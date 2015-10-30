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Apple TV nedir? Apple TV ile neler yapılabilir?

Akıllı televizyonlar ile birlikte artık büyük ekranlarda da içerik tüketmeye başladık. Yeni nesil Apple TV ise daha fazla içerik tüketmemizin yollarını bize sunuyor.
3 yıl
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31
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple TV nedir? Apple TV ile neler yapılabilir?


Son yıllarda insanların akıllı telefonlar ile daha fazla haşır neşir olması ve medya içeriklerini daha fazla tüketmeye başlaması, akıllı televizyonların da ortaya çıkmasını sağlayan faktör oldu. O güne kadar sadece kanal değiştirme ve kanalı izleme fonksiyonları sunan standart televizyonlar içeriğe odaklı akıllı sistemler haline geldi. 

Bugün pek çok akıllı televizyonda Tizen OS, Web OS, Android gibi işletim sistemleri kurulu ve tüketiciler televizyon izlerken aynı akıllı telefonlarında olduğu gibi internete giriyor, sosyal ağları takip ediyor veya oyunlar oynuyor. Bu esnada arayüzde televizyon yayınları da küçük bir pencerede izlenmeye devam ediyor. 

Akıllı televizyonlar hem harici ekran hem de ekrana bağlanan set üst kutu olarak varlık gösteriyor. Harici ekran statüsünde yayın kaynağını taktıktan sonra hem yayınlar izleniyor hem de içeriklerle meşgul olunabiliyor. Bununla birlikte set üstü televizyon kutularında genelde yayın kaynağı girişi yer almıyor ve kullanıcılar biraz daha kapalı bir sisteme yöneliyor. 

Son günlerde gündemden düşmeyen Apple TV de işte bu kapalı kutu sistemini tercih ediyor. Herhangi bir yayın kaynağı girişi olmayan bu küçük kutu kullanıcıya neler sunuyor? İşin yabancısı olanlara kısa bir bilgi vermekte fayda var diye düşünüyoruz. 

Apple TV özelinde 3 farklı strateji ile kullanıcısına ulaşıyor. Televizyon izlerken canı sıkılan ve yayından uzaklaşarak biraz içeriklere odaklanmak isteyenlere hitap eden Apple TV, aslında iPhone cihazınızın donanımlarını kullanan ve arayüzünü de biraz kırparak miras alan bir kutu. TvOS adında bir işletim sistemi olan Apple TV, kumandası ile rahatça içerikler arasında gezmenizi sağlıyor. 
Apple TV nedir? Apple TV ile neler yapılabilir?
 

Apple TV için 3 farklı stratejiden bahsetmiştik. Bunlardan ilki isteğe bağlı video platformları. Netflix gibi platformların uygulamalarını barındıran Apple TV, kullanıcıların yüksek kalitede çeşitli filmleri veya dizileri izlemesine imkan tanıyor. Hatta bu tür platformların kendisine has dizileri de var. Yine iTunes platformu da kullanıcılara film izleme ve müzik dinleme imkanı sunuyor. 

İkinci strateji kanal uygulamaları. CNN, BBC gibi pek çok televizyon kanalı Apple TV için uygulama geliştirdi ve uygulamalara girerek hem canlı yayını izleyebiliyor hem de kanalın sunduğu geçmiş programları tekrar edebiliyorsunuz. Özellikle Apple TV'den çıkış yapmadan televizyon izlemek isteyenler için ideal. 

Üçüncü strateji ise oyunlar. 4. nesil Apple TV ile birlikte Bluetooth kumanda dokunmatik panel özelliği kazandı ve artık kablosuz kontrolcüler de destekleniyor. Yeni gelecek oyunlarla kullanıcılar telefonlarına gitmeden eğlenceli ve kaliteli görsellere sahip oyunlar oynayabilecekler. 

İşte Apple TV ile yapılabilecekler bunlar. Ayrıca Facebook, Twitter gibi sayısız uygulamayı kullanmanız da mümkün. Elbette bunun için geniş bir uygulama desteği gerekiyor ve Apple da bu desteği kullanıcısına fazla fazla sağlıyor. Burada şunu belirtmek gerek ki Apple TV için genişbant internet şart. Genelde evlerimizde hızlı ADSL veya fiber internet bağlantılarımız var ve hız artık sorun değil ancak bu kez de kota işin içine giriyor.

