Apple, iOS 5 Beta 3'ü yayınladı

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Apple, geliştiriciler ile testlerini sürdürdüğü iOS 5'in 9A5259f derleme numaralı üçüncü betasını yayınladı. Eğer iOS 5'i test edenler arasında yer alıyorsanız yayınlanan son beta sürümüne Apple'ın geliştirici sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.
Apple, iOS 5 Beta 3'ün yanı sıra iTunes 10.5'in de 3. beta sürümünü, XCode 4.2 Preview 3'ü ve XCode 4.1'in Golden Master sürümlerini geliştiricilere sundu.
Apple, Wi-Fi üzerinden senkronizasyonu aktif hale getirdiği iOS 5 Beta 2'yi 24 Haziran'da yayınlamıştı.
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