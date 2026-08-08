Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu elbise canlı mantardan yapıldı ve kendi kendini yenileyebiliyor

    Canlı mantardan geliştirilen bu yeni nesil tekstil, kendi kendini yenileyebiliyor ve hasar gördüğünde kendini onarabiliyor. Üstelik farklı biyolojik özellikler de sonradan eklenebiliyor.

    Bu elbise canlı mantardan yapıldı ve kendi kendini onarabiliyor Tam Boyutta Gör
    Çin'deki araştırmacılar, canlı miselyumdan (mantar kök ağı) üretilen ve kendi kendini yenileyebilen bir tekstil malzemesi geliştirdi. Yüzeyini temiz tutabilen, belirli ölçüde kendi kendini onarabilen ve farklı mantar ya da maya türleri eklenerek renk veya UV koruması gibi yeni özellikler kazanabilen bu malzeme gelecekte moda ve mimarlık alanında önemli kullanım alanları bulabilir.

    Canlı organizmalarla çalışan yeni nesil malzeme

    Çin'deki Shenzhen İleri Teknoloji Enstitüleri araştırmacılarının geliştirdiği malzeme, Mühendislik ürünü canlı malzemeler (Engineered Living Materials - ELM) sınıfına giriyor. Bu tür malzemeler, üretim tamamlandıktan sonra da biyolojik olarak aktif kalabilen canlı organizmalar üzerine inşa ediliyor.

    Bu elbise canlı mantardan yapıldı ve kendi kendini onarabiliyor Tam Boyutta Gör
    Bugün miselyumdan üretilen birçok ticari malzemede mantar kurutularak tamamen etkisiz hale getiriliyor. Bu yöntem özellikle plastik ambalaj ve vinil gibi ürünlere çevreci alternatifler geliştirmek için kullanılıyor. Yeni çalışmada ise araştırmacılar Cordyceps militaris mantarını tamamen öldürmek yerine uyku durumunda tutarak biyolojik işlevlerinden yararlanmayı başardı. Böylece ortaya çıkan malzeme, çevresel koşullara tepki verebilen ve zamanla kendini yenileyebilen bir yapıya kavuştu.

    İhtiyaca göre yeni özellikler kazanabiliyor

    Araştırma ekibi geliştirdikleri sistemi "programlanabilir mantar platformu" olarak tanımlıyor. Bu yaklaşımda miselyum tabakası temel yapı görevini üstlenirken farklı mantar veya maya türleri eklenerek malzemeye yeni biyolojik özellikler kazandırılabiliyor.

    Bu sayede renk, UV koruması ve gelecekte farklı fonksiyonlar aynı temel malzemeye modüler şekilde eklenebiliyor. Araştırmacılar bu yapının, mühendislik ürünü canlı malzemelerin hedeflediği çevresine uyum sağlayabilme, kontrollü işlev kazanma ve kendi kendini onarma özelliklerine önemli ölçüde yaklaştığını belirtiyor.

    Bu elbise canlı mantardan yapıldı ve kendi kendini onarabiliyor Tam Boyutta Gör
    Bilim insanlarına göre, bu tür malzemelerin gerçek hayatta kullanılabilmesi için mekanik dayanıklılık, homojen yapı, büyük ölçekli üretim ve biyolojik işlevlerin aynı sistem içinde bir araya getirilmesi kritik önem taşıyor.

    Malzemenin en dikkat çekici özelliği ise kendini yenileyebilmesi. İhtiyaç duyulduğunda patates suyundan hazırlanan besin çözeltisi uygulanarak uyku durumundaki mantarın yeniden aktif hale gelmesi sağlanıyor. Bu işlem sonrasında miselyum yeni mantar iplikleri oluşturarak yüzeyi tazeliyor. Ayrıca malzeme hidrofobik yapısı sayesinde doğal olarak kendi kendini temizleme özelliğine de sahip.

    Prototip elbise de üretildi

    Bu elbise canlı mantardan yapıldı ve kendi kendini onarabiliyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar malzemeye farklı özellikler kazandırmak için genetik mühendisliğine başvurmadı. Bunun yerine farklı mikroorganizmalar aynı ortamda birlikte yetiştirildi. Tekstilin mavi rengi, bira mayası olarak da bilinen Saccharomyces cerevisiae sayesinde elde edilirken UV koruması ise Aspergillus niger mantarı kullanılarak sağlandı. Bu canlılar üretimin başlangıcında Cordyceps militaris ile birlikte kültüre alınarak malzemeye istenen özellikleri kazandırdı.
    Bu elbise canlı mantardan yapıldı ve kendi kendini onarabiliyor Tam Boyutta Gör
    Araştırma kapsamında Berlin merkezli malzeme inovasyon şirketi Peelshere ile iş birliği yapılarak bu yeni tekstilden prototip bir elbise üretildi. Tasarım şirketin kurucusu YouYang Song tarafından hazırlanırken kesim ve dikim sürecini Çin'de görev yapan Ruochen Wang yürüttü.

    Elbisenin bazı bölümlerinde, bira mayasıyla birlikte yetiştirilen malzeme kullanılarak kalıcı mavi renk elde edildi. Araştırma ekibinin lideri Ke Li, geliştirilen tekstilin şu aşamada konsept moda tasarımları, aksesuarlar, dekoratif tekstil yüzeyleri, sergi çalışmaları ve biyolojik olarak parçalanabilen ambalajlar için uygun olduğunu ifade ediyor.

    Ancak Li'ye göre bu teknolojinin günlük kıyafetlerde veya kalıcı mimari uygulamalarda kullanılabilmesi için dayanıklılık, nem direnci, güvenlik ve seri üretim tutarlılığı gibi alanlarda daha fazla geliştirme yapılması gerekiyor. Bu nedenle malzeme henüz ticari giyim ürünleri için hazır değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    intibak eğitimi nedir togg sipariş süreci izmir araba pazarı bianchi scorpion pvc balkon kapatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6T 5G
    Oppo A6T 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum