Apple, iOS 3.1.3 cihazlarında yaşanan App Store hatasını giderdi

Dün size duyurduğumuz haberimizde halen Apple'ın iOS 3.1.3 sürümü üzerinde çalışan iPhone ve iPod touch modellerinin App Store'dan direk uygulama indirmede problemler yaşadığını belirtmiştik.





Bir kaç gündür yaşanan bu sıkıntının ardından görünüşe göre Apple uygulama mağazasındaki sıkıntıyı giderdi. Apple destek forumlarına da yansıyan duruma göre kullanıcılar iOS 3.1.3 sürümü yüklü cihazlarıyla artık sorun yaşamadan App Store'dan doğrudan uygulama indirerek kurabiliyorlar.





Tahminler Apple'ın mağazanın altyapısı içerisinde bazı değişiklikler yaptığı yönünde. Çünkü hiçbir kullanıcı yazılım tarafında bir güncelleme yapmadı veya yapılması gerektiğine dair bir uyarı yapılmadı.