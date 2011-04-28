Apple, iOS 5'in testlerine başladı

WWDC 2011'in önemli konuları arasında yer alan iOS 5'in uygulamalarla test edilmeye başlandığının ilk işareti ortaya çıktı. iOS platformuna uygulama geliştiren gruplardan olan FutureTap, sitelerinden yaptıkları duyuruda iOS 5'li bir cihaz üzerinden hata raporu aldıklarını açıkladı.
FutureTap'in hata raporu almasına sebep olan neden ise iOS'in konum ve harita fonksiyonuyla ilgili olan API'yı MKUserLocationBreadCrumb ile bağlantılı. Daha açık birşekilde yazmak gerekirse; mevcut iOS 4 ailesinde bu API sorunsuz çalışırken; iOS 5'de yapılan değişikliklerle bu API yeni sistemle uyumsuz hale gelmesinden ötürü ilgili API, iOS'in yeni sürümünde soruna sebep olarak geliştiricinin otomatik hata raporu almasına neden olmuş.
Bilindiği üzere Apple, iOS'in yeni sürümünün geliştirilme sürecinde; kendi saha testlerini takiben resmi tanıtımdan sonra yeni sürümün betasını geliştiricilere dağıtıyor ve daha geniş çapta testler yaparak sistemin daha stabil hale gelmesini sağlıyor.
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Valla ne yalan söyleyeyim haklısın.
Ben de iPhone 4 de var samsung galaxyde var, android de sadece widget olayı güzel onun dısında iOS da ki program kalitesi maalesef yok. Her iki telefon da ebuddy yükledim, arada bariz kalite farkı var. iPhonedakini kullanınca sanki firma aslen apple icim çalışıyor da androide de formaliteden üretiyor kanısı oluştu bende. Gercekten beğenmedim uygulamaları...
Su kisisellestirmenin kapısını apple biraz aralasa iPhone larin rakipleri piyasadan silinir
tamam
Ben androiddeki widget özelliğini yeterli buluyorum. Hatta günümüz pil teknolojisi için fazla bile buluyorum :(
+1907 cok iyi olur boyle
donanimi daha stabil ve az enerji çeker vaziyete getirip batarya süresini uzatır güncellemeler yapar ha illa devasa boyutlarda degişim olmaz ama illa upgrade olur oda iphone 5 olur...
lutfen abzurt abzurt mesaj yazmayın buralara....