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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS 3.1.3 cihazlarında yaşanan App Store hatasını giderdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dün size duyurduğumuz haberimizde halen Apple'ın iOS 3.1.3 sürümü üzerinde çalışan iPhone ve iPod touch modellerinin App Store'dan direk uygulama indirmede problemler yaşadığını belirtmiştik.

Bir kaç gündür yaşanan bu sıkıntının ardından görünüşe göre Apple uygulama mağazasındaki sıkıntıyı giderdi. Apple destek forumlarına da yansıyan duruma göre kullanıcılar iOS 3.1.3 sürümü yüklü cihazlarıyla artık sorun yaşamadan App Store'dan doğrudan uygulama indirerek kurabiliyorlar.

Tahminler Apple'ın mağazanın altyapısı içerisinde bazı değişiklikler yaptığı yönünde. Çünkü hiçbir kullanıcı yazılım tarafında bir güncelleme yapmadı veya yapılması gerektiğine dair bir uyarı yapılmadı.

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ekduyan 7 yıl
Sorunlar giderildi ve Ekrem Çukurca rahat bir nefes aldı
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TuffkiLLe 7 yıl
yıllar yıllar önce piyasaya çıkmış bir telefon.. ve yine uzun zaman önce yazılım desteği kesilmiş olan bir model.. buna rağmen Apple hala müşterilerini madur etmemek adına yaşanan sorunlara çözüm getirmeye devam ediyor.. Alkışlanacak bir durumdur bu
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Batuist 7 yıl ekduyan
centrex

Sorunlar giderildi ve Ekrem Çukurca rahat bir nefes aldı

buna sesli güldüm..






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Batuist 7 yıl
ben daha önceki haber başlığında sorunun giderildiğini belirtmiştim
demek ki daha hızlıyım

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a.f.y. 7 yıl
iphone 4s te sorun yaşayanlar ve yeni alacak olanlar mutlaka baksın:
forum.donanimhaber.com/...
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triposi 7 yıl a.f.y.
a.f.y.

iphone 4s te sorun yaşayanlar ve yeni alacak olanlar mutlaka baksın:

forum.donanimhaber.com/...

4S ile konunun alakası nedir?
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