Apple TV nedir? Apple TV ile neler yapılabilir?





Son yıllarda insanların akıllı telefonlar ile daha fazla haşır neşir olması ve medya içeriklerini daha fazla tüketmeye başlaması, akıllı televizyonların da ortaya çıkmasını sağlayan faktör oldu. O güne kadar sadece kanal değiştirme ve kanalı izleme fonksiyonları sunan standart televizyonlar içeriğe odaklı akıllı sistemler haline geldi.





Bugün pek çok akıllı televizyonda Tizen OS, Web OS, Android gibi işletim sistemleri kurulu ve tüketiciler televizyon izlerken aynı akıllı telefonlarında olduğu gibi internete giriyor, sosyal ağları takip ediyor veya oyunlar oynuyor. Bu esnada arayüzde televizyon yayınları da küçük bir pencerede izlenmeye devam ediyor.





Akıllı televizyonlar hem harici ekran hem de ekrana bağlanan set üst kutu olarak varlık gösteriyor. Harici ekran statüsünde yayın kaynağını taktıktan sonra hem yayınlar izleniyor hem de içeriklerle meşgul olunabiliyor. Bununla birlikte set üstü televizyon kutularında genelde yayın kaynağı girişi yer almıyor ve kullanıcılar biraz daha kapalı bir sisteme yöneliyor.





Son günlerde gündemden düşmeyen Apple TV de işte bu kapalı kutu sistemini tercih ediyor. Herhangi bir yayın kaynağı girişi olmayan bu küçük kutu kullanıcıya neler sunuyor? İşin yabancısı olanlara kısa bir bilgi vermekte fayda var diye düşünüyoruz.





Apple TV özelinde 3 farklı strateji ile kullanıcısına ulaşıyor. Televizyon izlerken canı sıkılan ve yayından uzaklaşarak biraz içeriklere odaklanmak isteyenlere hitap eden Apple TV, aslında iPhone cihazınızın donanımlarını kullanan ve arayüzünü de biraz kırparak miras alan bir kutu. TvOS adında bir işletim sistemi olan Apple TV, kumandası ile rahatça içerikler arasında gezmenizi sağlıyor.





Apple TV için 3 farklı stratejiden bahsetmiştik. Bunlardan ilki isteğe bağlı video platformları. Netflix gibi platformların uygulamalarını barındıran Apple TV, kullanıcıların yüksek kalitede çeşitli filmleri veya dizileri izlemesine imkan tanıyor. Hatta bu tür platformların kendisine has dizileri de var. Yine iTunes platformu da kullanıcılara film izleme ve müzik dinleme imkanı sunuyor.





İkinci strateji kanal uygulamaları. CNN, BBC gibi pek çok televizyon kanalı Apple TV için uygulama geliştirdi ve uygulamalara girerek hem canlı yayını izleyebiliyor hem de kanalın sunduğu geçmiş programları tekrar edebiliyorsunuz. Özellikle Apple TV'den çıkış yapmadan televizyon izlemek isteyenler için ideal.





Üçüncü strateji ise oyunlar. 4. nesil Apple TV ile birlikte Bluetooth kumanda dokunmatik panel özelliği kazandı ve artık kablosuz kontrolcüler de destekleniyor. Yeni gelecek oyunlarla kullanıcılar telefonlarına gitmeden eğlenceli ve kaliteli görsellere sahip oyunlar oynayabilecekler.





İşte Apple TV ile yapılabilecekler bunlar. Ayrıca Facebook, Twitter gibi sayısız uygulamayı kullanmanız da mümkün. Elbette bunun için geniş bir uygulama desteği gerekiyor ve Apple da bu desteği kullanıcısına fazla fazla sağlıyor. Burada şunu belirtmek gerek ki Apple TV için genişbant internet şart. Genelde evlerimizde hızlı ADSL veya fiber internet bağlantılarımız var ve hız artık sorun değil ancak bu kez de kota işin içine giriyor.





Apple TV kutusunu sürekli açık tutmak ve içerik tüketmek önemli miktarda veri harcadığı için kotası olanların muhakkak sınırı takip etmesi gerekiyor. Bu söylediklerimiz sınırsız internet sahibi olanlar için geçerli değil. Ne yazık ki Apple TV, Tivibu gibi özel bir IP üzerinden sınırsız veri harcama imkanına sahip değil. Bunun da göz önünde tutulması şart.

http://www.apple.com/tr/tv/