WhatsApp 1 saatlik kaybolan mesajları test ediyor

WhatsApp kaybolan mesajlar
Ortaya çıkan yeni görseller kaybolan mesajlar özelliğine 12 saat ve 1 saatlik yeni seçeneklerin geldiğini gösteriyor. Böylece kullanıcılar mesajların kaybolması için 24 saat beklemek zorunda kalmayacak. Henüz bu özelliğin ne zaman nihai sürüme geçeceği bilinmiyor.
Diğer taraftan muhtemelen aynı WhatsApp sürümünde kullanıma sunulacak diğer iki özellik de sohbetleri temizlemek için daha gelişmiş bir araç ve Bağlı Cihazlar menüsünün altına konumlanacak Bağlı Aksesuarlar olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: