmasının önemini vurgulayan Phil Schiller. Gadgets 360 ile yaptığı röportajda Schiller “Ekrana sahip olmayan cihazlar bence birçok duruma uyumlu olmuyor” demişti.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/5/9/15594810/apple-employees-testing-siri-smart-speaker