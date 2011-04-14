Apple, iOS 4.3.2'i yayınladı

Haber Editörü
iPad 2'nin satışa sunulmasıyla birlikte son kullanıcıyla buluşan iOS 4'ün 3.büyük sürümü 4.3 için ikinci güncelleme bugün yayınlandı.
İşletim sistemini 4.3.2 sürümüne yükselten güncelleme aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içeriyor;
- FaceTime araması sırasında ara sıra boş veya donmuş video görünmesine neden olan bir sorunu giderir
- Bazı uluslararası kullanıcıların iPad Wi-Fi + 3G üzerinde 3G ağlarına bağlanmalarını engelleyen bir sorunu giderir
- En son güvenlik güncellemelerini içerir
iPhone 4 (GSM), iPhone 3Gs, iPad 2, iPad, 3. ve 4. Nesil iPod Touch ile uyumlu olan güncellemeyi, kullancılar iTunes üzerinden cihazlarına yükleyebilirler.
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Diğeri 4.3.2
"Apple iOS 4.3.2 yi yayınladı JB açığından başka hiç bişeyi düzeltmedi."
Zaten cikmadan once de jbyi onlemek icin cikartiyorlar diye dedikodu vardi
Kullanmadığım zaman 3g ve hücresel veriyi kapatıyorum, 4 gün oldu şarj edeli,şu an %50 de :)
Direkt yükseltebilirsiniz ancak cihazınızdaki JB gider.
O ozelligi kullanabilmeniz icin operatorunuzun apple la anlasmali olmasi gerekiyor.trde turkcell ve vodafone anlasmali avea degil.
Avea'dan kaynaklı VF ve TRKCl de var