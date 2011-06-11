Apple iPad 2 video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Apple, 2010 yılında satışa sunduğu iPad ile tabletleri teknoloji dünyasının en popüler ve en önemli ürünlerinden biri haline getirdi. Aradan 1 yıl geçtikten sonra Apple, iPad'in devam modeli olan iPad 2'yi satışa sunarak tablet pazarındaki adını ve ünvanını korumaya çalışıyor. Bakalım daha ince, daha şık ve en önemlisi çok daha güçlü olan iPad 2, kullanıcılara neler sunuyor. Apple iPad 2 merak edilen yönleriyle bu videoda.
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umarım dalga geçiyosundur Centauri. Wireless için yapılmış dediğin cihaz iOS 5'e kadar bilgisayara bağlı yaşamak zorunda. yine iOS 5'e kadar da sadece bi tablet o yüzden kendi başına bişey yapamayacağın bi alet. adamların son konferansta söylediklerini daimi doğru kabul etmişsin, gözlerini biraz aç artık. Senin mantığında düşünürsek herhangi bi disk de gereksiz, o zaman ipadlerin hafızası olmasın ya da çok küçük olsun 1 gb falan olmuyor neden? Ya da macbook prolarda dvd olmasın(ki dvd geçmiş, blu-ray şimdiki zamandır), neden olmuyor? çünkü herkes cloud kullanmıyor, geçmişe de uyumluluk göstermek gerekir. git yeni bi bilgisayar al bak bakalım hiç usbsiz cd-romsuz bulabilecek misin?(istersen mac ara, bulamazsın) Bulamazsın çünkü şu anda gelecekte değil ŞU ANDA yaşıyoruz ve bu gibi şeyler gerekli. Marka fanatikliğinden mantıklı düşünemiyosun bence :)
megapixel fotoğraf kalitesini etkileyen bir faktör değildir.fotoğraf boyutunu temsil eder.bilinçsiz kullanıcıları avlamak için sürekli artırılan anlamsız rakamlardan ibarettir.önemli olan mercek ve sensör kalitesidir.