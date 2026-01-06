IKEA en ucuz hızlı şarj adaptörünü satışa sundu

SJÖSS 20W şarj adaptörü
SJÖSS hızlı şarj adaptörü serisine dahil olan yeni ürün 20W enerji aktarımı yapabiliyor ve 1 adet USB Tip-C portu yer alıyor. USB PD uyumlu olan adaptörün kutusundan renkli etiketler de çıkıyor. Adaptör 199TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.
IKEA seriye aynı zamanda 65W enerji çıkışı verebilen yine tek portlu bir adaptör daha ekledi ve fiyatı 649TL. Serinin ilk ürünü ise çift Tip-C çıkışına sahip olan 45W adaptör ve fiyatı da 849TL olarak belirlenmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: