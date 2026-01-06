Giriş
    IKEA en ucuz hızlı şarj adaptörünü satışa sundu

    IKEA uygun fiyatlı bir hızlı şarj adaptörü arayanlar için SJÖSS serisinden yeni bir ürün duyurdu. SJÖSS 20W şarj adaptörü ülkemizdeki mağazalarda da satışa başlamış durumda. 

    SJÖSS 20W şarj adaptörü Tam Boyutta Gör
    Sadece mobilya değil tüketici elektroniği konusunda da lider firmalardan birisi haline gelen IKEA bu kez oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip şarj adaptörü ile karşınızda. SJÖSS tek portlu hızlı şarj adaptörü ülkemizde de raflara çıktı.

    SJÖSS 20W şarj adaptörü

    SJÖSS hızlı şarj adaptörü serisine dahil olan yeni ürün 20W enerji aktarımı yapabiliyor ve 1 adet USB Tip-C portu yer alıyor. USB PD uyumlu olan adaptörün kutusundan renkli etiketler de çıkıyor. Adaptör 199TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

    IKEA seriye aynı zamanda 65W enerji çıkışı verebilen yine tek portlu bir adaptör daha ekledi ve fiyatı 649TL. Serinin ilk ürünü ise çift Tip-C çıkışına sahip olan 45W adaptör ve fiyatı da 849TL olarak belirlenmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

