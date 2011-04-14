Apple, iOS 4.3.2'i yayınladı

iPad 2'nin satışa sunulmasıyla birlikte son kullanıcıyla buluşan iOS 4'ün 3.büyük sürümü 4.3 için ikinci güncelleme bugün yayınlandı.

İşletim sistemini 4.3.2 sürümüne yükselten güncelleme aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içeriyor;

FaceTime araması sırasında ara sıra boş veya donmuş video görünmesine neden olan bir sorunu giderir

Bazı uluslararası kullanıcıların iPad Wi-Fi + 3G üzerinde 3G ağlarına bağlanmalarını engelleyen bir sorunu giderir

En son güvenlik güncellemelerini içerir

iPhone 4 (GSM), iPhone 3Gs, iPad 2, iPad, 3. ve 4. Nesil iPod Touch ile uyumlu olan güncellemeyi, kullancılar iTunes üzerinden cihazlarına yükleyebilirler.