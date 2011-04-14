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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS 4.3.2'i yayınladı

8 yıl
21,6b
1
55
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iPad 2'nin satışa sunulmasıyla birlikte son kullanıcıyla buluşan iOS 4'ün 3.büyük sürümü 4.3 için ikinci güncelleme bugün yayınlandı.

İşletim sistemini 4.3.2 sürümüne yükselten güncelleme aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içeriyor;

  • FaceTime araması sırasında ara sıra boş veya donmuş video görünmesine neden olan bir sorunu giderir
  • Bazı uluslararası kullanıcıların iPad Wi-Fi + 3G üzerinde 3G ağlarına bağlanmalarını engelleyen bir sorunu giderir
  • En son güvenlik güncellemelerini içerir

iPhone 4 (GSM), iPhone 3Gs, iPad 2, iPad, 3. ve 4. Nesil iPod Touch ile uyumlu olan güncellemeyi, kullancılar iTunes üzerinden cihazlarına yükleyebilirler.


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theraptorx 8 yıl
İPhone 4 cihazın pil performansı yerlerde sürünüyor. Bunun için güncelleme yapsalardi keske.
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cem650 8 yıl
arkadaşlar şunu bilmenizi isterim öncelikle kesinlikle updateden pil için medet ummayın pil süresi uzamasını istiyorsanız pil amperi yüksek olan bir pilin takılması gerekiyor yani öyle 3 veya 5 kıytırık updatelerle pil süresi uzamaz aletin yaptığı iş belli bir yığın servis çalışıyor 1 ghz cpu var çok normal bu telefon böyle kardeşim kabullenin artık....
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MustangGT39 8 yıl
Sizdeki 4.3.1
Diğeri 4.3.2
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drorbital 8 yıl
Gevey TurboSim olarak bende geçtim şu anda bir sorun görünmüyor bakalım 1 hafta kullanayım bende yorumlarımı paylaşırım sizlerle ...
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Kaan™ 8 yıl
Başlığın şöyle değişmesi gereki bence..
"Apple iOS 4.3.2 yi yayınladı JB açığından başka hiç bişeyi düzeltmedi."
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whtswrongidiot 8 yıl

Kaan™
Başlığın şöyle değişmesi gereki bence..
"Apple iOS 4.3.2 yi yayınladı JB açığından başka hiç bişeyi düzeltmedi."

Zaten cikmadan once de jbyi onlemek icin cikartiyorlar diye dedikodu vardi
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DH Misafiri 8 yıl
os 4.3.2 yi güncelledim bende sim kilitlenme olmadı fakat kendi programları haricinde çalışmıyor oyunlara tıklayınca hemen kapanıyor neden acaba?
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Mahmut_91 8 yıl
Yine farklı bir şey yok bu güncellemede de bana göre. Hâlâ 4.2.1'deyim... (:
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cunuvar 8 yıl
4.3.2 tecrübelerim:
Kullanmadığım zaman 3g ve hücresel veriyi kapatıyorum, 4 gün oldu şarj edeli,şu an %50 de :)
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ayks 8 yıl
Arkadaslar cihazım jb li 4.3.2 ye direk mi yükseltiyoruz yoksa jb i silmek için bir işlem yapıyor muyuz?
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bilgehankalkan 8 yıl

ayks

Arkadaslar cihazım jb li 4.3.2 ye direk mi yükseltiyoruz yoksa jb i silmek için bir işlem yapıyor muyuz?


Direkt yükseltebilirsiniz ancak cihazınızdaki JB gider.
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DH Misafiri 8 yıl
merhaba arkadaslar iphone 3g modelinde bi cihazim var yere dustu ve itunes'ebaglayin cikiyo ve ben bunu jailbreak yaparak actim ve ve hatti tanimiyo bluetoohtu yok gosteriyo ve wifi yok yaziyo acaba ne olmus olabilir lutfen yardim edin..,
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cunuvar 8 yıl
Ben 4.2.1 den sonra sırasıyla ,4.3-- 4.3.1 ve 4.3.2 yükledim hiç bir sıkıntı yok,pil ömrü konusunda herkez olumsuz konuşuyor,oysaki telefonla internete girilmediği zaman 3g ve hücresel veriyi kapatınca telefon şarjı normal şartlarda 2-3 gün gidiyor,bu tarz yeni jenerasyon telefonlar içinde çok normal bir durum olduğunu düşünüyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Ben avea hatlı iphone 4 kullanıyorum ama internet paylaş linki son gnücel sürüm olasına rağman çıkmıyor bu aveadan mı kaynaklanıyor acaba yoksa telefon bana kelek mi atıyo:))
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Zordion 8 yıl

DH Misafiri
Ben avea hatlı iphone 4 kullanıyorum ama internet paylaş linki son gnücel sürüm olasına rağman çıkmıyor bu aveadan mı kaynaklanıyor acaba yoksa telefon bana kelek mi atıyo:))

O ozelligi kullanabilmeniz icin operatorunuzun apple la anlasmali olmasi gerekiyor.trde turkcell ve vodafone anlasmali avea degil.
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cosef 8 yıl

DH Misafiri

Ben avea hatlı iphone 4 kullanıyorum ama internet paylaş linki son gnücel sürüm olasına rağman çıkmıyor bu aveadan mı kaynaklanıyor acaba yoksa telefon bana kelek mi atıyo:))


Avea'dan kaynaklı VF ve TRKCl de var
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DH Misafiri 8 yıl
Hikaye bu güncelleme. Stabil 4.2'den şaşmayın.
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DH Misafiri 8 yıl
daha yeni jailbreak yaptık yaw :D
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