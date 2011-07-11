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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS 5 Beta 3'ü yayınladı

7 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, geliştiriciler ile testlerini sürdürdüğü iOS 5'in 9A5259f derleme numaralı üçüncü betasını yayınladı. Eğer iOS 5'i test edenler arasında yer alıyorsanız yayınlanan son beta sürümüne Apple'ın geliştirici sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Apple, iOS 5 Beta 3'ün yanı sıra iTunes 10.5'in de 3. beta sürümünü, XCode 4.2 Preview 3'ü ve XCode 4.1'in Golden Master sürümlerini geliştiricilere sundu.
Apple, Wi-Fi üzerinden senkronizasyonu aktif hale getirdiği iOS 5 Beta 2'yi 24 Haziran'da yayınlamıştı.

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maxisio 7 yıl
Beta 3te çok büyük sıkıntılar var, beta 2deyseniz yüklemeyin derim...
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mkykal 7 yıl
Çoğunluk sorunların azaltıldığını ve hızlandığını söylüyor fakat sizin gibi düşünenlerde var bence sorunlar azaltılmış. İsteyen denesin :))
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CodeX 7 yıl
Ne gibi artilari var beta 3 un. Yukleyen arkadaslar varsa , yorumlari alalim lutfen.
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sezersunar 7 yıl
Wifi üzerinden yapılabiliyor mu?
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Ersin ÇAKI 7 yıl
Hemen denemeliyim
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NightGuardian 7 yıl
link var mı ?
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