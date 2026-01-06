Giriş
    LEGO tarihindeki en önemli adım: Smart Brick

    LEGO Smart Brick adıyla duyurusu yapılan devrimsel blok, yeni dönemde uyumlu setlerinizin akıllanmasını ve birbiri ile etkileşime girmesini sağlayacak.           

    LEGO Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar teknolojiyi farklı şekillerde setlerine entegre etmeye çalışan LEGO, tüketici tarafında istediği başarıyı elde edebilmiş değil. LEGO Technic, LEGO Super Mario ilk dönemlerinde kabul görse de sonrasında ilgi azaldı. LEGO bu kez çok farklı bir konseptle geliyor.

    LEGO Smart Brick geliyor

    CES 2026 fuarında sahne alan LEGO tarihi bir duyuru yaptı. Firma 1955 yılında hayata geçirdiği ve her LEGO parçasının diğeri ile uyumlu olmasını tarif eden Lego System-in-Play konseptinin minifigür adımından sonraki en önemli adımı olarak tanımladığı Smart Brick adımını duyurdu.

     Smart Brick adındaki parça klasik 2x4 tasarımındaki bloklara benziyor. Farkı ise iç kısmında uygulamaya özel geliştirilmiş entegre devre (ASIC) yer alması. LEGO parçalarının birbirine geçmesini sağlayan silindir şeklindeki uçlar ile aynı boyutta olan bu entegre devre projenin kalbini oluşturuyor.

    Bu parça NFC etiketi taşıyan diğer parçalarla etkileşime geçtiğinde farklı sesler çıkarıyor, farklı renklere bürünüyor, içinde bulunduğu tasarımın konumunu tespit edebiliyor, hareketleri algılayabiliyor. Parça içerisinde ışık sensörleri, hareket sensörleri, Bluetooth alıcı ve NFC alıcısı yer alıyor. Bluetooth ile uygulamaya bağlanıyor ve farklı fonksiyonlar atanabiliyor. Ayrıca Bluetooth üzerinden bir örgü ağ kurabiliyor ve diğer parçalarla etkileşime girebiliyor, örneğin savaşabiliyor. Dahili bataryası ise kablosuz bir şarj matı ile şarj ediliyor.

    Parçada bir mikrofon sadece üfleme gibi hareketleri algılamak için yer alıyor ve ses kaydı yapmıyor. Kamera olmadığı için Super Mario setlerine uyumlu değil. Parçanın yapay zekâ ile herhangi bir etkileşiminin olmadığı belirtildi.

    LEGO Smart Brick setlerinizi akıllandıracak Tam Boyutta Gör

    Akıllı parça aslında 2024 yazında belirli ailelerle birlikte testlere başlamıştı ancak LEGO o dönem bu derece iddialı açıklamalar yapmamıştı. 1.5 yıl süren testlerin ardından projenin satışa çıkmaya hazır olduğuna kanaat getirildi.

    Smart Brick parçasının yer aldığı ilk setler 1 Mart tarihinde piyasaya çıkacak olan Darth Vader’s TIE Fighter (70$), Luke’s Red Five X-Wing (100$), Darth Vader’s Throne Room Duel & A-Wing (160$) olarak belirlenmiş. Bu setlerde hem akıllı parça hem de NFC etiketli parça ve mini figürler yer alacak. Henüz hangi ülkelerde satışa çıkacağı açıklanmadı.

    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