Apple TV kutusunu sürekli açık tutmak ve içerik tüketmek önemli miktarda veri harcadığı için kotası olanların muhakkak sınırı takip etmesi gerekiyor. Bu söylediklerimiz sınırsız internet sahibi olanlar için geçerli değil. Ne yazık ki Apple TV, Tivibu gibi özel bir IP üzerinden sınırsız veri harcama imkanına sahip değil. Bunun da göz önünde tutulması şart. 
Apple TV nedir? Apple TV ile neler yapılabilir?
 

http://www.apple.com/tr/tv/ Yorum Yaz
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deoksiriboz1000 3 yıl en beğenilen
Ay sonu 3 mbit ile 2 saatlik filmi 6 saatte izleriz artık.
Türkiyede kullanılır mı bunlar akıl var mantık var. Adam üretmiş coni kullansın diye biz de burda 3. Dünya ülkesinde triplere giriyoruz
Ay sonu 3 mbit ile 2 saatlik filmi 6 saatte izleriz artık.Türkiyede kullanılır mı bunlar akıl var mantık var. Adam üretmiş coni kullansın diye biz de burda ...
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huseyincarnege 3 yıl
o paraya gider bir laptop alır tv bağlar daha rahat ederim :S
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DH Misafiri 2 yıl
valla şöle yorumlara bakıyorumda çoğu gereksiz,netten film izliyorsun ya donma oluyor yada görüntü kalitesi çok çok kötü ve filmler orjinal olmadığı için ses kaliteside düşük kopya cd alsan oda 4-5 tl orjinal cd alsan 15 20 tl ben apple tv kullanıyorum, hem 4.nesil belki paralı ama en azından herşeyi ile orjinal bir şekilde ağzımın tadı kaçmadan izliyorum, APPLE NE VARSA SENDE VAR
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muin 2 yıl
Apple tv kullanıyorum. Çok memnunum. Apple ekosisteminde çok verimli ve stabil bir eğlence kutusu.
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Vega 2 yıl
Apple TV hakkında bir soru soracam.
Ben kullanmıyorum aslında bu cihazı.Ne işe yaradığını da internetten öğrendim.
Şimdi Apple TV benim bildiğim kadarı ile medya oynatıcı.
Yani telefonda ki yada bilgisayarda ki dosyaları Televizyona aktarıyor.(Mesela telefonunda film varsa bunu TV ye aktarıp orada da izlettiriyor sanırım)
Peki bu aktarma işini benim bildiğim kadarı ile HDMI kablo da yapıyor.İkisinin farkı nedir peki? Yani niye Apple TV alayım?
Ayrıca Google'ın Chromecast adlı bir cihazı var.Galiba bu da Apple TV ile aynı şey?Öyle değil mi?
1 Yanıt Yanıtla
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esmerbuyucu 2 yıl Vega
Hayır aynı şey değil. Apple TV diğer Apple ürünleriyle senkronize şekilde çalışan bir cihaz. iTunes, Apple Music, iCloud, App Store vesayire. Chromecast ise Google ekosistemindeki bir cihaz.
Aradaki farkı anlamak zor olmasa gerek.
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DH Misafiri 3 yıl
Yeni apple tv 30/10/2015 tarih ile elime ulaştı.öncelikle belirteyim benim kadar acele etmeyin aplikasyonlar çok az ve işinize yarayacak fazla bişey yok.almadan önce 3. Nesil almamı söyledi arkadaşlar ama ben 2010 yılı teknolojisine dönmeyeceğimi söyledim.kısa bir süre sonra çok çok daha güzel uygulamalarla vazgeçilmezlerimden olacaktır mutlaka.tavsiye ederim fakat acele etmemeniz gerektiğinide belirtirim.
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turuncum 3 yıl
Artık direkt Plex de kullanabilirsiniz:
plex.tv/...
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hknklc77 3 yıl
Gayet makul bir tercih yapmış olursunuz bence de.
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Master_Evil 3 yıl
trde pek işe yaramaz
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hknklc77 3 yıl
