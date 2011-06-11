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Apple iPad 2 video inceleme

7 yıl
274,7b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple, 2010 yılında satışa sunduğu iPad ile tabletleri teknoloji dünyasının en popüler ve en önemli ürünlerinden biri haline getirdi. Aradan 1 yıl geçtikten sonra Apple, iPad'in devam modeli olan iPad 2'yi satışa sunarak tablet pazarındaki adını ve ünvanını korumaya çalışıyor. Bakalım daha ince, daha şık ve en önemlisi çok daha güçlü olan iPad 2, kullanıcılara neler sunuyor. Apple iPad 2 merak edilen yönleriyle bu videoda.

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Chaghatai 7 yıl en beğenilen

Centauri

Firaristt

DH incelemelerini (ve diğer sitelerdeki birçok video ve flash içerik) izleyemedikten sonra benim için uygun bir alet değil.galaxy tab 10.1 modeli bence daha iyi. USB klavyeyi tak blog yaz, oyun kolu tak oyun oyna veya flash bellek(harici disk de olabilir) takip kullanmak benim için büyük bir arti.Sürekli bir yazilima bağli olmak, yeterince özgür olamamak bana göre değil. Kimse yanliş anlamasin apple ürünlerine çamur atmak gibi bir derdim yok. Ne zaman aldiğimi bile unuttuğum ipodum daha geçen ay anca bozuldu. Gerçekten kaliteli ve stabil ama ipad gibi bir üründe flash desteği olmaliydi bence. Sonuçta internet kullanim alişlanliklarimiz arasinda video izlemek önemli bir yer tutuyor. Umarim en kisa zamanda çözülür de bi ipad alabilirim :) Ya da Samsungun Galaxy serisi yeni 10.1 tableti...


USB devrinde yasiyorsan, IPad alma. IPad wireless olarak calismak icin yapilmis bir cihaz. Dropbox mobile me google docs ve Eylulden itibaren de iCloud gibi binlerce wireless secenek varken, USB drive kullanmak gerecekten cok acayip. VHS kaset kullanmak gibi birsey. Gercekten, USB devriindeyseniz IPad size gore degil, cunku USB gecmis, IPad gelecek.

Flash da ayni sekilde. Su an dusunuyorum, aklima IPad ile video izleyemedigim bir site gelmiyor. Bilgisayarinizdan seyrettiginizde Flash acildigi icin siteleri sadece Flash destekliyor zannediyorsunuz, ancak IPad ile acarsaniz HTML5 olarak veya mp4 olarak ayni videolar aciliyor.
Youtube, Vimeo, dailymotion, ntv, cnnturk, cnn, national geographic, facebook, hurriyet, milliyet, radikal vs vs vs. Hepsi Ipad destekliyor.

umarım dalga geçiyosundur Centauri. Wireless için yapılmış dediğin cihaz iOS 5'e kadar bilgisayara bağlı yaşamak zorunda. yine iOS 5'e kadar da sadece bi tablet o yüzden kendi başına bişey yapamayacağın bi alet. adamların son konferansta söylediklerini daimi doğru kabul etmişsin, gözlerini biraz aç artık. Senin mantığında düşünürsek herhangi bi disk de gereksiz, o zaman ipadlerin hafızası olmasın ya da çok küçük olsun 1 gb falan olmuyor neden? Ya da macbook prolarda dvd olmasın(ki dvd geçmiş, blu-ray şimdiki zamandır), neden olmuyor? çünkü herkes cloud kullanmıyor, geçmişe de uyumluluk göstermek gerekir. git yeni bi bilgisayar al bak bakalım hiç usbsiz cd-romsuz bulabilecek misin?(istersen mac ara, bulamazsın) Bulamazsın çünkü şu anda gelecekte değil ŞU ANDA yaşıyoruz ve bu gibi şeyler gerekli. Marka fanatikliğinden mantıklı düşünemiyosun bence :)
CentauriFiraristtDH incelemelerini (ve diğer sitelerdeki birçok video ve flash içerik) izleyemedikten s...
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Hobar 7 yıl
Apple ın flash inadını anlamak mümkün değil. Koy gitsin kardeşim flash koyulduğu için memnun olmayacak kim var? flashblocklar gibi tercihe bağlı açıp kapama yapsalar sorun olmaz. pili mi tüketiyor? performansı mı düşürüyor? bırak ona ben karar vereyim. kullanıcıyı bu kadar kısıtlamalarına anlam veremiyorum. aynı şey film müzik aktarımı için de geçerli. itunes ne lan?
Apple ın flash inadını anlamak mümkün değil. Koy gitsin kardeşim flash koyulduğu için memnun olmayacak kim var? flashblocklar gibi tercihe bağlı açıp kapama yap...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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electrostatic 7 yıl

