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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS 5'in testlerine başladı

8 yıl
15,1b
1
39
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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WWDC 2011'in önemli konuları arasında yer alan iOS 5'in uygulamalarla test edilmeye başlandığının ilk işareti ortaya çıktı. iOS platformuna uygulama geliştiren gruplardan olan FutureTap, sitelerinden yaptıkları duyuruda iOS 5'li bir cihaz üzerinden hata raporu aldıklarını açıkladı.

FutureTap'in hata raporu almasına sebep olan neden ise iOS'in konum ve harita fonksiyonuyla ilgili olan API'yı MKUserLocationBreadCrumb ile bağlantılı. Daha açık birşekilde yazmak gerekirse; mevcut iOS 4 ailesinde bu API sorunsuz çalışırken; iOS 5'de yapılan değişikliklerle bu API yeni sistemle uyumsuz hale gelmesinden ötürü ilgili API, iOS'in yeni sürümünde soruna sebep olarak geliştiricinin otomatik hata raporu almasına neden olmuş.

Bilindiği üzere Apple, iOS'in yeni sürümünün geliştirilme sürecinde; kendi saha testlerini takiben resmi tanıtımdan sonra yeni sürümün betasını geliştiricilere dağıtıyor ve daha geniş çapta testler yaparak sistemin daha stabil hale gelmesini sağlıyor.


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sahoron 8 yıl
ana ekran die birşey bile yok şu iphone larda :D :D Hakkatten kral telefon haklısınız :D :D
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bizhy 8 yıl

sahoron
ana ekran die birşey bile yok şu iphone larda :D :D Hakkatten kral telefon haklısınız :D :D

Valla ne yalan söyleyeyim haklısın.
Ben de iPhone 4 de var samsung galaxyde var, android de sadece widget olayı güzel onun dısında iOS da ki program kalitesi maalesef yok. Her iki telefon da ebuddy yükledim, arada bariz kalite farkı var. iPhonedakini kullanınca sanki firma aslen apple icim çalışıyor da androide de formaliteden üretiyor kanısı oluştu bende. Gercekten beğenmedim uygulamaları...
Su kisisellestirmenin kapısını apple biraz aralasa iPhone larin rakipleri piyasadan silinir
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whtswrongidiot 8 yıl

sahoron

ana ekran die birşey bile yok şu iphone larda :D :D Hakkatten kral telefon haklısınız :D :D

tamam
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greenleafffff 8 yıl
38 gun var daha iOS 4 surumunden 4.3.3 cikar bence

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sertacarslan 8 yıl
Batuist
ios 3ten 4e geçerken oldukça güzel yenilikler ortaya koydu.. acaba 4ten 5e geçerkende ciddi yenilikler getirebilecek mi merak ediyorum.. daha özelleştirilebilir bir işletim sistemi yapsınlar.. ekranın heryerindeki boy boy ikonların yerini uygulama çalıştırmak için appstore tarzı bir gruplama yaparak uygulamalarıda benzer şekilde sunabilirler.. bana 80lerdeki windows 3.1i anımsatıyor şu anki ios olsun android olsun.. masaüstüne daya ikonları gitsin mantığı çok ilkel geliyor.. sayfa sayfa ikonlar.. herbir sayfada kullanışlı işe yarayan düzgün gadgetler olabilir mesela..

Ben androiddeki widget özelliğini yeterli buluyorum. Hatta günümüz pil teknolojisi için fazla bile buluyorum :(
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switel 8 yıl
yeni cikacak ios5 ile iphone 4'lerde yavaslama baslamaz umarim. cunku her yeni ios ciktiginda bir alt donem telefonlar yavaslamaya basliyordu.
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Batuist 8 yıl
ios 3ten 4e geçerken oldukça güzel yenilikler ortaya koydu.. acaba 4ten 5e geçerkende ciddi yenilikler getirebilecek mi merak ediyorum.. daha özelleştirilebilir bir işletim sistemi yapsınlar.. ekranın heryerindeki boy boy ikonların yerini uygulama çalıştırmak için appstore tarzı bir gruplama yaparak uygulamalarıda benzer şekilde sunabilirler.. bana 80lerdeki windows 3.1i anımsatıyor şu anki ios olsun android olsun.. masaüstüne daya ikonları gitsin mantığı çok ilkel geliyor.. sayfa sayfa ikonlar.. herbir sayfada kullanışlı işe yarayan düzgün gadgetler olabilir mesela..
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xiaxle 8 yıl
Ana ekrana osuruktan takvim hava durumu face twiter widgetleri yapsinlar baska bisey istemiyorum ios5 den.
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whtswrongidiot 8 yıl

xiaxle

Ana ekrana osuruktan takvim hava durumu face twiter widgetleri yapsinlar baska bisey istemiyorum ios5 den.

+1907 cok iyi olur boyle
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jibe 8 yıl
Apple politikalarından ödün vermeye başlaması lazım artık yoksa tarihe gömülebilir bazı şeyleri yavaş yavaş da olsa serbest bırakma zamanı geldi...
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sweatcan 8 yıl
hadi hayırlısı
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cbenlidayi 8 yıl
arkadaşlar her sene aynı muhabbet yok bu sene iphone tanıtılmaz yıllardır mac kullanırım hersene ürün gamında iyileştirmeler yapılan yeni modeller tanıtır bu gelenek olmuştur artık her sene de iphone yeni modeli tanıtıcak...
donanimi daha stabil ve az enerji çeker vaziyete getirip batarya süresini uzatır güncellemeler yapar ha illa devasa boyutlarda degişim olmaz ama illa upgrade olur oda iphone 5 olur...
lutfen abzurt abzurt mesaj yazmayın buralara....
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napolyon94 8 yıl
ipod touch 2g me ios 4.3 gelmedi!bu hayatta gelmez:S
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