IKEA en ucuz hızlı şarj adaptörünü satışa sundu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sadece mobilya değil tüketici elektroniği konusunda da lider firmalardan birisi haline gelen IKEA bu kez oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip şarj adaptörü ile karşınızda. SJÖSS tek portlu hızlı şarj adaptörü ülkemizde de raflara çıktı.

SJÖSS 20W şarj adaptörü

SJÖSS hızlı şarj adaptörü serisine dahil olan yeni ürün 20W enerji aktarımı yapabiliyor ve 1 adet USB Tip-C portu yer alıyor. USB PD uyumlu olan adaptörün kutusundan renkli etiketler de çıkıyor. Adaptör 199TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

IKEA seriye aynı zamanda 65W enerji çıkışı verebilen yine tek portlu bir adaptör daha ekledi ve fiyatı 649TL. Serinin ilk ürünü ise çift Tip-C çıkışına sahip olan 45W adaptör ve fiyatı da 849TL olarak belirlenmişti.