KACIK

0.7 mp ve vga kamera mı, hiç kusura bakmayın ama apple resmen bizimle dalga geçmiş. Bir sonraki modeline 5 mp kamera koyarak pazarlama tekniklerinin ne kadar basit ve yüzeysel olduğunu göstereceklerine eminim...


megapixel fotoğraf kalitesini etkileyen bir faktör değildir.fotoğraf boyutunu temsil eder.bilinçsiz kullanıcıları avlamak için sürekli artırılan anlamsız rakamlardan ibarettir.önemli olan mercek ve sensör kalitesidir.
KACIK0.7 mp ve vga kamera mı, hiç kusura bakmayın ama apple resmen bizimle dalga geçmiş. Bir sonraki modeline 5 mp kamera koyarak p...
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3 Yanıt Yanıtla +18
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba kafama takılan tek soru var ıpad 2 fılm ızlemek mumkunmu yanı ıcıne dowlond manager ı yukleme sansım var mı ordan fılm ındıre bılırmıyım yada ıpad e kendıne ozgu fılm ızleme sıtesı var mı ? sırf o ozellıgı olmadıgı ıcın almaya bılıım :(
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DH Misafiri 7 yıl
sony vaio vgn-nw2etf laptobum war ipad 2 almak istiyorum.
almalımıyım?
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba vıdeo super olmus ama benım merak ettıgım konu su word, excel, powerpoint gibi uygulamaları calıstırıyormu benım ıcın onemlı olan o bana bılgı verırsenız sevınırım saygılarımla
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Zuko 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
merhaba vıdeo super olmus ama benım merak ettıgım konu su word, excel, powerpoint gibi uygulamaları calıstırıyormu benım ıcın onemlı olan o bana bılgı verırsenız sevınırım saygılarımla

Microsoft Office programları iOS'da yok ama muadili olarak Apple'ın iWork programları var. Her biri 10$. Başka yazılımcıların programları da var elbette.
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DH Misafiri 7 yıl
Oyunun Adını Soran Kişiye Cevap: Gun BROS.
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DH Misafiri 7 yıl
ipad in kutusunu acar acmaz karsimiza ipad cikyior diyor :) yok iphone 4gs cikicaki :)
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar ben Apple İpad 2 kullanıcısıyım gayette memnunum gerçekten mükemmel benim birtek sıkıntım vardı oda İpad 2 yi bir yere sabitleyip kullanmamdı onuda buldum Spiderpodium bir örümcek aparat cihazımı istediğim biryere sabitleyip kullanabiliyorum spiderpodium sitesini burdan ziyaret edebilirsiniz bit.ly/... kullanımı gayet kolay
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turuncum 7 yıl
Bu üstteki iki mesaj aynı klavyeden çıkmış ha?
Sen nelere kadirsin iPad
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DH Misafiri 7 yıl

Bana Amerikadan arkadasim getirdi ipad 2 turkcell hatla kullaniyorum evdede wi fi ile ama tamamen bir hayal kirikligi tamam şık dokunmatikligi cok hassas olabilir ama kendi urunu disinda hicbiseyle uyumlu degil flash player yok bu yuzden bircok siteye giremiyorsunuz video izleyemiyosunuz oyun oynayamiyosunuz. Sadece kendi marketindeki urunleri oyunlari calistiriyor ve zaten nerdeyse hersey parali. Mac laptop olmadan sarj bile yapamiyorsunuz ilaki fise takmaniz gerekiyor. Veri aktarmlarinda bile sadece mac urunlerini goruyor baska telefonlari gormuyor. Kullanim yuzu kullanisli degil sadece kendi urunlerini zorla dayatmak icin yapilmis rekabetten korkan bir urun ozellikle fotograf cekeye kalkiyorsuuz en basit telefon bile daha guzel fotograf ceker. Bu arada fotograflarinizi app markette o sitenin urunu yoksa unutun foto daha yuklemeniz mumkun degil sadece goruntu ve piyasadaki bir cok telefon kadar internet kullanmak istiyorsaniz alin ama ben cok pismanim
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brobiy 7 yıl
çok beğendim
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06ensar 7 yıl
Aslında cihazda kamera benim için iphone 4 den sonra tam bir hayal kırıklığı oldu ama flash desteğinin olmaması o kadar öenmlide değil,zira gerekirse flash destekli bir browserle istediğim filmleri ve flash içerikleri görebiliyorum..bence apple apple yapan flash desteğinin olmaması o sayedede daha hızlı nette dolaşıyoruz..zırt bırt reklamlardan kurtuluyoruz..:)
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DH Misafiri 7 yıl
selam
IPAD 2 ısmarlıcam ancak 16 GB yada GB arasında karar veremiyorum
şartmıdır 32 GB olması daha doğrusu 16 GB yeterli olmaz mı?
almışken 32 mi alıyım yoksa kullanamayacağım bir özellik mi almış oluyorum*
teşekkürler
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