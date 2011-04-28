Apple, iOS 5'in testlerine başladı

WWDC 2011'in önemli konuları arasında yer alan iOS 5'in uygulamalarla test edilmeye başlandığının ilk işareti ortaya çıktı. iOS platformuna uygulama geliştiren gruplardan olan FutureTap, sitelerinden yaptıkları duyuruda iOS 5'li bir cihaz üzerinden hata raporu aldıklarını açıkladı.

FutureTap'in hata raporu almasına sebep olan neden ise iOS'in konum ve harita fonksiyonuyla ilgili olan API'yı MKUserLocationBreadCrumb ile bağlantılı. Daha açık birşekilde yazmak gerekirse; mevcut iOS 4 ailesinde bu API sorunsuz çalışırken; iOS 5'de yapılan değişikliklerle bu API yeni sistemle uyumsuz hale gelmesinden ötürü ilgili API, iOS'in yeni sürümünde soruna sebep olarak geliştiricinin otomatik hata raporu almasına neden olmuş.

Bilindiği üzere Apple, iOS'in yeni sürümünün geliştirilme sürecinde; kendi saha testlerini takiben resmi tanıtımdan sonra yeni sürümün betasını geliştiricilere dağıtıyor ve daha geniş çapta testler yaparak sistemin daha stabil hale gelmesini sağlıyor.