Dün elime ulaştı Apple TV. Öncelikle peşin belirteyim, şu an sakın almayın sınırlı bir bütçeniz var ise. Ben kenarda boşta bir param vardı ve aldım ama olanakları zorlayarak şu an alınacak bir ürün değil. Uygulama mağazası daha yeni ve topu topu 40-50 uygulama ve oyun var, sizin yükleyebileceğiniz 10-15 i aşmaz ama. Olan uygulamalarda ilk jenerasyon ve olgunlaşmaları en az 2-3 güncelleme gerektirir. Daha yazılımcılar o kumandayla Nasıl bir arayüz tasarlamaları gerektiğini tam kavrayamamışlar anladığım kadarıyla. Bu arada bu aletin mağazasındaki uygulama sayısının iosdaki gibi milyonlarla anılacağını hiç düşünmeyin, taş çatlasın 15-20000 uygulamada kalır ki buda tv eksenli bir cihaz için fazlasıyla yeterli.
Herkes netflix hulu diyor ama TR ye gelsede bir işimize yaramaz kaç kişi İngilizce film dizi izleyecek. Bizim işimize yarayacak olan film ve dizi uygulamaları olacak ki buda 3-6 ay arasında mağazasına girer diye tahmin ediyorum, nihayetinde iTunes üzerinden film satma kiralama TR ye penetre olamıyor, apple da bu yüzden ülkemizde bu uygulamalara izin veriyor hiç değilse uygulama parası kazanayım diyerek.
Oyun kısmında arcade tarzı oyunlar ve çocuk oyunları ileride bu cihazda en önemli alan olacaktır sanırım, konsol kalitesi beklemek mantıklı olmaz ama oynattığı oyunlardaki keyiflilik bir kısım insan için konsollardan daha keyif verici olabilir(Xbox one sahibiyim). Kendi kumandası oyun için çok iyi değil idare eder ama şu nimbus denen controller geldiğinde oyun tarafında da işler değişebilir.
Birde şu 3. Jenerasyon Apple TV ile karşılaştıran arkadaşlar için şunu diyebilirim, 2. Ve 3. Jenerasyon Apple TV leri kullanmış biri olarak söylüyorum ki zaten bağımsız bir işletim sistemi olması, içerisinde a8 işlemci ve power vr grafik arabirimi bulunması, rami ve 32-64 gb hafızası olması ve gyroskopik touchpAdli kumandaya sahip olması gibi kategori değiştiren özellikleri dışarıda bırakacak olursak mirroring ve streaming özelliklerinin önceki jenerasyonlarla alakası yok. 3. Jenerasyona bir film sitesinden streaming yönlendirdiğimde 2-3 dakika ön yükleme süresi ve gösterim sırasında kopma problemleri olurken, bunda streaminge başladığım gibi gösterim başlıyor ve kopma asla olmuyor(fibernet ten 50mbps ile bağlanıyorum). Ayrıca filmin içinde istediğim gibi ileri geri sarabiliyorum herhangi bir takıntı olmuyor.
Sonuç olarak yüksek rakamlı bir ürün, benzeri hizmet veren cihazlar var, tercih meselesi ben 6 ay sonra parasının hakkını vermeye başlar diyorum. Ama çok meraklısı değilseniz Apple TV 5. Jenerasyonu bekleyin derim.
Not:apple fanboylukla suçlanmamak için ekleyeyim, lg g4, android usb stick, samsung galaxy tab kullanmakta olan bir teknolojiseverim.
1 Yanıt Yanıtla +3
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cocainer 3 yıl hknklc77
Siri performansı filan nasıldır ? Apple TV'de siri ne işe yarar ?
Bende almayı düşünüyorum ama biraz daha bekleyeyim diyorum.
Sanırım safari vb. web browser mağaza'da ve ön yüklü olarak yok ve olmayacak ?
Android kullandığınızdan bahsetmişsiniz, Androidlere airplay destekletebiliyor muyuz? ekrana yansıtmak için denediniz mi?
5. Jen. neden beklenmeli ? Ayrıca iphone, ipad gibi her sene yenilecek mi sizce ? 3 sene beklemeyelim sonra :)

Hayırlı olsun bu arada..

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bydvd 3 yıl
Apple TV nedir? Apple TV ile neler yapılabilir?
çamaşır yıkar. bulaşık yıkar. yemek yapar. evi silip süpürür. en son gece yatağınızda eşlik eder. :) :) :)
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esmerbuyucu 3 yıl
Uygulama geliştiricileri harıl harıl Apple TV'ye uygulama yazıyor. İlerleyen aylarda görürsünüz.
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kadirirdem 3 yıl
@joven'e katılıyorum haklı...
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