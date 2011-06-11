Apple iPad 2 video inceleme

Apple, 2010 yılında satışa sunduğu iPad ile tabletleri teknoloji dünyasının en popüler ve en önemli ürünlerinden biri haline getirdi. Aradan 1 yıl geçtikten sonra Apple, iPad'in devam modeli olan iPad 2'yi satışa sunarak tablet pazarındaki adını ve ünvanını korumaya çalışıyor. Bakalım daha ince, daha şık ve en önemlisi çok daha güçlü olan iPad 2, kullanıcılara neler sunuyor. Apple iPad 2 merak edilen yönleriyle bu videoda.

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